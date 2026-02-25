Entran en vigor los nuevos aranceles aduaneros globales deseados por Trump, pocos días después del desaire impuesto por el Tribunal Supremo





Donald Trump no ha dicho su última palabra. Anunciado tras el desaire del Tribunal Supremo al presidente estadounidense, el martes 24 de febrero entró en vigor el recargo del 10% aplicado a los productos importados en Estados Unidos. Nuevos derechos de aduana que sustituyen a los rechazados en gran medida por el máximo tribunal estadounidense el viernes.









Este nuevo recargo, cuyo decreto firmado el viernes está en vigor hasta el 24 de julio, sustituye a las tarifas anteriormente existentes, consideradas ilegales por el Tribunal Supremo y cuyo cobro dejó de cobrar a partir de medianoche, hora de Washington. También sustituye a los previstos en los distintos acuerdos comerciales firmados con los principales socios del país.





No sustituye, sin embargo, los llamados derechos de aduana sectoriales, que oscilan entre el 10% y el 50% sobre un determinado número de sectores de actividad, como el cobre, el automóvil o la madera para la construcción, que no se vieron afectados por la decisión del Tribunal Superior. Tampoco se aplica a los productos canadienses y mexicanos importados a los Estados Unidos en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (CUSMA).









Para este nuevo tipo del 10%, el presidente americano tomó como base jurídica una ley de 1974 que le permitía reequilibrar el comercio entre Estados Unidos y sus socios económicos en cuanto se demuestra un marcado desequilibrio en la balanza de pagos. El sábado anunció que quería aumentar este tipo al 15% después de “un examen exhaustivo” de la decisión del Tribunal Supremo, juzgada ” ridículo “ Y “extraordinariamente antiamericano” por el presidente americano. Aún no ha emitido un decreto al respecto.





Sin embargo, después de 150 días, el gobierno tendrá que obtener el voto del Congreso si quiere mantener estos derechos aduaneros en el tiempo.









Ante estos reveses, Bruselas está postergando las cosas. El lunes, el Parlamento Europeo suspendió el acuerdo firmado con Washington el verano pasado. “Queremos que Estados Unidos aclare cómo respetará el acuerdo”. explicó el eurodiputado Bernd Lange (S&D, izquierda), jefe de la Comisión de Comercio Internacional, tras una reunión de emergencia organizada el lunes. Un enfoque apoyado por los otros principales grupos del Parlamento Europeo: el PPE (derecha), Renew (centro) y los Verdes.









“Antes de cualquier movimiento en el Parlamento, es esencial una total claridad y estabilidad por parte estadounidense. Sin embargo, Trump sólo ha ofrecido lo contrario desde el inicio de su mandato. señaló Valérie Hayer, presidenta del grupo Renew.





A la espera de una aclaración, los europeos temen que este recargo, si se aplicara a las importaciones europeas, aumentaría la tributación de los productos europeos más allá del límite del 15% previsto en el acuerdo firmado el verano pasado, lejos del 30% que el presidente americano había amenazado inicialmente con aplicar. A cambio, la UE se comprometió a eliminar sus propios derechos de aduana sobre las importaciones estadounidenses (que ascienden en promedio al 4,8%), lo que requiere el acuerdo del Parlamento Europeo.





Normalmente, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento debería haberse pronunciado sobre la aplicación de este acuerdo este martes, antes de una votación de los eurodiputados en el pleno prevista para el 10 de marzo. Se trata de la segunda suspensión europea, tras la primera en enero debido a las amenazas de Donald Trump de anexar Groenlandia. Una vez abandonados sus objetivos, se reinició el procedimiento.









Esta situación parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el viernes anuló gran parte de los aranceles aduaneros introducidos por Donald Trump, dictaminando que el“emergencia económica” invocado por el presidente para prescindir de la aprobación previa del Congreso no fue probado.









Los llamados derechos de aduana “recíproca” impuestas por Donald Trump el año pasado fueron juzgadas “ilegal”alegando que el presidente se había excedido en sus prerrogativas y había invadido las de los parlamentarios, a quienes la Constitución otorga el poder de aumentar los impuestos.









Una decisión que enfureció al presidente estadounidense, que acusó al máximo tribunal del país de servir a China y afirmó que no necesitaba que el Congreso impusiera nuevos impuestos aduaneros.