La ideología de Bolloré siempre fracasará frente a la libertad de los escritores

La sorprendente expulsión de Olivier Nora del control de Grasset marca una nueva etapa en la estrategia política e ideológica de Vincent Bolloré, propietario del grupo Louis Hachette, propietario a su vez de Grasset. Fayard, anfitrión de Bardella, de Villiers, Zemmour, Maréchal, Sarkozy, Cluzel, Benoist, Fedorova, Mabrouk, Ciotti, etc., fue su primer vehículo de propaganda literaria. era necesario hacer mejormás atrevida, más provocativa. Con el despido del emblemático Olivier Nora pocos días después de su “premio de guerra” Boualem Sansal se impuso en Grasset, Vincent Bolloré y su socio Arnaud Lagardère, director general de Hachette Livre, apuntan con su rifle de doble cañón. todo sociedad: lectores, debate público, ágora política, mientras se espera un día a los jóvenes a los que apuntan otras marcas de la constelación. La galaxia de sus medios informativos (CNews, “Journal du Dimanche” (“JDD”), “JDNews”, Europe 1) no fue suficiente, al parecer, para que Vincent Bolloré propagara su doctrina reaccionaria, ultraconservadora y tradicionalista; decapitando la cabeza de Grasset y nombrando su “hombre de paja” (dixit Pascal Bruckner), atrapa y sin ninguna experiencia literaria a Jean-Christophe Thiery, es decir, eliminando el único bastión de independencia editorial, destruye la editorial y añade un nuevo vagón a su convoy extremista.

Vincent Bolloré había conseguido “suicidio” iTV (renombrado CNews) y el “JDD”, para desvitalizar su personal editorial y luego cambiar el tamaño de su identidad editorial por derecho propio. Reitera su sórdida villanía en el cuerpo y en el alma de una de las casas francesas más ilustres, nacida en 1907. Pero esta vez, el proyecto promete ser mucho más complejo. Porque un medio no es una editorial. La vocación del periodista no es la del escritor. El consumidor de prensa no es quien descubre la historia.

Esta distinción plural se afirma con la reacción inmediata de ciento treinta autores de Grasset que anunciaron su marcha. Todo novelista o ensayista expresa la necesidad visceral de estar en confianza con su editor: el editor ” físico “ quien lo acompaña de cerca en la composición del texto, y el editor “institucional” quién organiza la publicación: diseño, distribución, promoción, etc. “Esta relación es ante todo humana”se hace eco de uno de los rebeldes, Bruno Patino, presidente de Arte, reflejando la operación de deshumanización iniciada por Vincent Bolloré. Esta condición de confianza, inalienable, requiere la alineación de “valores” – distinta de una yuxtaposición de identidades y convicciones, inherentemente irrealistas e incluso indeseables –, desde la cual el autor puede explorar, buscar, perderse en su mundo, iluminar su mundo, abrir su mundo al corazón, a la emoción, a la sensibilidad, a los sueños, al conocimiento, a la emancipación, a la libertad, a la razón (tanto como a la sinrazón) de su lector, invitado así a emprender su propio mundo. Esta alquimia extática con el receptor (el lector) se disuelve instantáneamente cuando el emisor (el escritor) está en conflicto intelectual y/o moral con el intermediario (el editor).

En este caso, el mundo que Vincent Bolloré modela es uno de polarización, ostracismo y fragmentación, incompatible con las aspiraciones de estos autores disidentes. El mundo estrecho, encogido, temeroso y odioso que él moldea dogmáticamente en sus medios y en Fayard es ajena a la que el escritor mason con libertad Y valientemente investigando desde lo más interior hasta lo más esquivo, desde lo más inesperado hasta lo más vulnerable de sí mismo.

¿Ser propietario de sus editoriales le da al magnate bretón el derecho de destriparlas? Una vez más se interrumpe el paralelo con los medios de comunicación. Lo que –desgraciadamente– logró en la redacción establece la relación de subordinación de los periodistas a su empleador; son empleados de una empresa, sujetos a un estatuto editorial y deben respetar una línea editorial. Están al servicio de un medio de comunicación que transmite su trabajo a los consumidores de información.

Si establece un vínculo –que no es una obligación– el escritor lo forja directamente con los lectores. El editor está doblemente al servicio. : del transmisor y receptores. Esta realidad modifica profundamente la relación entre los tres vértices del triángulo –periodista o autor; medio o editor; informados o lectores – altera el equilibrio de poder y cambia sustancialmente su baricentro, impone al propietario-editor el deber de respetar la independencia, la libertad y la creatividad de sus autores.

La violación de dicha disciplina no es exclusiva del mundo de las publicaciones y la información; es inherente a la omnisciencia, a la omnipotencia, consustancial en sí misma al ejercicio del poder. Así, por ejemplo, en política, como lo demuestra la espectacular derrota de Jean-Michel Aulas durante las recientes elecciones municipales, castigado por haber pensado en aplicar la lógica del ” dueño “ quien había logrado su éxito empresarial y futbolístico.

Esta distinción entre las vocaciones de un medio de comunicación y de una editorial, esta diferencia en los deberes del periodista y del escritor hacia su patrocinador, esta diferencia en el alcance de ” libertad “descalifica aún más “la obra” Por Vicente Bolloré. Cualquier editorial tiene derecho a registrar su ADN en un ” orientación “ – político, social, activista. Los lazos que liberan, El Observatorio, Actes Sud O Límite no adopten el mismo posicionamiento editorial. casas servir causas o perseguir un objetivo asumido. Pero todos, dentro de su definición y su superficie editorial, coinciden en el pluralismo de los conocimientos y la diversidad de la imaginación. Su atributo ” política “ya se trate de novela o de ensayo, se centra en el despertar y la emancipación de las conciencias llamadas a leer a sus autores.

Esta libre iluminación de los espíritus, a veces unida a un estímulo de la responsabilidad, de la ciudadanía y del humanismo, contrasta radicalmente esta vez con el proyecto político. ideológico Y compañía al que Vincent Bolloré quiere llevarse a Fayard y, ahora que se ha deshecho del molesto Olivier Nora, a Grasset. Elige cerrar a sus lectores al mundo y enclaustrar el mundo de los lectores cuando la inmensa complejidad del mundo exige, por el contrario, una efervescencia de ofertas para ayudar a los lectores a descifrarlo, analizarlo e interpretarlo a la luz de sus referentes éticos. ¿Pero sabe que perdió la pelea? ¿Y en particular su batalla contra la democracia?

Porque el poder y el poder del dinero así dedicado a la inmoralidad sólo pueden abdicar ante los tesoros emancipadores del escritor libre. Ciento treinta autores –además de los rebeldes de Fayard– se lo hicieron saber. Y mañana, millones de lectores.

EXPRESO ORGÁNICO

Denis Lafay Es periodista y escritor. Último libro publicado: “Jefes, la tentación de Trump” (Editions de l’Aube, 2025).