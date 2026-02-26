Vincent Claudin, asistente parlamentario RN cercano a Quentin Deranque, despedido por tuits racistas, homofóbicos y antisemitas





Mensajes racistas, homofóbicos, antisemitas o de defensa del Tercer Reich. Vincent Claudin, asistente parlamentario de la diputada RN Lisette Pollet, fue despedido este miércoles 25 de febrero debido a la publicación en cuentas X bajo seudónimos de mensajes racistas, homofóbicos y antisemitas, revelada hoy por Mediapart.









“Esta separación se produce tras la publicación, en sus redes sociales personales, de varios mensajes cuyo contenido está en contradicción con los valores, principios y línea de conducta que defiendo”escribió el representante electo de Drôme en un comunicado publicado en X durante la noche del martes al miércoles.









En los tuits revelados por Mediapart, Vincent Claudin “muestra su admiración por el Tercer Reich, su esperanza por el advenimiento de un régimen fascista y eugenésico en Francia, y derrama su odio hacia los judíos, las personas racializadas y los homosexuales”resume el medio online. Por ejemplo, habría pedido “quemar a Elisabeth Bornstein y eliminar la Constitución”. La entonces primera ministra, Élisabeth Borne, cuyo padre era un superviviente de un campo de concentración, acababa de apoyar la inclusión de la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. Dos años después, este católico fundamentalista seguirá castigando a los “gruñones que quieren matar a sus bebés”.





Con Mediapart, Vincent Claudin habló de “publicaciones de una cuenta privada anónima, sobre el registro de ultraprovocación escandalosa y sulfurosa y humor negro fuera de contexto”disculpándose.









Además de sus publicaciones, Vincent Claudin también perteneció al pequeño grupo neonazi Lyon Populaire, que fue objeto de un procedimiento de disolución. Lyon Populaire está marcado por “una ideología que provoca actos violentos, exalta la colaboración con la Alemania nazi y propaga ideas que tienden a justificar o fomentar discursos discriminatorios y de odio hacia inmigrantes, judíos y homosexuales”lo que motivó su disolución por parte del Ministerio del Interior en junio de 2025, según el decreto.









La diputada Lisette Pollet admitió a Mediapart que estaba al tanto de la antigua pertenencia de su colaborador al pequeño grupo. Pero aseguró que había sido excluido “en junio de 2024”siguiente “su negativa a respaldar” el atentado ocurrido en noviembre de 2023 en la Maison des Passages de Lyon, donde se celebró una conferencia organizada por el Colectivo Palestina 69. Una cronología cuestionada por los medios de investigación, que destacan que Vincent Claudin seguía retransmitiendo las publicaciones del Lyon populaire en febrero de 2025, unas semanas antes de ser contratado.









Vincent Claudin también ha estado muy presente en los medios de comunicación estos últimos días, presentándose como uno de los “mejores amigos” de Quentin Deranque, este activista identitario que murió el 14 de febrero tras violentos golpes propinados por miembros de la ultraizquierda. Como señala el periodista de Mediapart, Antton Rouget, fue entrevistado en CNews o en 13-Heures de France 2 y se le presenta como un “amigo” de Quentin Deranque.









Vincent Claudin convocó, en particular, a participar el sábado en la marcha en homenaje al joven, en la que estuvieron presentes figuras de la extrema derecha, marcada por saludos nazis, insultos racistas y cánticos homofóbicos.









El diputado RN Jean-Philippe Tanguy fustigó “contenido imperdonable”entrevistado este miércoles en RTL. Jean-Philippe Tanguy y Lisette Pollet afirmaron que la participación de Vincent Claudin en la marcha no tenía relación alguna con su despido. “Quentin, obviamente, era uno de sus amigos”dijo Jean-Philippe Tanguy, encontrando ” normal “ que el queria “rendirle homenaje”.