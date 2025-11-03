Benjamín Netanyahu ordena ataques “inmediatos” en la Franja de Gaza





El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este martes 28 de octubre al ejército realizar ataques inmediatos en la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego, en particular atacando a sus soldados, lo que Hamás niega.





La Defensa Civil, que opera bajo la autoridad de Hamás, anunció al menos dos muertos en ataques israelíes en el territorio palestino, asolado por dos años de guerra, antes de que el alto el fuego entrara en vigor el 10 de octubre.





El movimiento islamista palestino Hamás ha negado haber atacado a las tropas israelíes en el territorio. Anteriormente acusó a Israel de “violaciones” y anunció el aplazamiento de la entrega, inicialmente prevista para las 19.00 horas. hora francesa, de un nuevo rehén permanece.









Después de una reunión de seguridad, “El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó al ejército que lanzara inmediatamente poderosos ataques contra Gaza”según su oficina. El portavoz del gobierno, Shosh Bedrosian, lo dijo antes que nada. “se hace en total coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo”. “La organización terrorista Hamás pagará caro tras atacar a soldados (israelíes) en Gaza y violar el acuerdo sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes”advirtió también el ministro de Defensa, Israel Katz.





El lunes por la tarde, Hamás devolvió los restos de un rehén, que resultaron ser los del cautivo Ofir Tzarfati, parte de cuyos restos ya habían sido recuperados por el ejército durante una operación en Gaza. El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, anunció el aplazamiento de la devolución del cuerpo de un rehén “Encontrado en un túnel en el sur de Gaza”advirtiendo que “Cualquier escalada sionista obstaculizaría la búsqueda y recuperación de cadáveres”.





15 cuerpos devueltos de 28





En el marco de la primera fase del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a partir del 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que había mantenido en Gaza desde su ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.





También debía devolver en esta fecha los 28 cadáveres de los cautivos que retiene, pero hasta ahora sólo ha devuelto 15, alegando dificultades para encontrar los restos en el territorio devastado por la ofensiva israelí en respuesta al ataque del 7 de octubre.









El Foro de las Familias, la principal asociación israelí que hace campaña por la devolución de los rehenes, pidió al gobierno de Netanyahu que “actuar con decisión” contra Hamás por su “violaciones” del acuerdo de tregua. Según el Foro, parte de los restos de Ofir Tzarfati fueron repatriados por primera vez a finales de 2023, luego “en marzo de 2024”.





Para el ministro de extrema derecha Itamar Ben Gvir, encargado de Seguridad Interior, el hecho de que “Hamás sigue jugando y no transfiere inmediatamente todos los restos” demuestra que el es “todavía en pie”. “Es hora de romperle las piernas de una vez por todas”. »





Hamás afirma querer entregar todos los cuerpos de los cautivos, pero repite que en un territorio asolado por dos años de bombardeos, encontrarlos era “complejo y difícil”.





Una tregua ya debilitada





La tregua ya ha sido puesta a prueba por la violencia mortal del 19 de octubre en Gaza, la más importante desde el 10 de octubre, cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo patrocinado por el presidente estadounidense Donald Trump. El 19 de octubre, después de tiroteos que mataron a dos soldados en Gaza, Israel llevó a cabo intensos ataques, acusando a Hamás de violar el alto el fuego. Hamás negó y a cambio acusó a Israel de “buscando pretextos para bombardear”. Según un informe del Ministerio de Salud de Hamás antes de los nuevos ataques, al menos 94 palestinos han muerto en los bombardeos israelíes desde el 10 de octubre.









A pesar del anuncio de ataques israelíes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el martes que “el alto el fuego se mantiene” pero “Eso no significa que no habrá pequeñas escaramuzas”. “Sabemos que Hamás o alguien más en Gaza atacó a un soldado” fuerzas armadas israelíes, “pero creo que la paz del presidente (Trump) se mantendrá”añadió.





El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, lamentó “la reanudación de las operaciones militares” en Gaza y llamó “todas las partes deben respetar el alto el fuego”. “Las informaciones según las cuales elementos de Hamás abrieron fuego contra soldados y según las cuales el movimiento terrorista mintió sobre la devolución del cuerpo de un rehén son obviamente inaceptables si son ciertas”añadió, esperando que el alto el fuego “puede implementarse completamente”.





Estados Unidos, aliado de Israel, ha amenazado repetidamente a Hamás con la aniquilación si no cumple sus compromisos de devolver a todos los rehenes. En Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, dijo un residente “tener mucho miedo de que se reanude la guerra”. “La cuestión (de los rehenes) debe resolverse (…) para que Israel no lo utilice como excusa para reanudar la guerra”dijo Abdelhay al-Hajj Ahmed, de 60 años.





Una fase posterior del plan Trump también incluye el desarme de Hamás, la amnistía o el exilio de sus combatientes, así como la continuación de la retirada israelí de la Franja de Gaza.