



Primer paso validado para el presupuesto de la Seguridad Social. Este sábado 8 de noviembre los diputados aprobaron por estrecha mayoría la parte “recetas” del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, permitiendo así continuar el examen del texto por parte ” gastos “que incluye el artículo emblemático que suspende la reforma de las pensiones.





la parte “recetas” del presupuesto de la Seguridad Social fue aprobado por 176 diputados contra 161, y el suspenso duró hasta el final, sobre todo después del anuncio de la Asamblea Nacional de que votaría en contra. Esta parte del texto fue revisada en gran medida durante los debates de esta semana, y muchas medidas de ahorro gubernamentales se eliminaron notablemente. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Lecornu renuncia a la congelación de pensiones y mínimos sociales





Más impuestos, menos gasto… Todos los grupos están preocupados, a su manera, por cómo se reducirá el déficit de la Seguridad Social. La copia del gobierno pronosticaba un déficit de 17.500 millones de euros en 2026 (frente a 23.000 millones en 2025). Pero el intenso fuego de los parlamentarios contra varias medidas emblemáticas, como la congelación de las pensiones y de los mínimos sociales a los que el gobierno de Sébastien Lecornu pretende renunciar, se aleja del objetivo.









“Habrá que conseguir que, absolutamente, el déficit de la Seguridad Social no supere los 20.000 millones de euros”insistió el miércoles la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin. Una alerta vista como un margen de maniobra por algunos de la izquierda, que consideran que el Gobierno está efectivamente dispuesto a renunciar a determinadas medidas de ahorro.





•Htambién CSG sobre ingresos de capital





La Asamblea Nacional adoptó el miércoles por la tarde un aumento de la contribución social generalizada (CSG), dirigido especialmente a las rentas del capital, una propuesta de la izquierda y en particular de los socialistas, para generar nuevos ingresos para la Seguridad Social y financiar una suspensión de la reforma de las pensiones.





Se adoptó una enmienda de Jérôme Guedj (PS), con el apoyo de gran parte del sector gubernamental, para avanzar en este impuesto, esperando recaudar 2.800 millones de euros adicionales en 2026. Todo con una opinión favorable, aunque muy fría, del gobierno, que no ha aprobado el dispositivo pero quiere que permanezca sobre la mesa durante el resto de la gira parlamentaria. Otra enmienda socialista fue rechazada más temprano el miércoles, en un contexto de divisiones en la izquierda entre el PS, LFI y los ambientalistas.





“Eso es lo único, hasta ahora, a lo que han renunciado. Si las cosas no cambian (…) será un voto en contra”estimó el viernes por la tarde Hendrik Davi, del grupo ambientalista, quien decidirá su posición este sábado. “Me hubiera gustado que hubiera un poco más de recetas”señaló también el viernes el socialista Jérôme Guedj, decepcionado por la falta de apoyo a determinadas reducciones de las exenciones patronales. “Tenemos que ver al final qué hay”.





• Exenciones del empleador a favor de los aprendices…





Sin embargo, se han votado varias exenciones. En particular, la Asamblea rechazó el viernes la extinción de la exención de las contribuciones de los empleados sobre la remuneración de los aprendices, propuesta por el gobierno. Toda la izquierda, la extrema derecha, pero también la gran mayoría del campo gubernamental aprobaron una enmienda que derogaba la medida, cuyo objetivo era ahorrar.





El proyecto de presupuesto del ejecutivo propone eliminar la exención de las cotizaciones salariales a favor de los aprendices para los contratos a partir del 1 de enero de 2026, sin afectar a los en curso. La parte de la remuneración superior al 50% del salario mínimo ya no estaba sujeta a esta exención desde este año. En concreto, gracias a esta exención, la remuneración neta de los aprendices se acerca más a su importe bruto. Por lo tanto, su eliminación daría lugar a “una reducción de su retribución de unos 100 euros al mes para algunos”alertó Céline Thiébault-Martinez (PS).





•… y en vales de comida





La Asamblea Nacional también se opuso el jueves a una contribución patronal sobre los vales de comida y de vacaciones. La medida contenida en el proyecto de ley del gobierno fue fuertemente cuestionada por los grupos de izquierda, pero también por una gran parte del sector gubernamental. En particular, prevé una contribución patronal del 8% sobre “complementos salariales” como vales de comida, vales de vacaciones u otras prestaciones sociales y culturales financiadas por los empresarios y los comités de empresa (CSE). La medida supondría unos 950 millones de euros en 2026.





Los diputados, por su parte, validaron una segunda medida que figura en el mismo artículo, que esta vez se refiere a la contribución empresarial a las indemnizaciones convencionales por despido y jubilación. El gobierno quiere aumentarlo al 40% (frente al 30% actual), en particular para luchar contra “el aumento de los fenómenos de optimización en la extinción de los contratos de trabajo”.









• Transparencia en el precio de los medicamentos establecidos.





Los diputados aprobaron el viernes una enmienda destinada a hacer públicos los precios reales de los medicamentos y los descuentos concedidos por las empresas farmacéuticas al Estado. Esta enmienda fue adoptada por toda la izquierda y la extrema derecha, en contra del consejo del gobierno. Para Hendrik Davi (grupo ecologista), el origen de esta enmienda es una “medida de transparencia absolutamente esencial” : ella debe “permitir por fin un control público y democrático sobre el gasto en medicamentos financiado por la solidaridad nacional”.





Los precios de los medicamentos y productos sanitarios reembolsables por la Seguridad Social se negocian entre las empresas farmacéuticas y el Comité Económico de Productos Sanitarios (CEPS), organismo interministerial bajo triple supervisión (Ministerio de Sanidad, Economía y Cuentas Públicas). Estos precios se publican en el Diario Oficial, pero no corresponden a los realmente pagados por el Seguro de Salud, que se beneficia de descuentos confidenciales negociados por el CEPS con los laboratorios. Estos descuentos representarían 9.000 millones de euros en 2024, según las cifras mencionadas durante el debate. El medicamento representa un mercado de más de 36 mil millones de euros en Francia. Constituye una partida importante del gasto público.





• Un impuesto a las bebidas energéticas alcohólicas





El viernes también se adoptó un impuesto sobre las bebidas energéticas alcohólicas, con el objetivo de combatir lo que en la cámara se describió como “un flagelo” especialmente para los jóvenes. La medida tiene como objetivo la aparición de nuevos productos (por ejemplo, la bebida Vody) que mezclan alcohol fuerte, estimulantes e ingredientes dulces o aromatizados. Precisamente, la modificación en cuestión extiende este impuesto a las bebidas alcohólicas “que comprende una adición de sustancias activas que tienen un efecto estimulante sobre el organismo, en particular cafeína, taurina, guaranina”.





La enmienda, presentada por el presidente del Comité de Asuntos Sociales de Horizons, Frédéric Valletoux, fue adoptada con los votos de la izquierda, de los diputados del MoDem, del independiente Liot y de la mayoría de los diputados de Renaissance y Horizons. Los republicanos, la Agrupación Nacional y sus aliados ciottistas, sin embargo, votaron en contra.









• Nutri-Score obligatorio, excepto para ciertos productos locales





La Asamblea Nacional también adoptó el viernes por la noche una medida para hacer obligatoria la visualización del Nutri-Score, obligación propuesta mediante enmiendas idénticas de socialistas y ecologistas. “Su enmienda contraviene el derecho de la Unión Europea con riesgo de sanción”abordó a la ministra de Salud, Stéphanie Rist, que había expresado una opinión desfavorable. “Grandes marcas como Coca-Cola o Ferrero no llevan Nutri-Score en sus envases. Y sin embargo sabemos que es malo para nuestra salud”defendió la diputada ecologista Sabrina Sebaihi.









Se adoptó una subenmienda del diputado renacentista Jean-François Rousset, que especifica la medida, para excluir de esta obligación a los “productos que se benefician de un signo de calidad nacional o europeo, cuya lista se define por decreto”. Estos productos pueden ser, en particular, los que se benefician de las etiquetas de denominación de origen protegida o controlada (DOP o AOC) o de indicación geográfica protegida (IGP). La idea es no ” comparar “ del “productos de nuestro terruño” a “productos ultraprocesados”.





El ponente general del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, Thibault Bazin (LR), se mostró a favor de esta subenmienda, pero desfavorable a las enmiendas que establecen la obligación. Critica el impuesto del 5% sobre el volumen de negocios empresarial introducido por esta medida en caso de no presentación del Nutri-Score, cuyos ingresos deben destinarse al Seguro de Salud.





• Un impuesto al hexano, un disolvente utilizado en la industria alimentaria.





Los diputados aprobaron este sábado la enmienda del diputado del MoDem, Richard Ramos, que crea un impuesto al hexano, un disolvente neurotóxico y disruptor endocrino utilizado masivamente por la industria agroalimentaria para extraer aceites vegetales. La recaudación del impuesto, que ascenderá a 0,3 céntimos de euro por litro, se destinará la mitad a apoyar a los fabricantes en el uso de productos alternativos y la otra mitad a acciones preventivas.









Una treintena de médicos, científicos y agentes sanitarios pidieron a principios de octubre en un artículo publicado en “Le Monde” que se regulara mejor o incluso se prohibiera el hexano. Mientras que las enfermedades neurodegenerativas y “Trastornos endocrinos como la obesidad infantil y la infertilidad masculina” están aumentando en Francia, y que “La epidemia de enfermedades crónicas” ya representa dos tercios de los reembolsos del Seguro Médico, es necesario “reducir los riesgos para la salud pública en origen y en el plato”argumentaron.





Richard Ramos dijo que quería “allanar el camino para la prohibición” del producto, “Aceite en nuestros platos durante 40 años”. El Gobierno se pronunció sobre su enmienda (ni a favor ni en contra), en nombre del principio de precaución. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, subrayó que Efsa (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) había lanzado una evaluación a nivel europeo. Si resulta que el producto es ” peligroso “, “No son impuestos lo que es necesario, sino una prohibición”señaló.





• Contribución a los costes sanitarios de los extranjeros no europeos.





La Asamblea adoptó este sábado la creación de una participación mínima para los extranjeros no europeos que se benefician de la protección sanitaria universal, una medida abiertamente dirigida a los jubilados estadounidenses que viven en Francia. La enmienda fue finalmente adoptada por 176 votos contra 79, con el apoyo de la extrema derecha, la derecha y el bloque central. La izquierda votó abrumadoramente en contra.





La enmienda del diputado de Horizons François Gernigon crea una contribución obligatoria para los nacionales no europeos titulares de un visado de larga duración “visitante”condicionando la apertura y mantenimiento de su derecho en el marco de la Protección Universal de la Salud (PUMa). El importe de la contribución se fijaría por decreto. También se adoptó una subenmienda que especifica la medida, a fin de permitir “refugiados y nacionales de estados que se benefician de una convención bilateral” No nos preocupa, explicó el presidente del grupo Horizons, Paul Christophe.