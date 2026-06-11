Cómo Donald Trump intenta volver al juego con la Copa del Mundo

Narrativo Como César que atiborró a su pueblo de pan y juegos, el presidente americano parece cada vez más megalómano y cuenta con el Mundial de fútbol, ​​pero también con los 250 años de Estados Unidos y… sus 80 años para hacernos olvidar sus reveses: el estancamiento de la guerra en Irán, el regreso de la inflación y un índice de popularidad en su punto más bajo.

para ir más lejos

Generalmente gana Lionel Messi. Pero el 5 de marzo, Donald Trump ganó el partido. Y quiso darlo a conocer: “Es un privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ‘Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi’. » Ese día, el futbolista argentino, conocido por no involucrarse nunca en política, se acercó a ofrecerle con una sonrisa avergonzada una pelota rosa decorada con piedras preciosas. Oficialmente, Trump lo había invitado a celebrar la victoria de su equipo, el Inter Miami, en la Copa MLS, la liga profesional estadounidense. Pero el presidente de la gorra roja también tenía otra idea en mente: la recuperación política del mejor jugador del planeta en vísperas del Mundial de Fútbol.

Bajo la influencia de su hijo Barron, aficionado del Arsenal, y de los multimillonarios del Golfo, grandes inversores en el fútbol, ​​intuyó el potencial que le esperaba en la competición deportiva más popular, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio. Cuarenta y ocho…