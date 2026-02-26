“Los expedientes Epstein”, el poder de los hombres ricos y la guerra contra las mujeres”, por la historiadora Joan W. Scott





Los “expedientes Epstein” vuelven a ocupar un espacio considerable en los medios de comunicación, tras la reciente publicación de miles de correos electrónicos. Los hombres ricos y famosos aparecen como pervertidos y pedófilos que creían que tenían derecho, sin vergüenza, a disponer de las mujeres y niñas que Jeffrey Epstein les proporcionaba. Para estos hombres, el vínculo entre sexo y poder –el sexo como atributo del poder o como medio para confirmarlo– es claro.





Por otro lado, quienes se contentaban con halagarlo, alentar sus fantasías y aceptar su apoyo, mucho después de su condena por delitos sexuales en 2008, ahora explican que actuaban con el objetivo de recaudar fondos para sus universidades (Leon Botstein del Bard College), sus fundaciones de investigación (Noam Chomsky) o sus museos (David Ross, ex director del Museo Whitney), como si las realidades del sistema capitalista pudieran excusar sus propias transgresiones, o al menos su falta de discernimiento. Pero incluso entre estos hombres es evidente un cierto desprecio por las mujeres.





Para mí, uno de los ejemplos más impactantes sigue siendo el intercambio de 2009 entre David Ross y Epstein, quienes le escribieron sobre una propuesta de exposición llamada “Statutory” (en referencia a las leyes que criminalizan la “violación de menores”, es decir, las relaciones sexuales con menores), que debía presentar a niñas menores de edad para que parecieran mayores de lo que eran. Ross se mostró entusiasmado y declaró que encontró a Epstein. ” asombroso “. Luego se preguntó si Epstein conocía la “Imagen infantil porno comercial total” (“Esta imagen publicitaria de un niño totalmente porno”, en francés) que representa a Brooke Shields desnuda a los 10 años, fotografía utilizada por Richard Prince en su obra “Spiritual America” (1983). Tras las protestas de estudiantes indignados en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, donde Ross enseñaba, dimitió. Ross se disculpó y no está acusado de ningún delito.









La evidencia en estos correos electrónicos debería llevarnos a reconsiderar lo que pensábamos que era el éxito de #MeToo: a estos hombres no se les impidió, a pesar de la cobertura mediática del movimiento, continuar cometiendo o tolerando abusos. Creían que actuaban con impunidad y sus contactos duraron hasta la muerte de Epstein en 2019.





En este sentido, compartían la misma cultura que Donald Trump, quien ha mostrado repetidamente su desprecio por las mujeres (independientemente de que los “expedientes Epstein” establezcan o no su participación en las peores actividades de Epstein). Recordemos sus declaraciones a un polemista audiovisual, afirmando que su poder le permitía atrapar mujeres “por el coño” ; o su condena por agresión sexual en el juicio iniciado por el periodista E. Jean Carroll. Sin olvidar sus comentarios incestuosos sobre el cuerpo de su hija, Ivanka.









Trump es miembro del club Epstein, sea o no miembro oficial. Y su administración está trabajando activamente para reescribir nuestras leyes para otorgar impunidad al comportamiento masculino tóxico.





Uno de sus primeros decretos presidenciales, de enero de 2025, tenía como objetivo “defender a las mujeres contra el extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica al gobierno federal”. Este texto hace “realidad biológica del sexo” Ya no es una cuestión científica, sino una cuestión jurídica.





Detrás de las proclamas sobre la protección de “lugares de privacidad” (baños separados, etc.) para las mujeres, sus “dignidad, seguridad y bienestar”el verdadero problema es la imposición de “distinciones basadas en el sexo”históricamente diseñado de manera jerárquica (los hombres en la cima), para negar a las mujeres y a las minorías sexuales igualdad de trato y acceso a los recursos y al poder. De hecho, la palabra “igualdad” brilla por su ausencia en este decreto.









El ataque a los estudios de género constituye otro frente en la guerra contra las mujeres. Hace unos días nos enteramos de la decisión del Consejo Directivo de la Universidad Texas A&M de poner fin a los programas de estudios de la mujer y de género, así como a la enseñanza de “conceptos divisorios” como la raza.





La Universidad Texas A&M no es la primera. New College of Florida tomó una decisión similar en 2023. Otros estados conservadores adoptaron medidas comparables, y sus universidades públicas (en Carolina del Norte, Ohio y Kansas) siguieron sus pasos. La eliminación de los estudios de género se justifica explícitamente como cumplimiento de la orden ejecutiva de Trump.









Los estudios de género, que son programas universitarios iniciados por el feminismo, brindan una mirada crítica al determinismo biológico invocado por Trump y los hombres del entorno de Epstein para legitimar sus acciones. Han capacitado a generaciones de mujeres (y hombres) jóvenes en la complejidad de las identidades de género; analizaron la diversidad de argumentos relativos a la “verdad” biológica según sociedades y culturas; y han movilizado a la historia, la antropología y la psicología para comprender mejor la forma en que las normas de género estructuran la organización social y política.





La orden ejecutiva de Trump establece que “La eliminación del género en el lenguaje y las políticas públicas tiene un efecto corrosivo no sólo en las mujeres, sino en la validez de todo el sistema estadounidense. » Un sistema que los estudios de género nos enseñan a analizar y que se basa, en este caso, en una política de dominación masculina.





Los estudios de género no son una “ideología”, sino una herramienta fundamental para examinar, en los casos de Trump y Epstein, las depredaciones de la masculinidad tóxica. Eliminar estos programas y las lecciones que enseñan apunta a debilitar nuestra capacidad no solo de condenar, sino también de deconstruir las políticas y prácticas que Trump y sus partidarios desean imponer. Por eso la defensa de los estudios de género no es una lucha feminista limitada, sino una cuestión fundamental que afecta la “legitimidad de todo el sistema americano” como democracia basada en aspiraciones de igualdad y justicia para todos.









Los estudios de género no impedirán que Epstein y sus amigos actúen, pero nos ayudarán a descubrir las inversiones económicas, políticas y psicológicas utilizadas por estos hombres para mantener a las mujeres en “su lugar”, para encontrar maneras de resistirlas y eliminar su impunidad, como lo han hecho efectivamente los estudiantes de la Escuela de Artes Visuales, y como lo seguirán haciendo las feministas, contra todo pronóstico.