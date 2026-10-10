Máximo efecto garantizado para esta receta de albóndigas de cerdo con arroz meloso, jengibre y cilantro

No tengas miedo del arroz pegajoso. El adjetivo puede resultar desagradable, pero la realidad es deliciosa y rápidamente adictiva. Este arroz se suele presentar en los restaurantes asiáticos, envuelto en una hoja de plátano o calentito en una pequeña cesta tejida. Con un alto contenido en almidón, es muy pegajoso, incluso elástico y, por tanto, ideal para hacer bolas de masa. Y, sorprendentemente, ¡es fácil de cocinar! Sólo hay que comprar la variedad adecuada y, sobre todo, pensar en ello con suficiente antelación para anticipar la fase de remojo y hacer estas bolas fragantes y de textura sorprendente. Una receta extraída del libro recién publicado “El arroz de nuestros sueños”, que propone cocinarlo en todas sus formas: pilaf, crujiente, cremoso y por tanto… pegajoso.

La autora, Déborah Dupont-Daguet, directora de la Librairie gourmande de París, sabe lo que hace. Con este libro dedicado al arroz, añade una nueva obra a su colección (“el Brioche de nuestros sueños”, “la Galleta de nuestros sueños”, “la Pasta de nuestros sueños”…) para obtener aún más sabores: “Estas albóndigas de “erizo” al vapor son muy sencillas de preparar y siempre causan un gran impacto en la mesa. Otra forma de descubrir y domesticar el arroz glutinoso. » Déborah Dupont-Daguet, sin embargo, quiere advertir a los golosos que se apresuran un poco con esta regla esencial: “Tenga cuidado de dejarlo en remojo durante la noche. De lo contrario, ¡nunca estará lo suficientemente cocido! »

Para 4 personas (16 albóndigas)

Preparación: 20 minutos

Remojo: 12 horas

Tiempo de cocción: 20 minutos

INGREDIENTES

160 g de arroz glutinoso (por ejemplo este arroz de la marca Autour du riz que se encuentra en las tiendas ecológicas)

600 g de cerdo picado

2 dientes de ajo

2 cm de jengibre fresco

1/2 manojo de cilantro

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de aceite de sésamo

PREPARACIÓN

El día anterior, poner el arroz en una ensaladera grande, cubrirlo con agua y dejarlo en remojo durante al menos 12 horas.

Rallar los dientes de ajo y el jengibre. Picar el cilantro.

En una ensaladera o bol, coloque la carne. Agrega el jengibre y el ajo rallados, el cilantro picado, la salsa de soja y el aceite de sésamo y mezcla bien con las manos húmedas. Forme 16 albóndigas pequeñas.

Escurre el arroz y ponlo en un plato hondo. Enrolle las albóndigas, presionando para asegurar que los granos se adhieran bien.

Coloca las albóndigas en la cesta de una vaporera. Cocine al vapor durante unos veinte minutos.

Estas albóndigas se sirven con la salsa que prefieras, más o menos picante o picante.

TRUCO

Es posible congelar las albóndigas una vez cocidas y luego recalentarlas aún congeladas con vapor durante unos quince minutos.