Estados Unidos: por qué el “cierre” provocará la cancelación de miles de vuelos este fin de semana

Publicado el 6 de noviembre de 2025 a las 8:12 am,

actualizado el 6 de noviembre de 2025 a las 10:55 a.m. Lectura: 2 min.







Miles de vuelos serán cancelados en Estados Unidos el próximo fin de semana debido al bloqueo presupuestario que arrastra y despobla las filas de los controladores aéreos, aumentando la presión sobre el mundo político.





El gobierno estadounidense anunció el miércoles 5 de noviembre que pediría a las aerolíneas cancelar vuelos a partir del viernes a “reducir la presión” en el control del tráfico aéreo, ante un mayor ausentismo debido a “cerrar”.





“Vamos a reducir la capacidad (de vuelos, nota del editor) en un 10% » en 40 aeropuertos, entre los más transitados del país, declaró en rueda de prensa el ministro de Transportes, Sean Duffy. “Nos faltan 2.000 controladores aéreos”explicó, añadiendo que era necesario “reducir la presión” reduciendo el número de vuelos que deben supervisar los equipos.









Estados Unidos entró el miércoles en su día 36 de bloqueo presupuestario, batiendo el récord de mayor duración. “cerrar” de la historia del país. Desde el 1 de octubre, republicanos y demócratas no han podido ponerse de acuerdo para adoptar un nuevo presupuesto. Resultado: cientos de miles de funcionarios federales están técnicamente desempleados, mientras que otros cientos de miles se ven obligados a seguir trabajando. No reciben salario hasta que termine la crisis.





En el segundo escenario se encuentran más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad del transporte. Y en lugar de trabajar sin paga durante varias semanas, algunos no se presentan a sus puestos de trabajo.





“Muy inusual”





El anuncio de las autoridades de la cancelación de un importante número de vuelos se produce antes de un fin de semana favorable a los viajes aéreos, ya que el martes 11 de noviembre es festivo en Estados Unidos. Se corre el riesgo de reforzar la impopularidad de “cerrar” en la opinión pública, el día después de varias elecciones clave, en las que la oposición democrática obtuvo amplias victorias. El estancamiento ya se ha dejado sentir en los aeropuertos recientemente, con la falta de controladores aéreos provocando retrasos y cancelaciones de vuelos.





El Ministro Duffy advirtió el martes sobre los riesgos de ” caos “ : “Es posible que nos vean cerrando partes del espacio aéreo, simplemente porque no podremos gestionarlo, por falta de controladores aéreos”declaró, culpando a los demócratas.









“Pediremos a las aerolíneas que trabajen con nosotros para reducir sus planes de vuelo”dijo el miércoles el jefe del regulador aéreo de la FAA, Bryan Bedford. se trata de“evitar que la situación empeore”añadió junto al ministro. “El sistema es extremadamente seguro hoy, lo será mañana. Y si la presión continúa aumentando, incluso después de tomar estas medidas, volveremos y tomaremos medidas adicionales. »





Bryan Bedford dijo que no recordaba que ya se hubiera decretado tal reducción “durante mis 35 años de carrera en el sector aéreo”. “Esta es una situación muy inusual. Nuestros inspectores llevan un mes sin cobrar. Esperamos poder volver a trabajar con normalidad”.





“Los controladores que siguen viniendo trabajan horas extras, trabajan más días (…) y queremos reducir esta presión (sobre ellos) antes de que se convierta en un problema”continuó Bryan Bedford. En promedio, la FAA supervisa 44.000 vuelos cada día, según su sitio web.