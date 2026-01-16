Hachette recuerda tres libros extraescolares que presentan a las víctimas del atentado del 7 de octubre como “colonos judíos”: lo que sabemos





Hacha en agitación. Tres manuales de revisión extraescolar del grupo editorial fueron inmovilizados el martes por la noche por la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (Licra), debido al término “colonos judíos” utilizado para designar a las víctimas del atentado del 7 de octubre en Israel. Una polémica que provocó la reacción de Emmanuel Macron y de organizaciones judías de Francia, que denunciaron un “ falsificación de la historia “.





· ¿De dónde viene la polémica?





Comienza por los términos utilizados en tres manuales de revisión extraescolar, pertenecientes al grupo editorial Hachette. Obras que forman parte de “Objective bac”, colección que permite “ Adquirir todos los conocimientos y habilidades esenciales para tener éxito en los exámenes de secundaria y bachillerato. “, según el sitio web de la editorial. Estos trabajos extraescolares no son libros de texto cuyo contenido esté supervisado por el Ministerio de Educación.





En estos libros está escrito que en “en octubre de 2023, tras la muerte de más de 1.200 colonos judíos durante una serie de ataques de Hamás, Israel decidió reforzar su bloqueo económico e invadir gran parte de la Franja de Gaza, lo que provocó una crisis humanitaria a gran escala en la región. “.

















· El ejecutivo da un paso al frente





“Colonos judíos”, expresión que escandalizó a Licra, que dio la voz de alarma el martes por la noche. “ ¿Es demasiado pedir a una editorial de renombre que evite este tipo de excesos confusionistas y negacionistas? “, declaró en X. Una publicación que provocó una reacción del ejecutivo al día siguiente.





El Presidente de la República juzgó “ intolerable » que estos repasos de bachillerato funcionen « falsificar los hechos ” acerca de ” Ataques terroristas y antisemitas de Hamás del 7 de octubre » 2023. « El revisionismo no tiene cabida en la República “, agregó en la red social





En el proceso también reaccionó el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray. Él es ” grave e inaceptable ” de ” califican a las víctimas del atentado del 7 de octubre de 2023 como “colonos judíos” “, denunció, también en un mensaje en X.





“ La lucha contra el antisemitismo es una batalla constante », Por su parte, reaccionó la Ministra Delegada encargada de la Lucha contra la Discriminación, Aurore Bergé.









· Una “falsificación” de la Historia





Reacciones que rápidamente siguieron a las de los representantes de organizaciones judías. Yonathan Arfi, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif), consideró que la “narrativa” del texto incriminado constituía “ una falsificación de la Historia y una forma inaceptable de legitimación del terrorismo de Hamás, que este trabajo precisamente no logra calificar como organización terrorista “.





“ Aún más grave que el activismo revisionista del autor, este extracto destaca el adoctrinamiento pasivo de los revisores que deberían haber estado plena y objetivamente a la altura de sus tareas. », denunció Haïm Korsia, el rabino jefe de Francia, en X.









· Se abrió una investigación interna





Hachette Livre anunció en un comunicado de prensa el retiro “ con efecto inmediato » de estos tres trabajos de revisión extraescolar destinados a estudiantes de último año de historia-geografía, geopolítica y ciencias políticas, reconociendo su “ contenido incorrecto “. Su director general, Arnaud Lagardère, sostuvo “ personalmente para presentar (su) Mis disculpas a todos aquellos que con razón se hayan sentido heridos, al personal docente, a los padres de los estudiantes y a los propios estudiantes. “.





El número uno francés del sector editorial, que pasó a estar bajo el control del multimillonario Vincent Bolloré a finales de 2023, recuerda en el comunicado: “ su compromiso constante e inquebrantable con la producción de trabajos escolares y extraescolares estrictamente respetuosos de las exigencias de la Educación Nacional “. Hachette anunció que se había iniciado una investigación interna “ abierto para determinar las razones que llevaron a tal error “.