Lo que sabemos sobre la ley de emergencia agrícola prometida por Sébastien Lecornu para marzo





¿Amainará la ira agrícola con las promesas del gobierno? Sébastien Lecornu prometió a los agricultores el martes 13 de enero que presentaría en marzo un proyecto para “ ley de emergencia » sobre política hídrica, el “ depredación » del lobo y el « medios de producción ”, que será examinado por el Parlamento, “ antes del verano “.





Una respuesta a la principal petición de la FNSEA y de los Jóvenes Agricultores, que a su vez vinieron en tractores a París para proclamar su “ revuelta “. Esto es lo que sabemos.





• Una ley de emergencia en torno a tres ejes





“ Pedí a la Ministra Annie Genevard que preparara para el Salón Agrícola una ley de emergencia agrícola en torno a varias prioridades: agua, depredación, medios de producción. », indicó el Primer Ministro.





El proyecto debe “ involucrar a todas las fuerzas políticas y parlamentarias aguas arriba ” Y ” Es posible que se realicen más simplificaciones en las próximas semanas. “, añadió.









Una ley de emergencia que se suma a un paquete de “ 300 millones de euros » anunciado el viernes y que contiene medidas previstas tanto en el presupuesto, y por tanto sometidas a la votación de los parlamentarios, como otras ya esbozadas en las últimas semanas por el gobierno para responder a la crisis agrícola.





• Una respuesta al enojo de la FNSEA y la JA





Los anuncios del martes responden casi punto por punto a las peticiones de la FNSEA y de la JA, una alianza que domina el sindicalismo agrícola y cuyas secciones locales de la gran región parisina, que llega hasta Paso de Calais, han lanzado sus tractores a París.





La FNSEA lleva varias semanas pidiendo” una ley especial » para abordar “ La depredación del lobo, los medios de producción y el tema del agua. », la suspensión de la directiva sobre nitratos y una moratoria sobre “ todos los temas del agua “.









Al entrar en París al alba, los tractores descendieron por los Campos Elíseos antes de estacionarse frente a la Asamblea Nacional, con edredones y colchones, condicionando su salida a una reunión en Matignon que tuvo lugar por la tarde. Tras las declaraciones de Sébastien Lecornu, los responsables de la FNSEA fueron consultados previamente ante la Asamblea sobre las respuestas que debían darse. La Coordinación Rural denunció el martes La diferencia de trato del gobierno ante nuestras movilizaciones. », en referencia a las prohibiciones a las que se enfrentó el segundo sindicato al llevar sus tractores a París el jueves.





• Un texto examinado antes del verano.





“ Este texto se incluirá en el orden del día del Consejo de Ministros en marzo y luego será examinado por el Parlamento antes del verano. », prometió el Primer Ministro.





A la espera del texto de la ley, el Primer Ministro añadió que “ capa clara » sobre la política del agua también sería « arreglado por la sala de estar “. Esta pregunta centró las demandas de la FNSEA, que desde hace años viene pidiendo “ significa producir » (agua, pesticidas, etc.).









El período previo a la Exposición Agrícola, que se celebrará del 21 de febrero al 1 de marzo, fue propicio para anuncios políticos a favor de los agricultores durante los últimos tres inviernos de protestas agrícolas.





• Agua en primer plano





Sébastien Lecornu pidió, antes de la presentación del proyecto de ley, un “ moratoria sobre todas las decisiones relativas a » a esta cuestión del agua y la suspensión de “ textos que fijan los volúmenes de agua que se pueden extraer (…) hasta septiembre “. El jefe de Gobierno finalmente mencionó reuniones para estudiar “ las posibilidades de exención » a la directiva europea sobre nitratos, que regula en particular la distribución de fertilizantes por parte de los agricultores.





“ Pido a los prefectos que me informen directamente de los proyectos hidráulicos agrícolas bloqueados en los territorios: quiero liberar el mayor número posible “, añadió. La cuestión de los depósitos de agua destinados al riego, y especialmente las cuencas, ha sido objeto de tensión en los últimos meses.









Sébastien Lecornu también dice “ dispuesto a pedir a la Comisión Europea que evalúe el marco existente » de la directiva sobre nitratos, que regula en particular los planes de aplicación de fertilizantes por parte de los agricultores en sus campos, un texto en “ desconexión total del territorio », Según la FNSEA.





“ Mientras tanto, antes del Salón Agrícola, los prefectos interesados ​​y sus servicios se reunirán » estudiar « las posibilidades de exención » a esta directiva europea, aclaró, pidiendo “ discernimiento » durante los controles estatales de las operaciones agrícolas.





• La FNSEA permanece ante la Asamblea “por la noche”





A pesar de los nuevos anuncios del gobierno, los agricultores del FNSEA anunciaron que permanecerían “ por la noche » frente a la Asamblea Nacional luego de pasar allí la jornada del martes para exigir más apoyo al sector.





“ Decidimos, después de consultar a las delegaciones, pasar la noche aquí. “, declaró Damien Greffin, uno de los vicepresidentes de la FNSEA, afirmando a sus tropas que el sindicato agrícola quería “volver a la lucha” sobre el ” tema de flujo de caja, actualmente en discusión “.



