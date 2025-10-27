Espectacular robo en el Louvre, decenas de ataques en Gaza en pleno alto el fuego… Las cinco cosas para recordar del fin de semana





¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? Aquí tienes la principal información para recordar del sábado 18 y domingo 19 de octubre.





• Israel lleva a cabo decenas de ataques en Gaza





En Gaza, el alto el fuego declarado el 10 de octubre pende de un hilo. “En las últimas horas, en respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego anterior” Durante el día, el ejército israelí “atacaron decenas de objetivos terroristas de Hamás en toda la Franja de Gaza” incluidos arsenales de armas e infraestructura subterránea, indica un comunicado de prensa de las FDI de este domingo.





Israel también volvió a suspender este domingo 19 de octubre el acceso a la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, alegando una violación por parte de Hamás del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. “La transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha sido suspendida hasta nuevo aviso, tras la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás”según una fuente de seguridad israelí.





Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego en la Franja de Gaza este domingo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, denunció un “violación del alto el fuego” y ordenó al ejército actuar “con fuerza” contra objetivos “terroristas” en Gaza. Su ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que Hamás pagaría “un precio alto” Para “cada disparo” apuntando a sus soldados. Hamás volvió la acusación contra Israel, y un funcionario del movimiento islamista Izzat Al-Rishq reafirmó el compromiso del grupo de respetar la tregua y culpó a Israel. “inventar pretextos para justificar sus crímenes”.





La Defensa Civil de la Franja de Gaza anunció que estos ataques mataron a 33 personas. El ejército israelí, por su parte, anunció la muerte de dos de sus soldados.









• Robo de joyas en el Louvre





Un espectacular robo tuvo lugar este domingo por la mañana poco después de la inauguración del Louvre, el museo más visitado del mundo, donde varios delincuentes robaron joyas de una “valor invaluable” antes de huir. Hacia las 9:30 horas, tres o cuatro ladrones irrumpieron en la galería Apolo del museo, que alberga en particular las Joyas de la Corona de Francia, rompiendo las ventanas de la sala con una amoladora, tras haber subido desde el exterior a una cesta. Las joyas estaban protegidas por vitrinas.





Se está estimando el monto del botín, pero las joyas robadas son de “valor invaluable”declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien aseguró que había “buena esperanza” que se detenga a los delincuentes que huyeron en una scooter “rapidísimo”. Según él, la operación duró “ siete minutos » y es obra de ladrones “ sazonado “. En su huida, sin embargo, abandonaron uno de los objetos, la corona de la emperatriz Eugenia, que fue encontrada dañada cerca del museo. En total, ocho piezas de joyería fueron robadas, anunció el Ministerio de Cultura.









• Washington suspende la ayuda a Colombia





El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo el fin de la ayuda financiera de Estados Unidos a Bogotá, acusando al presidente colombiano de no luchar contra el narcotráfico en su país. “A PARTIR DE HOY, YA NO SE REALIZARÁN ESTOS PAGOS O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O ASISTENCIA” a Colombia, escribió el presidente Donald Trump en Truth Social, sin especificar de qué ayuda se refería.





El presidente colombiano Gustavo Petro. “no hace nada para detenerlo” producción de drogas, afirmó además el presidente estadounidense, acusando a su homólogo de ser un “Capo de la droga que alienta fuertemente la producción masiva de narcóticos” en su país.





Gustavo Petro reaccionó fuertemente, creyendo que Donald Trump era “engañado” por su “asesores”. “Recomiendo a Trump estudiar detenidamente a Colombia y determinar dónde están los narcotraficantes y dónde están los demócratas”escribió en la red social “Respeto la historia, la cultura y el pueblo de Estados Unidos. No son mis enemigos (…) El problema es Trump, no Estados Unidos”.





• Toma de rehenes en 2010: hacia un juicio para Areva





Quince años después de una interminable toma de rehenes, se ordenó un proceso penal contra el gigante nuclear francés Areva, sospechoso de haber subestimado la amenaza de Al Qaeda, permitiendo el secuestro en 2010 de cinco franceses, un malgache y un togolés cerca de la mina de uranio de Arlit, en Níger. Se ordena el juicio para “lesiones no intencionadas debidas a torpeza, imprudencia, desatención, negligencia o incumplimiento de una obligación de precaución y seguridad impuesta por ley o reglamento, que produzcan incapacidad total para el trabajo por más de tres meses”.





Según una fuente judicial, los jueces de instrucción habían ordenado el sobreseimiento de la causa, de acuerdo con las requisiciones de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat), por otros delitos: secuestro y secuestro en banda organizada y en relación con empresa terrorista, asociación criminal terrorista, tentativa de asesinato, abstención de la comisión de un delito, no asistencia a persona en peligro y poner en peligro otros. El Pnat, que también había solicitado el sobreseimiento de la causa por el delito de lesiones involuntarias, apeló este sobreseimiento el 2 de octubre, según la fuente judicial.









• Alto el fuego inmediato entre Afganistán y Pakistán





Tras un enfrentamiento mortal, Afganistán y Pakistán aprobaron este domingo, tras conversaciones en Qatar, un nuevo alto el fuego, que debe ser objeto de negociaciones posteriores para que sea duradero. Durante las negociaciones que comenzaron el sábado en Doha, “Las dos partes acordaron un alto el fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar una paz y estabilidad duraderas”anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar el día X.





Los términos de este acuerdo y estos mecanismos no han sido revelados, pero las dos partes deben reunirse –el 25 de octubre según Islamabad– en Turquía, otro país mediador, para garantizar su aplicación. “Hemos llegado a la conclusión de que cada país respetará al otro, no violará los derechos del otro, no apoyará acciones hostiles contra el otro y no se permitirá que ninguna parte o grupo dañe la seguridad del otro país o lo ataque”declaró el ministro de Defensa talibán, Mohammed Yaqoub.









Kabul e Islamabad se enfrentaron durante una semana en combates de una escala poco común que dejaron decenas de muertos, tanto combatientes como civiles, y se extendieron a la capital afgana, escenario de explosiones.