Lo que sabemos (y lo que no sabemos) sobre los resultados de la represión.





¿Cuál fue el alcance de la represión de las manifestaciones en Irán durante el fin de semana del 10 y 11 de enero, cuando el país se encuentra privado de Internet desde el viernes 9 de enero? Si bien el recorte, generalizado, dificulta una evaluación precisa, un grupo de derechos humanos acusó el domingo a las autoridades de perpetrar un “masacre”. Varios vídeos sugieren un coste humano muy elevado.





La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, dijo que había confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre de 2025. Pero el número real de víctimas podría ser mucho mayor, advirtió: “Informes no verificados indican que al menos varios cientos y, según algunas fuentes, más de 2.000 personas fueron asesinadas”subrayó, denunciando un “masacre” y un ” delito (…) gran ataque contra el pueblo iraní”.





A una escala sin precedentes desde 2022 y el movimiento Mujeres, Vida, Libertad, las protestas plantean uno de sus mayores desafíos a la República Islámica, proclamada en 1979. Iniciadas en Teherán por comerciantes que protestaban contra el coste de la vida, las manifestaciones se ampliaron luego para criticar el régimen de los mulás y se extendieron a muchas otras ciudades. Crece la preocupación por una represión brutal de los manifestantes, mientras el país está aislado del mundo por un bloqueo de Internet que dura más de ochenta y cuatro horas, según informó el lunes 12 de enero la ONG de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks. La agencia de noticias para los activistas de derechos humanos en Irán, HRANA, informó el domingo por la tarde de la muerte de 483 manifestantes, con un total de 544 muertos, afirmando depender de un “nueva ola de datos y documentación visual”.













“Armas pesadas” y “ametralladoras”





Varios activistas de derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de utilizar munición real para reprimir las protestas. Chirinne Ardakani, abogada franco-iraní de Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023, y presidenta de la Asociación Justicia de Irán, denunció el lunes por la mañana en Franceinfo: “las masacres” oficinista “durante las manifestaciones de las últimas cuarenta y ocho horas”. “De lo que estamos seguros es que se utilizó armamento pesado con escenas de masacre en las calles para reprimir a los manifestantes”dijo ella.









El abogado, que recordó la dificultad de recopilar y verificar información debido al bloqueo de Internet, citó testimonios fiables que evocan “fuego de ametralladora” contra los manifestantes, montones de cadáveres en las morgues, así como testimonios de médicos “que expresan su angustia (domingo por la tarde) Y (sábado por la tarde) de no poder atender a todos los heridos que llegaban masivamente a los hospitales”. si el es “difícil tener una evaluación”, Chirinne Ardakani describe esta represión como “uno de los episodios más sangrientos desde la revolución de 1979”.









Armand Shahbazi, periodista de investigación franco-iraní del medio de comunicación de oposición Dor TV, también dijo a Franceinfo sobre la dificultad de conocer el alcance de la violencia: “La poca información fiable que podemos obtener es de las personas que logran conectarse a los satélites. » Una muy breve restauración de Internet le permitió recopilar información de sus contactos en Irán: “Pudimos comunicarnos por mensaje, intentamos pedirles que nos enviaran tantos vídeos como fuera posible, principalmente enviados a través de mensajes de Telegram. Estos vídeos mostraban escenas de enfrentamientos y disparos de munición real contra la multitud. » Es en particular gracias a vídeos y testimonios in situ que periodistas y ONG intentan establecer un costo humano.





ONU pide “máxima moderación”





El IHR también estimó que más de 2.600 manifestantes fueron arrestados. El poder judicial reiteró que los imputados serán tratados “firmemente”luego de que el jefe de policía informara “detenciones importantes”. Al final de la jornada del domingo, el gobierno declaró tres días de duelo nacional por el “mártires de la resistencia”en particular en referencia a los miembros de las fuerzas de seguridad asesinados.









El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó el domingo “Conmocionado por los informes de violencia” contra manifestantes en Irán, pidiendo a las autoridades “ejercer la mayor moderación” en el uso de la fuerza. También pidió al poder iraní “tomar medidas que permitan el acceso a la información en el país, en particular restableciendo las comunicaciones”.