Los drones perturban el tráfico aéreo, decenas de vuelos cancelados… Lo que sabemos





Decenas de vuelos han tenido que ser cancelados desde el martes 4 de noviembre por la tarde en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, el primero en Bélgica, debido a la presencia de drones en los alrededores. Según la empresa operadora, la situación debería volver a la normalidad el miércoles. Durante el fin de semana ya se observaron sobrevuelos sobre una base militar. Hacemos balance.





• Alrededor de 80 vuelos cancelados





Skeyes, la empresa responsable del control del tráfico aéreo en Bélgica, tuvo que interrumpir todo el tráfico en el país dos veces el martes por la tarde, alrededor de las 20.00 horas. y de nuevo a las 22.00 horas, tras dos informes sucesivos de drones cerca de los aeropuertos de Bruselas-Zaventem y Lieja (en el este del país).













• Una base militar sobrevolada varias veces.





sábado 1ejem y el domingo 2 de noviembre, la base militar de Kleine-Brogel (noreste), que alberga armas nucleares estadounidenses, fue sobrevolada tres veces, lo que motivó la apertura de una investigación por parte del servicio de inteligencia militar belga. Según los medios belgas, el martes por la noche el emplazamiento de Kleine-Brogel volvió a ser sobrevolado por aviones sospechosos, al igual que la base aérea de Florennes (sur), que alberga los aviones de combate F-35 recientemente adquiridos por Bélgica.









“Es preocupante para la seguridad nacional”declaró el miércoles por la mañana un portavoz del aeropuerto de Lieja a la radio pública francófona RTBF. Esta plataforma especializada en mercancías, y donde se realizan numerosos vuelos nocturnos de carga, vio interrumpida su actividad durante unas seis horas. El tráfico se pudo reanudar poco antes de las dos de la madrugada del miércoles, según informó el portavoz Christian Delcourt.





• Se convocó urgentemente un consejo de seguridad nacional





Al igual que varios países europeos desde hace dos meses, Bélgica ha experimentado episodios de drones considerados sospechosos sobre lugares o infraestructuras sensibles. El ministro de Defensa, Theo Francken, se negó a señalar a Rusia como responsable de los incidentes. Habló de una operación coordinada llevada a cabo por “profesionales” Para “desestabilizar” el país. El ministro del Interior, Bernard Quintin, pidió que se reuniera urgentemente un consejo de seguridad nacional sobre el tema.



