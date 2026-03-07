por qué el oficial de policía finalmente no será procesado por asesinato





El Tribunal de Apelación de Versalles ordenó, el jueves 5 de marzo, un juicio por violencia con resultado de muerte sin intención contra el policía que mató a Nahel Merzouk en junio de 2023. Inicialmente fue procesado por asesinato.













Los magistrados recuerdan que el uso de un arma peligrosa y la corta distancia de disparo que alcanzó el tórax de Nahel Merzouk, una zona vital, constituyen “criterios frecuentemente utilizados por la jurisprudencia para caracterizar la intención homicida”.





Pero estos criterios fueron examinados “el criterio de circunstancias particulares” del tiroteo perpetrado en junio de 2023 durante un control en carretera en Nanterre, explica la sala de instrucción, que descartó un “intento homicida” del funcionario.





Para los magistrados, el hecho de que el policía haya utilizado un arma de fuego (una pistola) “no encaja en el contexto general de una disputa entre dos individuos”. Esto fue utilizado en el contexto de un “operación policial en la que fue necesario controlar un vehículo que circulaba de forma especialmente peligrosa y cuyo conductor (…) se negaba a detenerse”. Los magistrados también señalan que se trataba de un arma de servicio. “En consecuencia, no se puede deducir del solo hecho de que el imputado haya utilizado su arma de fuego un elemento significativo de intención homicida”concluyen.









La distancia del tiro es un segundo criterio. El disparo se produjo a 16 cm del parabrisas del vehículo conducido por Nahel Merzouk. esta distancia “resulta ser un argumento relativamente ineficaz en el presente caso”estiman los magistrados. Según el tribunal, la corta distancia de disparo tampoco demuestra la intención homicida del policía: esto se explica por el “necesidad de que (el policía) vio limitar el campo de un posible tiroteo únicamente al conductor” para no “riesgo de dañar a otra persona”.





En la parte trasera del vehículo se encontraba uno de los dos pasajeros del Mercedes conducido por el joven de 17 años. Así, la corta distancia de tiro encuentra “una explicación distinta a la de haber querido quitarle la vida a Nahel Merzouk”concluyen los magistrados. Agregan que esto “La intención de atacar esta zona no surge – aparte de sus constantes declaraciones – de la explotación de los vídeos y del informe balístico”.









Incluso sin desviación ligada al movimiento del coche, recuerdan los jueces, el perito estimó que “la bala habría llegado a la zona toraco-abdominal, que considera vital”. Pero los jueces señalan que el perito hace esta deducción con la hipótesis de un conductor “recto y estático”. Sin embargo, según declaraciones de Florian M., Nahel “gesticulado” y según el perito, el adolescente estaba “inclinado hacia la derecha”. Estos dos elementos contradicen el postulado del perito sobre la posición del conductor.









El policía había “necesariamente conscientes de que existía un riesgo letal para el conductor”estiman, pero esto “la conciencia (…) no acredita ipso facto su intención de quitarle la vida a Nahel Merzouk”. “Además, se puede suponer que si la verdadera y principal intención de Florian M. fuera matar al conductor, entonces habría apuntado más alto”especifica los jueces.









Antes de concluir, los magistrados analizan también los argumentos esgrimidos por la defensa de Florian M., que invoca el artículo 435-1 del Código de Seguridad Interior. Esto autoriza a la policía y a los soldados a utilizar sus armas. “cuando sea absolutamente necesario y de manera estrictamente proporcionada” si la situación cumple varias condiciones.





La conducta anterior a los hechos, la “reiteradas órdenes judiciales de la policía”su ubicación frente a un muro, la densidad de población en el momento de los hechos, entre otras cosas guiaron el pensamiento de los jueces. Establecen que Florian M. “podríamos haber estado razonablemente convencidos” que el coche le heriría y heriría o mataría a terceros al arrancar. El tribunal concluye que “estricta proporcionalidad” es respetado.





La cuestión de la “necesidad absoluta” del disparo es el otro argumento sobre el que se basa el análisis de la legitimidad del uso del arma. Esta es la prueba de que no habría podido utilizar su arma de otra manera que disparando a Nahel Merzouk. Sin embargo, este “no está establecido”. Un disparo en el capó o en los neumáticos del coche habría tenido, por ejemplo, un impacto “impacto psicológico en el conductor”señalan los magistrados.





En su auto, el Tribunal de Apelación también confirmó el sobreseimiento del caso del que se había beneficiado el segundo policía presente en el lugar, quien durante la investigación había sido colocado bajo la condición de testigo asistido.