Los europeos han lamentado la alianza con Trump… pero no sus líderes





“Nadie cree que la situación se haya estabilizado”resume un diplomático. Una extraña mezcla de alivio y resignación reinó en el Consejo Europeo de la tarde del jueves 22 de enero, donde los veintisiete Jefes de Estado y de Gobierno europeos se reunieron para una cena dedicada a las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de Donald Trump. “ Podemos considerar que la crisis de Groenlandia ha terminado por hoy, pero el día no ha terminado “, bromeó un alto funcionario europeo. Una vez más, Bruselas ha elevado el listón de un Consejo Europeo informal, convocado urgentemente el lunes por el presidente del Consejo, António Costa, tras las nuevas amenazas de anexión y guerra comercial esgrimidas por Donald Trump durante el fin de semana. Pero mientras tanto, el presidente estadounidense ya había revocado su decisión, persuadido el miércoles por la tarde por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.





Donald Trump siempre actúa demasiado rápido para la maquinaria diplomática de los Veintisiete. Una vez superada la crisis, se reunieron durante cuatro horas de discusión en las que pudimos observar todos los matices de negación y duelo que reinan en Europa respecto de la relación transatlántica. Algunos tienen…