Cécile Kohler y Jacques Paris, los dos franceses detenidos en Irán desde mayo de 2022, “están fuera de prisión”

Publicado el 4 de noviembre de 2025 a las 19:37 horas,

actualizado el 5 de noviembre de 2025 a las 12:18 p.m. Lectura: 3 min.







Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos desde mayo de 2022 en Irán, “son liberados de la prisión de Evin y se dirigen a la embajada de Francia en Teherán”anunció el martes 4 de noviembre Emmanuel Macron en X, evocando un “primer paso”. “El diálogo continúa para permitir su regreso a Francia lo antes posible”añadió el presidente francés, expresando su ” alivio “.









Son, por el momento, “seguro” en la residencia del embajador de Francia, en Teherán, “esperando su liberación final”precisó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. Estos últimos aseguraron que “Están bien y parecen saludables”. “Hablé con su familia y envié un equipo allí que los acompañará personalmente, junto con agentes de la embajada”escribió en X. ” Tengo (…) Llamó a mi homólogo ministro de Asuntos Exteriores de Irán para agradecer el gesto realizado”.añadió Jean-Noël Barrot.













“Por ahora, lo único que sabemos es que están fuera de prisión. Para nosotros, esto es un gran alivio. Sabemos que ya no están sometidos a este trato inhumano al que tenían derecho, y que ahora están en la embajada. Así que ya están en una pequeña parte de Francia”.se alegraron Pascal y Mireille Kohler, los padres de Cécile, mientras sonaban las bocinas de los coches delante de su casa en Alsacia.









“Estos dos ciudadanos franceses encarcelados por delitos contra la seguridad nacional fueron puestos en libertad bajo fianza por el juez encargado del caso y serán puestos bajo vigilancia hasta la siguiente fase judicial”por su parte, escribió el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaïl Baghaï, en un comunicado titulado “Liberación condicional de dos ciudadanos franceses”.





“Un alivio indescriptible”





La clase política expresó su alivio el martes tras el anuncio de la liberación de prisión de los dos franceses. “Qué alivio, qué emoción. Después de tres años de detención en Irán, Cécile Kohler y Jacques Paris finalmente han salido de la prisión de Evin”escribió el presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, el día X. Recuerda que los retratos de los dos cautivos estaban colgados frente al Palacio Borbón, un signo de “la constante movilización de la representación nacional a favor de su liberación”.









El coordinador nacional de Francia insumisa, Manuel Bompard, también consideró que se trata de una “gran alivio” : “Felicitaciones a todos aquellos que se movilizaron incansablemente por su liberación. » “No hay gran país que abandone a sus conciudadanos al control arbitrario”añadió el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, refiriéndose a sus reflexiones “a sus familias, a sus amigos, que han esperado tanto tiempo por este resultado”. “Una sensación de alivio indescriptible esta noche”escribió, por su parte, la responsable de los Ecologistas, Marine Tondelier. “Gracias a la diplomacia francesa y a todos por esta movilización. No nos rendimos y valió la pena”.añadió.









Cécile Kohler y Jacques Paris, profesora de literatura de 41 años y profesora jubilada de 72, fueron detenidos el 7 de mayo de 2022, el último día de un viaje turístico a Irán. Habían sido encarcelados en la siniestra sección 209, reservada para presos políticos, en la prisión de Evin de Teherán. Luego fueron trasladados a otro centro de detención en junio durante la Guerra de los Doce Días entre Israel e Irán. Pero su nueva ubicación nunca se hizo pública.





Últimos prisioneros franceses detenidos en Irán





El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha deplorado constantemente las condiciones de detención. “inhumano”considerando que se encontraban dentro del ” tortura “. Presentó un recurso contra la República Islámica de Irán ante la Corte Internacional de Justicia “por violación del derecho a la protección consular”.









Cécile Kohler y Jacques Paris fueron condenados a mediados de octubre a veinte y diecisiete años de prisión respectivamente, por espionaje en beneficio de los servicios de inteligencia franceses e israelíes. Pero los dos prisioneros siempre han proclamado su inocencia. Fueron los últimos franceses detenidos oficialmente en Irán.





Su liberación se produce menos de un mes, el 9 de octubre, después de la de Lennart Monterlos, un joven francoalemán de 19 años, detenido el 16 de junio durante un viaje en bicicleta. En marzo, otros dos franceses, Olivier Grondeau y un hombre cuyo nombre nunca ha sido revelado, fueron liberados. En el punto álgido de la crisis de los “rehenes estatales” con París, Teherán detuvo hasta siete ciudadanos franceses simultáneamente.