Los insumisos denuncian “fallos” de la policía y llaman al defensor de derechos

Quince días después de las filtraciones a una parte de la prensa durante su detención policial, incluyendo información, luego negada, de que tenía drogas, la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI), Rima Hassan, arrestó a la defensora de derechos humanos, acusando a la policía de “fracasos”.

El líder político franco-palestino fue citado y puesto bajo custodia policial el 2 de abril, tras una publicación en la red X, que posteriormente fue eliminada. Al final, la fiscalía indicó que sería juzgada por apología del terrorismo.

Encarcelamiento sin “necesidad”investigación “desproporcionado” de su geolocalización durante tres meses, interrogantes sobre su práctica religiosa y los valores de la República: la defensa de la eurodiputada denuncia una serie de “fracasos” policías del 2º distrito de policía judicial.

Denuncia también un estudio de geolocalización de su teléfono durante tres meses, la explotación de sus horarios o investigaciones con Air France, investigaciones “totalmente desproporcionado” según ella y que también analiza Mediapart en una encuesta publicada este jueves.

“Esta información (son) muy grave y socava el Estado de derecho”comentó el equipo del parlamentario europeo. También pide a la defensora de derechos Claire Hédon que investigue el asunto del descubrimiento de una supuesta droga sintética, el 3-MMC.

Según ella, se cuestiona en particular la forma en que los informes policiales (PV) pudieron informar sobre la posible presencia de 3-MMC en cápsulas, aunque Rima Hassan les había indicado “espontáneamente” que era “de CBD comprado perfectamente legalmente”.

la policia “mencionado inmediatamente” esta droga sintética, sin pruebas en profundidad, por lo que “tan apresurado como injustificado”defiende el eurodiputado. También denominaron al sello “3-MMC” “antes de cualquier prueba de laboratorio”denuncia.

Rima Hassan pudo haber indicado que se trataba de CBD y no de drogas, pero sus declaraciones “no figurar en el acta” que ella se negó a firmar, omisión que la obligó “la fiscalía se posicione sin tener ningún elemento de contradicción”dice ella.

La defensa de Rima Hassan cree que las filtraciones a la prensa pueden haber sido “favorecido por el anonimato de los funcionarios”que la custodia policial se intercaló con “tensiones” y que intervinieron “tras insistencia” oficiales de policia “querer incluir la información según la cual el material “es similar” al 3-MMC” en el PV.

Sin comunicarse durante la custodia policial, la fiscalía de París menciona al final “la presencia de materiales que se asemejan por un lado al CBD y por otro al 3-MMC”. Al día siguiente, el fiscal indicó que había que esperar los resultados. “análisis adicionales” del producto para decidir. Luego se cerró la investigación sin más medidas.

La justicia ya está investigando una posible violación del secreto de la investigación: la fiscalía inició las investigaciones el 3 de abril. “en cuanto a la temporalidad y al grado de precisión de las informaciones publicadas en los medios de comunicación durante la detención policial y antes de cualquier comunicación judicial”.

Rima Hassan también presentó una denuncia, basándose en particular en un artículo de “Canard chainé” que afirma que el portavoz del Ministerio de Justicia, Sacha Straub-Kahn, habló con varios periodistas durante la audiencia del eurodiputado y discutió el contenido de su custodia.

Sacha Straub-Kahn denunciado “falsas acusaciones de “Chained Duck”” y presentó una denuncia por difamación. El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, se puso en contacto con la Inspección General de Justicia en relación con estas filtraciones.