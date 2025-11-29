“Cuando le dije a mi padre que mi padrastro quería adoptarme se enojó mucho”





Esta es la historia de una adopción en dos etapas, que creó confusión en la vida de Astrid (todos los nombres han sido cambiados), de 29 años. Astrid siempre ha conocido a Pierre, su padrastro, que entró en su vida cuando ella sólo tenía 2 años. “Conoció a mi madre cuando ambos eran estudiantes: pasó de “joven que vive con sus padres” a “padre de familia” y me aceptó de inmediato, dice la joven. Me eligió tanto como a mi madre, así me siento. » Astrid creció con este padrastro que le enseñó a patinar y a hacer manualidades, mientras su madre, más introvertida, se dedicaba a los libros. Un verdadero padre, en definitiva. “Él siempre decía que yo era su hija en las conferencias de padres y maestros. Le contestábamos ‘ah, sí, se parece a ti’, nos hacía reír a los dos. »





La pareja formada en torno a la pequeña no tuvo más hijos. Por lo tanto, fue bastante natural que Pierre, cuando Astrid cumplió 15 años, se ofreciera a adoptarla. La adolescente vivía entonces según un modo de cuidado clásico: la mayor parte del tiempo con su madre y su padrastro; cada dos fines de semana y parte de las vacaciones escolares con su padre biológico, con su madrastra, una media hermana y un medio hermano. Entre estos últimos, las relaciones eran bastante complicadas y, por tanto, este proyecto de adopción no fue bien llevado a cabo: “En el coche, de camino a casa de mi padre para pasar el fin de semana, le expliqué que mi padrastro quería adoptarme, que eso me convenía. Se enojó mucho. Ceder tierras a mi suegro era insoportable para él. Me sentí mortificada y pasé un fin de semana realmente malo. Cuando regresé, le dije a Pierre que no quería ser adoptada y me lo guardé todo. » Por tanto, el proyecto fracasó.





“Tenía miedo de perder a toda mi familia”





Han pasado diez años. Astrid se ha convertido en adulta y ya no tiene que pedir el consentimiento de su padre biológico en caso de adopción. Pierre perdió a su propio padre y el deseo de adoptar a su hijastra se volvió más apremiante. “Volvió a preguntarme qué pensaba al respecto ahora y le conté lo que pasó cuando tenía 15 años. Él entendió. Me tomó mucho tiempo responderle porque tenía miedo de las consecuencias por parte de mi padre. » Esta vez, Astrid acepta, pero decide no decirle nada a su padre biológico: “Las cosas van mucho mejor entre él y yo y tenía miedo de que esta adopción lo arruinara todo, que fuera la gota que colmó el vaso y que perdiera a toda mi familia por ese lado. »





Lo que determinó a Astrid a aceptar fue sobre todo la necesidad de estar ahí para su padrastro, llegado el momento, en caso de que su madre desapareciera antes que él. “Si un día mi suegro está en una cama de hospital, y tenemos que tomar decisiones serias por él porque ya no puede tomarlas, no quisiera que nadie más que yo las tome. Él solo me tiene a mí. » El deber de asistencia que existe entre todo niño y sus padres, incluido su padre adoptivo, no le asusta. Para ella, esta solidaridad hacia quien le dio tanto es natural:







“Pierre es una mezcla entre un padre y un amigo.. Estamos muy unidos, pero sin el aspecto paternalista; es una relación más igualitaria, pero con ternura. »





La madre de Pierre también es para ella como una auténtica abuela, su abuela. “Ella es muy gallarda, es una de mis personas favoritas en el mundo”dijo Astrid, en una fórmula infantil.