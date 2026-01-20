Invitados, misión, tarifa de entrada… ¿Cómo será el “Consejo de Paz” de Donald Trump?





La Casa Blanca anunció que bajo el plan para poner fin a la guerra en Gaza apoyado por Washington se formaría un Consejo de Paz presidido por Donald Trump. Como para dejar su huella en el mundo, el presidente estadounidense universaliza publicando una carta este lunes 19 de enero que presenta a este consejo contornos mucho más internacionales. En competencia con la ONU, supuestamente “entrar en vigencia” cuando está solo “tres estados” Lo habrá firmado y con un billete de mil millones de dólares para un puesto permanente, ¿cuáles serán sus contornos? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.









• ¿Un competidor de las Naciones Unidas?









El texto de ocho páginas critica inmediatamente la “Enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”en clara alusión a las Naciones Unidas, y pide “coraje” alejarse “desechar”. Él también enfatiza “la necesidad de una organización internacional de paz más ágil y eficaz”.





Sin embargo, la creación de este organismo prevista en el plan de paz de Trump para Gaza había sido respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero “estrictamente para este propósito”recordó este lunes Farhan Haq, uno de los portavoces del jefe de la ONU. ya existe “una organización universal y multilateral responsable de las cuestiones de paz y seguridad, y es las Naciones Unidas”insistió La Neice Collins, portavoz de la presidencia de la Asamblea General de la ONU.





• “Mil millones de dólares, en efectivo”





¿Donald Trump pacificador? Al no haber conseguido el codiciado Premio Nobel, admite que ya no se siente obligado a pensar “sólo por la paz. » Sin embargo, él será el “primer presidente del Consejo de Paz”cuyos poderes planificados son muy vastos: es el único autorizado a ” invitar “ otros Jefes de Estado y de Gobierno se unan a él, puede revocar su participación excepto en el caso de “veto por una mayoría de dos tercios de los estados miembros”y tiene derecho a revisar todos los votos. Parecido a una forma de presidencia vitalicia, puede ser “designar un sucesor” tiene “en cualquier momento”y sólo puede ser reemplazado en caso de “renuncia voluntaria” o“incapacidad” notado unánimemente por “consejo ejecutivo” de la organización, formado a su propia discreción.









Si las decisiones se toman en el “mayoría de los estados miembros”que cada uno tiene “una voz”ellos también son “sujeto a la aprobación del Presidente”lo que otorga un derecho de veto de facto a Donald Trump, quien también tiene control sobre la agenda.





“Cada Estado miembro ejerce un mandato de una duración máxima de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el Presidente. Este mandato de tres años no se aplica a los Estados miembros que pagan más de mil millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz durante el primer año después de que la Carta entre en vigor.añade el proyecto, sin más detalles.





• Invitaciones enviadas





Además de las figuras políticas directamente involucradas en el proceso de reconstrucción de Gaza, varios jefes de Estado han sido invitados a unirse al Consejo de Paz. “Al menos 60 jefes de Estado han sido invitados a unirse al consejo”según Daniel Forti, responsable de asuntos de la ONU en el International Crisis Group. Y algunos ya aceptaron la invitación.





De momento, el primer ministro de Albania, Edi Rama, el presidente argentino, Javier Milei, el rey de Marruecos, Mohammed VI, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, han aceptado, entre otros, la invitación de Donald Trump para participar en el Consejo de Paz como miembros fundadores. Pero Canadá “no pagaré por un asiento” al Consejo de Paz de Donald Trump, indicó este lunes una fuente de su gobierno, reafirmando sin embargo la” intención “ por Carney “aceptar la invitación”.





Moscú dice que Vladimir Putin ha sido invitado a unirse al Consejo de Paz. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no dio ninguna indicación sobre la respuesta del presidente ruso y especificó que Rusia quiere “aclarar todos los matices” de esta propuesta con Washington.









• Europa se mantiene cautelosa





Emmanuel Macron, también invitado a unirse al consejo el 19 de enero “no tiene intención de hacer un seguimiento favorable” en esta etapa. Allá “carta” de esta iniciativa “va más allá de Gaza”contrariamente a las expectativas iniciales, se notó en el entorno del presidente francés. “Plantea cuestiones importantes, en particular en relación con el respeto de los principios y la estructura de las Naciones Unidas, que bajo ninguna circunstancia pueden cuestionarse”agregamos de la misma fuente.





El Quai d’Orsay había declarado anteriormente que Francia reiteraba “ (su) apego a la Carta de las Naciones Unidas. Esta sigue siendo la piedra angular de un multilateralismo eficaz, donde el derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de las controversias tienen prioridad sobre la arbitrariedad, las luchas de poder y la guerra”.





El gobierno alemán también ha expresado la necesidad de “coordinar” con sus socios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha sido invitada y se reserva su respuesta, afirmó el lunes un portavoz en Bruselas.