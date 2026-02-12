Lo que contiene la ley de programación energética, más para la nuclear, menos para las renovables





¿Qué nueva política energética para Francia de aquí a 2035? Es en las represas hidroeléctricas de Saut-Mortier y Vouglans, en el Jura, donde Sébastien Lecornu presentó, este jueves 12 de febrero, la hoja de ruta del gobierno sobre la producción de energía para los próximos diez años.









Reconociendo un estancamiento en el consumo de electricidad, el gobierno ha decidido frenar el despliegue de la energía eólica y solar terrestre, junto con un relanzamiento masivo de la energía nuclear. En este III Programa Plurianual de Energía (PPE3), objeto de intenso debate desde hace cinco años, se prevé un plan ” ambicioso “ impulsar este consumo promoviendo el uso de electricidad libre de carbono en lugar de combustibles fósiles, cuya importación es costosa.





Esta hoja de ruta, que deberá publicarse en un decreto en el Diario Oficial el viernes por la mañana, detalla la parte que corresponderá a cada sector en la producción de energía durante los próximos diez años: cuánto para la nuclear, la eólica, la solar, la hidráulica, etc.









“El PPE3 marca un rumbo claro: aumentar la producción de energía libre de carbono, en particular electricidad, y reducir el consumo de combustibles fósiles”indica el documento de presentación del EPI. “En 2023 consumiremos casi el 60% de la energía fósil final. Nuestro objetivo es consumir sólo el 40% en 2030”subraya el documento, que habla “revertir” la proporción de fósiles con la de las energías renovables.





De este modo, el gobierno se fija un objetivo de producción de electricidad libre de carbono para 2035. “muy ligado al crecimiento de la electrificación de usos”es decir, el paso de sectores dependientes de combustibles fósiles a la electricidad, como el transporte con vehículos eléctricos, los edificios con bombas de calor, la industria con hornos eléctricos o incluso los centros de datos.









El PPE3 prevé así un relanzamiento de la energía nuclear, rompiendo con el PPE2 que preveía cerrar 14 reactores. El documento prevé en particular una “mejoramiento” de la flota existente a partir de 2030, gracias, por ejemplo, a la reapertura de la central nuclear de Flamanville, que volvió a funcionar el pasado lunes, un mes después de la tormenta Goretti. La producción nuclear debería alcanzar entre 380 y 420 teravatios-hora (TWh), frente a los 320 en 2023, lo que se sitúa dentro del margen del objetivo de EDF: 400 TWh.





Pero la decisión de construir seis nuevas centrales eléctricas, prevista para finales de año, dependerá sobre todo de la luz verde de Bruselas al régimen de ayudas públicas previsto para financiar el proyecto. Y los futuros reactores no contribuirán a los objetivos de 2035, ya que los primeros se esperan, en el mejor de los casos, para 2038, asegura “Les Echos”.









Por otro lado, los sectores eólico terrestre y solar sufren un estancamiento de la demanda eléctrica, con objetivos inferiores a lo previsto en la versión del PPE presentada a consulta pública el pasado mes de marzo. Por lo tanto, las reuniones entre Sébastien Lecornu y representantes del sector de las energías renovables, que esperaban que el gobierno no cayera por debajo de los viejos escenarios, no tuvieron éxito.









La energía solar debería producir 48 gigavatios de electricidad de aquí a 2030, frente a los 54 de la última versión del PPE, y la eólica terrestre, 31 GW frente a los 33. Esta nueva versión se centra más en la energía eólica marina, pero con un ligero desfase en los objetivos hasta ahora asignados a este sector, teniendo en cuenta los retrasos observados en su despliegue.





La publicación de este documento estratégico para el período 2025-2035 permitirá a los actores del sector lanzar sus proyectos y anticipar las necesidades de inversión, capacidades y empleo.