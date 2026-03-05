Lo que sabemos sobre la interceptación del Ethera, un petrolero de la “flota fantasma” rusa, por parte de Bélgica





Las fuerzas especiales belgas interceptaron durante la noche del sábado al domingo 1 de marzo en el Mar del Norte un barco perteneciente al “flota fantasma” utilizado por Rusia para eludir las sanciones occidentales vinculadas a la guerra en Ucrania.









“Hoy un barco de la flota fantasma rusa ha sido interceptado en el Mar del Norte”escribió el Ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, en X, agradeciendo a las fuerzas especiales belgas por su “profesionalismo y valentía excepcionales”. El Ministro de Defensa, Theo Francken, había precisado en un mensaje poco antes que el petrolero de esta flota estaba “Escoltado hasta el puerto de Zeebrugge (oeste), donde será incautado”.









Rusia ha utilizado una flotilla de petroleros viejos, cuyos propietarios son opacos, para eludir las restricciones a sus lucrativas exportaciones de crudo después de su invasión de Ucrania en febrero de 2022. La Unión Europea ha incluido en la lista negra a cientos de estos buques para debilitar la capacidad de Moscú de financiar su esfuerzo bélico. “Las sanciones sólo tienen sentido si se aplican. Hoy las aplicamos »declaró Maxime Prévot, también viceprimer ministro.









Los fiscales identificaron el barco que debía regresar a Rusia como el Ethera. El petrolero enarbolaba bandera de Guinea, pero una inspección a bordo confirmó las sospechas de que navegaba bajo bandera falsa, dijeron. “Se han descubierto documentos del barco sospechosos de estar falsificados”dijo la fiscalía federal en un comunicado, agregando que las autoridades habían abierto una investigación penal. “Si un barco navega bajo bandera falsa, significa que no cumple con varias normas internacionales”añade el comunicado de prensa.









La operación se llevó a cabo junto con los socios del G7, los países nórdicos y los países bálticos de Bélgica, y en coordinación con Francia, añadió. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó en X que las fuerzas navales francesas brindaron asistencia a la operación, calificándola “gran golpe” llevado a la Flota Fantasma rusa.









El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, celebró la incautación. “Estas acciones decididas y justificadas son necesarias para privar a Rusia de los recursos necesarios para continuar con su agresión y sus crímenes de guerra contra Ucrania”escribió en X. “Hacemos un llamado a todos los socios a seguir este ejemplo, contrarrestar resueltamente la flota fantasma de Rusia con sanciones y acciones concretas, y promover la paz a través de la fuerza”.