aún no votado, ya derrotado

En unas horas, la Asamblea Nacional examinará un proyecto de ley destinado a “lucha contra formas renovadas de antisemitismo”. Apoyado por la diputada Caroline Yadan, el texto se convirtió en objeto de una intensa batalla política. Durante la presentación de su versión inicial, SOS Racisme comunicó a los miembros de la Comisión Jurídica su oposición a varias de las medidas contenidas en este proyecto de ley y su gran prudencia respecto al resto de medidas.

Evidentemente, la cuestión no era negar la actualidad y la peligrosidad del antisemitismo. El antisemitismo, como cualquier forma de racismo, es éticamente abyecto. Incluso si nos contentáramos con recurrir al pragmatismo prosaico, veríamos que el odio a los judíos es una máquina de guerra contra la lucha por la justicia. Un flagelo que alberga una formidable capacidad para distraer a los oprimidos de las verdaderas fuentes de su opresión. El odio hacia los negros, los árabes, los musulmanes o los inmigrantes –a menudo también reducidos al rango de chivos expiatorios– cumple con frecuencia la misma función.

Las cifras demuestran que el número de actos antisemitas ha aumentado considerablemente en Francia tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y las represalias criminales llevadas a cabo desde entonces por el gobierno israelí contra, en particular, los palestinos de Gaza.

Por lo tanto, nuestra valoración negativa del proyecto de ley Yadan no se refiere a su objetivo declarado sino a su contenido problemático. Desde el principio, la exposición de motivos, destinada a ayudar a estructurar la interpretación de las normas deseada por el legislador, se basa en análisis engañosos. la realidad de “formas renovadas de antisemitismo” preguntas. Esto último llevaría a que el antisemitismo se esconda ahora detrás de una crítica obsesiva al Estado de Israel. Extraño “forma renovada” : esta máscara de antisemitismo ha existido desde los inicios de Israel cuando, en 1949, Stalin inició una “campaña antisionista” lo que apenas camuflaba el deseo de lanzar a los judíos a la venganza pública dentro de la Unión Soviética.

Sin embargo, sobre esta base la exposición de motivos pretende afirmar una evidencia de la que habría que sacar consecuencias a nivel jurídico: querer luchar contra el antisemitismo significa querer luchar por canales legales contra la deslegitimación y la criminalización de Israel. El proyecto de ley redactado inicialmente pretende modificar nuestro ordenamiento jurídico en varios puntos:

Ampliación del delito de provocación a actos de terrorismo, que incluiría la provocación “implícito”.

Ampliación del delito de disculpa pública por tales actos puesto que la disculpa ya no sería simplemente el acto de llevar un “sentencia favorable” sobre actos de terrorismo o sus autores. Se formaría si una persona viniera a “ restar importancia, relativizar o trivializar » tales actos.

Ampliación del delito de negacionismo – constituido si el tema es la Shoah “de comparación, analogía o acercamiento”. Al advertir del peligro de un discurso destinado a “nazificar” a los judíos mediante la “nazificación” de Israel, la exposición de motivos sugiere que se trata de criminalizar el uso del término “genocidio” para describir los abusos cometidos por el Estado israelí en Gaza. Mientras que la Corte Internacional de Justicia ha mencionado un riesgo de genocidio y que muchos académicos, intelectuales y organizaciones israelíes utilicen este término para describir los crímenes en Gaza, este deseo de prohibir cualquier debate sobre el tema es, cuanto menos, sorprendente.

El texto crea un nuevo delito en el código penal: la provocación de la destrucción o la negación de un Estado. Después de su aprobación en el comité legal, fue eliminado de varias disposiciones. Salir de la extensión del delito de negación del Holocausto. Y el delito de provocar la destrucción de un Estado, reescrito, ya no está incluido en el Código Penal sino en la ley de 1881 relativa a la libertad de prensa (a priori más protectora de la libertad de expresión).

Sin embargo, el proyecto de ley todavía plantea problemas formidables. La extensión, mediante formulaciones vagas y contrarias al principio de seguridad jurídica, de los delitos de apología y provocación del terrorismo amenaza la libertad de expresión de ciudadanos, dirigentes políticos, periodistas o investigadores. La nueva redacción del delito de apología del terrorismo resulta especialmente aterradora. Si un investigador opina que los ataques de Hamás no constituyeron un desafío existencial a Israel, ¿habrá abogado por el terrorismo con el pretexto de que lo habría hecho? “relativizado” ? Si un periodista situara la actividad terrorista de Hamás en el largo plazo y la situara en el mapa del terrorismo internacional, ¿habría elogiado el terrorismo con el pretexto de que habría “trivializado” ?

El delito de provocar la destrucción de un Estado plantea interrogantes. Incluso trasladado a la ley de prensa y sujeto al alcance de la reformulación de esta disposición, este nuevo delito parece a priori contravenir la libertad de opinión. Estoy a favor de que haya dos Estados –Israel y Palestina– viviendo uno al lado del otro. Pero escucho que la gente piensa que un Estado binacional es necesario, sobre la base de la imposibilidad en que se encontrarían los palestinos de construir un Estado viable en tierras reducidas y fragmentadas por las colonias judías en Cisjordania. ¿Esta posición equivale a una negación de Israel (y Palestina)?

Estas disposiciones llevaron a cinco relatores especiales de la ONU a escribir una carta abierta el 1ejem abril en el que están alarmados por un texto que “ amenaza el ejercicio de derechos protegidos, en particular el derecho a la libertad de expresión y de opinión, incluida la libertad de los medios de comunicación. » El juez Marc Trévidic advirtió del riesgo de arbitrariedad que representaba este proyecto de ley y la CNCDH señaló sus peligros. Estas alertas, difundidas por numerosas organizaciones que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión, deberían tomarse aún más en serio en un contexto en el que la libertad de expresión es atacada por la extrema derecha en todo el mundo.

Pero este proyecto de ley no sólo falla en su contenido legal. Ilustra una brecha entre las intenciones que supuestamente lo guiarían y la cruda realidad del enfoque. Si sus partidarios se presentan guiados por principios éticos, es, por decir lo mínimo, incómodo comprobar que varios de ellos no quieren o no pueden calificar los crímenes cometidos por Israel; dos de sus líderes han sido acusados ​​de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, es tanto más indecente apoyar una exposición de motivos que pretende ver en la atención prestada a Israel sólo la obsesión antisemita, mientras que también existe una atención legítima de la opinión pública provocada por el dramático destino reservado a los palestinos por el gobierno de extrema derecha dirigido por Netanyahu, varios de cuyos miembros no ocultan su racismo. La filosofía defendida por este proyecto de ley señaló inmediatamente su acogida negativa por parte de los círculos sensibles al respeto del derecho humanitario, a la solidaridad con los pueblos o a la suerte de los palestinos.

Este proyecto de ley también está guiado por la confusión y la ilusión. Confusión de los registros de represión y educación cuando se pretende adaptar la ley a las nuevas máscaras del antisemitismo. Al citar en su exposición de motivos la definición de antisemitismo propuesta por la IHRA, Caroline Yadan justifica la adopción de una norma jurídica desviando dicha definición de su objeto. Esto es de hecho “un texto político y educativo que apunta principalmente a la transmisión, la educación y la responsabilidad histórica”según las palabras de la historiadora Sylvie Anne Goldberg en una entrevista concedida a Le Monde. Ilusión de la eficacia de una nueva capa de represión como medio de lucha contra el antisemitismo, que el actual estado de derecho ya nos permite condenar.

¿Quién puede creer seriamente que este proyecto de ley reducirá el antisemitismo? Luchar contra el antisemitismo exige un deseo de armonía y de unión de la realidad, un trabajo de deconstrucción de los prejuicios antisemitas, una búsqueda de declaraciones confusas que asimilen al gobierno israelí a su población y a esta última a un colectivo judío indiferenciado y demonizado, una lucha política y cultural contra las frases que a veces sustituyen el término “Sionista” tiene “Judío” para expresar el antisemitismo a bajo coste… Tantos despliegues de antisemitismo que remiten muy marginalmente a una dimensión judicial.

En última instancia, esta ley propuesta –legalmente peligrosa, filosóficamente dudosa, éticamente ciega e ineficaz en la práctica– contribuye a un deterioro del debate sobre cuestiones antirracistas. Sobre todo porque sus debilidades y peligros permiten que las fuerzas antisemitas se deslicen en medio del concierto de las críticas. Centrado únicamente en la cuestión de la lucha contra el antisemitismo, forma parte de una “antagonización” entre la lucha contra el racismo, por un lado, y la lucha contra el antisemitismo, por otro. Se presenta como un paso más en el inicio de una lucha antirracista que, en nuestras Asambleas, ha sido impulsada casi sistemáticamente por la necesidad y el deseo de luchar contra todas las formas de racismo.

A medida que ganan terreno las tensiones de identidad alimentadas por los demagogos, un texto que se presenta como antirracista debe aclarar, unir y apaciguar. El proyecto de ley logra el resultado contrario. No por la inevitabilidad de la discordia sino por el espíritu y la letra de este texto.

Ya sea que este proyecto de ley se apruebe o se rechace, ya es una derrota. En un mundo ideal, nunca llegaría al Hemiciclo. Por su naturaleza y por el ambiente que crea, sería retirada y un gobierno responsable pediría a los parlamentarios que elaboren una importante ley antirracista o que definan con ella una política pública destinada a restablecer la armonía. A veces es bueno soñar.