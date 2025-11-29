lo que sabemos sobre uno de los días más mortíferos desde la tregua





En Oriente Medio, una tregua aún muy frágil. Los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza mataron a 27 personas el miércoles, según las autoridades locales. Israel y el movimiento islamista palestino Hamás se acusan mutuamente de haber violado el frágil alto el fuego, impulsado por Estados Unidos y en vigor desde el 10 de octubre tras más de dos años de guerra. Este es uno de los días más mortíferos en Gaza desde el inicio de la tregua.

• 14 muertos en la ciudad de Gaza, 13 en Khan Younes









El ejército israelí afirmó “atacar objetivos terroristas de Hamás en toda la Franja de Gaza” en respuesta a los disparos “hacia la zona donde (su) Los soldados operan en Khan Younes ». Estos disparos no causaron heridos, afirmó el ejército, pero constituyen “una violación del acuerdo de alto el fuego”.









Además, al menos tres personas murieron en un bombardeo israelí en el sur del territorio palestino este jueves 20 de noviembre, anunció al inicio de la jornada la Defensa Civil de la Franja de Gaza.









• Hamás denuncia una peligrosa escalada





Hamás rechazó una “mal intento de justificar (…) Violaciones que nunca paran” antes de denunciar un “escalada peligrosa” y pedir a los Estados Unidos que “ejercer una presión inmediata y seria para (forzar a Israel) respetar el alto el fuego ».













Por su parte, Qatar -que desempeña el papel de mediador entre Israel y Hamás- ha condenado los ataques israelíes y teme que amenacen la frágil tregua.





• Una tregua debilitada varias veces…





La tregua ya ha estado marcada por varios episodios de violencia –en particular a finales de octubre– en el territorio palestino devastado por más de dos años de hostilidades desencadenadas tras el sangriento ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Un alto el fuego que, por tanto, sigue siendo muy frágil por varias razones.









Desde el 10 de octubre, más de 300 palestinos han muerto por ataques o disparos israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás. El ejército israelí dice que sólo ataca en respuesta a violaciones de la tregua.









•…Y una segunda fase que se desliza





Después de la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza a cambio de la liberación de varios cientos de prisioneros palestinos en el marco de la primera fase del plan de Donald Trump, se iba a implementar una segunda fase. Pero esto último aún no ha sido aprobado. Prevé, en particular, el desarme de Hamás, el establecimiento de una autoridad de transición para gobernar el territorio y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.









El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el lunes una resolución para respaldar este plan de Trump, pero Hamás, excluido de cualquier papel en la gobernanza del territorio y que se niega a desarmarse en las condiciones impuestas por Israel, denunció un texto que “no cumple con los requisitos y derechos políticos y humanos” del pueblo palestino.





• Reanudación de los ataques israelíes en el Líbano





Israel también llevó a cabo ataques en el sur del Líbano el miércoles, después de pedir la evacuación de la población. El ejército israelí afirmó que apuntaba al movimiento islamista Hezbollah, al que acusa de rearmarse en violación del alto el fuego en vigor en su frontera norte desde hace casi un año. Israel considera “mediocres” las operaciones del gobierno libanés contra Hezbollah y exige acciones más decisivas, informa el medio israelí N12.









• Una valoración provisional considerable









Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 69.500 palestinos han muerto a causa de la campaña militar de represalia israelí. El ministerio, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU, no especifica el número de combatientes muertos pero sus datos indican que más de la mitad de los muertos son menores y mujeres.