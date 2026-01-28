La prohibición de las redes sociales para menores de 15 años adoptada en la Asamblea Nacional





¿Será Francia el segundo país del mundo en prohibir las redes sociales a sus adolescentes? La noche del lunes al martes 27 de enero, los diputados aprobaron un proyecto de ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años. Una medida destinada a proteger la salud de los adolescentes, apoyada con todo su peso por el gobierno y Emmanuel Macron.





El texto debe ahora ser examinado en el Senado. Si finalmente se adopta, Francia seguiría a Australia en la aplicación de una legislación restrictiva para los menores, que prohibió las redes sociales a los menores de 16 años a principios de diciembre.





· Un “paso importante”





El Presidente de la República, apegado a esta reforma que marcaría su segundo mandato de cinco años, saludó “un paso importante”. “Porque los cerebros de nuestros niños no están a la venta. Ni a plataformas estadounidenses ni a redes chinas”. añadió en X.









El texto, llevado por la diputada Laure Miller, establece que “Está prohibido el acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea a menores de quince años”. Excluye de la prohibición determinadas plataformas educativas. “Mensajería interpersonal privada” como WhatsApp tampoco se ven afectados, indicó el portador del texto.









El proyecto de ley fue aprobado por 130 votos contra 21, con el apoyo del sector gubernamental, la alianza RN-UDR y la mayoría de los socialistas. Sólo votaron en contra los rebeldes y dos diputados del grupo ecologista. Durante los debates, el diputado del LFI, Arnaud Saint-Martin, denunció “una forma de paternalismo digital” y una respuesta “simplista”.





El proyecto de ley sobre el Renacimiento deberá ser examinado ahora en el Senado, “en las próximas semanas”, prometió la ministra Digital, Anne Le Hénanff. El gobierno quiere actuar rápidamente, con una prohibición implementada desde el inicio del año escolar 2026 para cuentas nuevas y una verificación de edad efectiva para todos los usuarios (incluidas las cuentas existentes) antes del 1ejem Enero de 2027, dijo el ministro.









· El teléfono permitido, pero en una zona delimitada del colegio





Los debates se desarrollaron a veces a un ritmo rápido y las votaciones dentro de unos pocos votos a veces creaban sorpresas.













El texto también pretendía ampliar la prohibición de los teléfonos móviles a las escuelas secundarias, como ya ocurre en las escuelas y universidades. Los diputados adoptaron una reescritura de esta medida, disponiendo ahora que el reglamento interno de las escuelas secundarias especifique “los lugares y condiciones de uso” teléfonos celulares. De lo contrario, este uso es “prohibido durante las clases” Y “en los pasillos, pero autorizados en una zona definida del patio”, prevé la modificación.





· Hacia un sistema de verificación de la edad





La principal dificultad del texto radica en la obligación de cumplir con la legislación europea, más precisamente con su Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Objetivo: no correr la misma suerte que una ley de 2023 que establecía una mayoría numérica a los 15 años pero que nunca podría aplicarse.





Desde este verano, la publicación por parte de la Comisión Europea de nuevas directrices ha allanado el camino para regular, en la legislación nacional, el acceso a las redes sociales a partir de una determinada edad. “Plataformas que no respetan la prohibición (…) serán sancionados con sanciones de hasta el 6% de su facturación”, dijo Laura Molinero.









Para que la prohibición se convierta en realidad, será necesario implementar un sistema eficaz de verificación de la edad. Se está trabajando a nivel europeo. A “tercero de confianza”que no sería “ni el Estado, ni las plataformas de redes sociales”, podría proceder mediante reconocimiento facial o descargando documentos de identidad, dijo el lunes Gabriel Attal.





Varios diputados, sin embargo, consideraron que las elusiones por parte de los mineros serían inevitables. “¿Pero es esa una razón para rendirse?”, les dijo la ponente Laure Miller.





· Peligros para la salud mental





Las redes sociales como TikTok, Snapchat e Instagram, que se han vuelto omnipresentes en la vida de los adolescentes, están dañando gravemente su salud mental, advirtió a principios de mes la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSES).









Los riesgos relacionados son numerosos, entre ciberacoso, comparación constante o exposición a contenidos violentos. Destacan también: los sistemas de captación de la atención, en detrimento del sueño.





El ex primer ministro y jefe de los diputados del Renacimiento, Gabriel Attal, saludó una medida “decisivo para la protección de nuestros jóvenes”, recordando que ella parecía ” imposible “ todavía hay “unos meses”.