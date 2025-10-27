En Gaza, el alto el fuego pende de un hilo: ataques israelíes, 45 muertos, ayuda humanitaria suspendida... Lo que sabemos

Publicado el 20 de octubre de 2025 a las 7:58 am,

En Gaza, el alto el fuego declarado el 10 de octubre está más amenazado que nunca. Israel dice que llevó a cabo “docenas” de ataques del domingo 19 de octubre en la Franja de Gaza, acusando al movimiento islamista palestino Hamas, que lo niega, de violar el alto el fuego.





“En las últimas horas, en respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego anterior” Durante el día, el ejército israelí “atacaron decenas de objetivos terroristas de Hamás en toda la Franja de Gaza” incluidos arsenales de armas e infraestructura subterránea, según un comunicado de prensa.





Según una fuente militar israelí, Hamás llevó a cabo “varios ataques contra las fuerzas israelíes”, especialmente con un “fuego de lanzagranadas » Y A ” tiro de francotirador » en “una zona controlada por Israel “. Otro funcionario israelí dijo “múltiples ataques” Hamás contra sus posiciones. “ Los terroristas dispararon misiles antitanque contra un vehículo de ingeniería de las FDI en Rafah y el ejército israelí respondió por aire. “, informa el medio israelí Canal 12. Los funcionarios israelíes reaccionaron inmediatamente al incidente, como el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien escribió ” Guerra ! “ en X.





El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército actuar “con fuerza” contra objetivos “terroristas” en la Franja de Gaza. “Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamas, el Primer Ministro Netanyahu celebró una consulta con el Ministro de Defensa y funcionarios de seguridad y ordenó tomar medidas contundentes contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza”afirma la oficina del Primer Ministro en un comunicado de prensa.









Por su parte, Hamás afirmó estar aplicando el acuerdo de alto el fuego y no tener conocimiento de ningún enfrentamiento en Rafah. “No tenemos conocimiento de incidentes o enfrentamientos que estén teniendo lugar en la región de Rafah”afirmó por su parte el brazo armado de Hamás en un comunicado de prensa. “Es la ocupación sionista la que sigue violando el acuerdo”dijo anteriormente Izzat al-Rishq, miembro del buró político de Hamás.





Entre las víctimas en el territorio palestino se encuentran seis personas muertas en un ataque israelí en Al-Zawaida, en el centro del territorio, en un “grupo de civiles” todos desplazados de zonas más al norte. La defensa civil también informó de la muerte de otros dos habitantes de Gaza, entre ellos un periodista, en la parte occidental de esta ciudad.





Otro ataque, contra tiendas de campaña de desplazados cerca de Khan Younes (sur), también mató a una mujer y dos niños. Según informes, otras dos personas murieron en Al-Zawaida, dos en Nusseirat (centro) y dos en Jabalia (norte). La Defensa Civil informó luego de otras seis muertes, incluidos niños, en dos ataques israelíes a última hora de la tarde. El ejército israelí, por su parte, anunció este domingo la muerte de dos militares en Gaza.





El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que el alto el fuego entre Israel y Hamás seguía vigente, después de que el ejército israelí llevara a cabo decenas de ataques en la Franja de Gaza por aparentes violaciones de la tregua por parte del movimiento islamista palestino. “Sí, lo es”.dijo a los periodistas a bordo del avión presidencial, cuando se le preguntó si el alto el fuego todavía estaba en vigor. También sugirió que los líderes de Hamás no estuvieron involucrados en las supuestas violaciones de la tregua y, en cambio, culparon a “algunos rebeldes dentro del grupo”.





“De conformidad con las directivas del nivel político y después de una serie de importantes ataques en respuesta a las violaciones de Hamás”el ejército israelí “reanudó la aplicación del alto el fuego”dijo en un comunicado de prensa el domingo por la noche. El ejército israelí “Seguiremos respetando el acuerdo de alto el fuego y responderemos con firmeza a cualquier violación”continúa el texto.





Según los términos del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre después de dos años de una guerra que devastó la Franja de Gaza, Hamás debía liberar a todos los rehenes, vivos y muertos, que aún retenía, a más tardar el 13 de octubre. El movimiento islamista palestino liberó a tiempo a los últimos 20 rehenes vivos, pero sólo devolvió 12 restos de los 28 que tenía.









Este domingo, Israel volvió a afirmar que no “sin compromiso” hasta que todos los rehenes fallecidos retenidos en Gaza sean repatriados. Israel condiciona la reapertura del paso fronterizo de Rafah con Egipto, crucial para la entrada de ayuda humanitaria en territorio palestino, a la entrega de todos los rehenes fallecidos. Hamás considera que el cierre del paso fronterizo de Rafah bloquea la entrada del material necesario para buscar cadáveres bajo los escombros.





Antes de los atentados de este domingo por la mañana, el Departamento de Estado estadounidense indicó el sábado que había“información creíble” que el movimiento islamista palestino Hamás estaba preparando un ataque inminente contra civiles en Gaza, “violación del alto el fuego”. “Si Hamás lleva a cabo este ataque, se tomarán medidas para proteger al pueblo de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego”amenazó a Washington.





“Si Hamás continúa matando gente en Gaza, algo que no estaba previsto en el acuerdo, no tendremos más remedio que ir a matarlos”escribió el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red Truth Social. Washington dijo que había informado a los garantes del acuerdo de paz -incluidos Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía- de la “violación inminente del alto el fuego por parte de Hamás”.





El movimiento palestino quiso reforzar su control sobre la devastada Franja de Gaza esta semana con una campaña de represalias y ejecuciones de personas sospechosas de haber colaborado con Israel. Hamás publicó un vídeo el martes que muestra ejecuciones sumarias de presuntos “colaboradores” en las calles de la ciudad de Gaza.



