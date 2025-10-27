Los debates sobre el presupuesto se estancan en la Asamblea, se pospone el examen del impuesto Zucman

Publicado el 26 de octubre de 2025 a las 09:24 horas. Lectura: 2 min.







El impuesto Zucman esperará. En el segundo día de examen del presupuesto en la Asamblea, el sábado 25 de octubre, los debates se prolongaron y finalizaron sin que se hubieran comenzado a debatir las medidas en materia de fiscalidad patrimonial.





Poco antes de medianoche, la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, anunció que, cuando se reanudaran los debates el lunes, algunos artículos serían examinados con carácter prioritario, aplazando de facto hasta finales de semana el examen del impuesto Zucman, defendido por la izquierda. Y con él, el ultimátum lanzado al primer ministro Sébastien Lecornu por los socialistas, que habían exigido medidas contundentes a favor de la justicia fiscal el lunes, blandiendo la amenaza de la censura.









Amélie de Montchalin aclaró que este cambio se había realizado para “permitir la presencia en el banquillo” Lunes del Ministro de Economía Roland Lescure, cuyas obligaciones el resto de la semana lo mantendrán “lejos de París”.





Manuel Bompard, coordinador de LFI, acusó al Gobierno de haber cambiado el orden de prioridad de los artículos examinados desde el lunes para dar tiempo a sus negociaciones. “durante reuniones secretas” con los socialistas.





Dos victorias de la derecha





El sábado estuvo marcado por dos victorias de la derecha.





Los diputados aprobaron por primera vez por la mañana la exención fiscal de todas las horas extraordinarias, un “señal” enviado a “Francia que funciona”se alegró el jefe del grupo LR, Laurent Wauquiez, al origen de la medida votada.





Costará mil millones de euros, Amélie de Montchalin, que por su parte invitó “objetivo” más el sistema que, según ella, beneficia principalmente a los ejecutivos. Esto no impidió que una mayoría de diputados macronistas votara a favor de la enmienda, al unísono con LR y RN.









A primera hora de la tarde, los diputados aprobaron una segunda enmienda de Laurent Wauquiez, que proponía indexar la escala del impuesto sobre la renta a la inflación. La enmienda del líder de los diputados de derecha, que priva al presupuesto estatal de dos mil millones de euros, recibió la aprobación de una amplia coalición que reúne a la extrema derecha, a la derecha, a una parte de los macronistas y a los insoumis.





Estancamiento de los debates





Una multiplicación de gastos que preocupa a Amélie de Montchalin: si continúan, “Tendremos grandes dificultades para cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit”advirtió.





Los debates se estancaron al final de la tarde, cuando la izquierda intentó recortar el crédito fiscal para los servicios personales, uno de los más caros, aumentado en pocos años de 4 a más de 7 mil millones de euros, y que beneficiaría principalmente, según ellos, a las clases más ricas. La derecha y la extrema derecha defendieron el sistema, creyendo que permitía crear puestos de trabajo y luchar contra el trabajo no declarado.





Los intercambios se volvieron entonces acalorados: el RN Jean-Philippe Tanguy acusó al gobierno “comprar los votos de los socialistas” “Los franceses quieren que les demos un presupuesto antes de fin de año. Requiere compromisos”respondió Amélie de Montchalin.





A continuación tomó la palabra el diputado socialista Philippe Brun para preguntar qué “trato” LFI había gastado con “los LR” para eximir del esfuerzo a los más ricos con su voto sobre la enmienda de Laurent Wauquiez. Luego, la jefa de los diputados ecologistas, Cyrielle Chatelain, acusó a la RN de prolongar los debates para evitar una votación sobre el impuesto Zucman.





Suspensión de la reforma de las pensiones en comisión el lunes









Los debates sobre la parte de ingresos del presupuesto apenas comienzan y la votación solemne sobre esta parte está prevista para el 4 de noviembre.





Otra condición impuesta por los socialistas para la no censura es la suspensión de la reforma de las pensiones, incluida en el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, cuyo examen comienza el lunes en comisión. Pero el presidente del Senado, Gérard Larcher, ya advirtió que la reforma de las pensiones estaría ahí “restaurado”tras la votación de la Asamblea.



