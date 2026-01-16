“Inadmisible”, “intolerable”: clamor en la Asamblea tras las declaraciones de un diputado de RN sobre el genocidio tutsi

Publicado el 15 de enero de 2026 a las 19:11 horas. Lectura: 1 min.







Los comentarios de un diputado RN, que mencionó el genocidio de los tutsis en Ruanda durante los debates presupuestarios en la Asamblea, provocaron fuertes condenas el jueves 15 de enero y podrían ser objeto de sanciones.





“Resistir a la opresión significa no confundir igualdad e igualitarismo y transformarse en tutsi para aislar a los hutus con el pretexto de que eran más grandes”lanzó el diputado de Oise Frédéric-Pierre Vos, durante un debate sobre el pacto Dutreil, que prevé una reducción del 75% en la transferencia de empresas familiares a los descendientes.





La presidenta del grupo Ecologista y Social, Cyrielle Chatelain, reaccionó inmediatamente juzgando estos comentarios “absolutamente vergonzoso”. “Esto equivale a una actitud negacionista (…) Comparar el hecho de querer la contribución justa de los franceses con un genocidio en el que se mató a personas con machetes es inaceptable”tronó.









“Eso dice mucho de lo mucho que nos queda por recorrer”





El diputado Hervé Berville (Renacimiento), nacido en Ruanda y huérfano tutsi, denunció una frase “intolerable”quien además “invierte a la víctima y al verdugo”. “Esto dice mucho del camino que aún nos queda por recorrer para garantizar que este genocidio de los tutsis en Ruanda sea plenamente reconocido”subrayó.





“Treinta años después, entre aplausos de sus compañeros, un diputado RN decidió ironizar sobre esta trágica masacre”reaccionó sobre X el grupo macronista.









El genocidio en Ruanda dejó más de 800.000 muertos según la ONU, principalmente tutsis exterminados entre abril y julio de 1994.





Otros diputados condenaron esta macabra comparación, entre ellos el presidente del PS, Boris Vallaud, que esperaba que la oficina de la Asamblea Nacional, encargada de pronunciar las sanciones más severas contra los diputados, “Retoma estas declaraciones que son extremadamente graves”. “Me pondré en contacto con el presidente”respondió la presidenta de la sesión Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizontes).









“Hay que poner a salvo a la extrema derecha”declaró el diputado del LFI Thomas Portes en X.





El diputado Jean-Philippe Tanguy (RN) pidió disculpas por su grupo y añadió: “Honramos la memoria de las víctimas del genocidio en Ruanda”.