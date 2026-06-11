Lo que sabemos sobre la muerte de Florian Gillet, soldado francés en el Líbano, alcanzado por un “disparo accidental”

Un soldado francés desplegado en el Líbano murió este miércoles 10 de junio tras ser alcanzado por un “Disparo accidental mientras se preparaba para el entrenamiento”anunció el jefe del Estado Mayor del ejército en un puesto en la calle X. Florian Gillet, de 21 años, estaba comprometido en el Líbano “como parte de una misión de asociación operativa en beneficio de las fuerzas armadas libanesas” de Saliyeh, en el sur del país, añadió el jefe del Estado Mayor.

Soldado de primera clase, fue miembro del 8.º regimiento de paracaidistas de infantería de marina de Castres, afirmó la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin. “profundamente triste”.

Estaba desplegado en el Líbano desde el 1 de junio como monitor asistente de combate de infantería, según un comunicado de prensa del Ministerio de las Fuerzas Armadas. “A pesar de la rapidez de su tratamiento, lamentablemente sucumbió a sus heridas”añade el comunicado, en el que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Fabien Mandon, saluda “el recuerdo de este soldado que murió en el operativo”. El soldado de primera clase Florian Gillet, de 21 años, era soltero y no tenía hijos.

“Hoy, Francia llora a un soldado, su familia llora a un hijo, Castres llora a uno de sus paracaidistas del 8.° RPIMa”reaccionó en sus redes sociales el alcalde RN de Castres, Florian Azéma. “Dotado de un profundo sentido de compromiso cuando se unió a las banderas a los 19 años en 2024, así como de una determinación inquebrantable, fue paracaidista certificado el año pasado”añadió.

Florian Gillet es el cuarto soldado francés muerto en Oriente Medio desde el inicio de la guerra provocada por los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán a finales de febrero. En abril, dos soldados franceses, Anicet Girardin, de 31 años, y Florian Montorio, de 40, desplegados en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), murieron tras una emboscada atribuida por Francia y la ONU al grupo proiraní Hezbolá, que negó cualquier implicación. Antes que ellos, el suboficial jefe Arnaud Frion (ascendido póstumamente a mayor) fue asesinado en Irak en marzo en un ataque con aviones no tripulados atribuido a una milicia proiraní.