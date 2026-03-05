Después de Ucrania, la guerra en Oriente Medio estrena en Europa la segunda temporada de la serie “Breaking Gaz”





En la saga de la descarbonización europea, ¡pedimos una segunda temporada! Un breve recordatorio del tono de la serie: consciente de su extrema dependencia energética (el 63% de la energía consumida por los europeos se importa en forma de petróleo, gas y carbón), el Viejo Continente busca formas de liberarse de ella. ¿Lo logrará?





Temporada 1: 2022 es la guerra en Ucrania. Europa, que se había fijado el objetivo de la neutralidad de carbono en 2050 con el Pacto Verde, está descubriendo que todavía no sabe cómo hacer funcionar sus coches, calentar sus hogares y operar sus fábricas sin petróleo y, sobre todo, gas ruso. ¡En 2021, alrededor del 45% del gas y el 27% del petróleo consumidos en el Viejo Continente proceden de Putin! Para superar esto, Bruselas lanza un importante plan, REPowerEU, cuyo objetivo es aumentar la soberanía energética europea, produciendo más electricidad y ganando eficiencia, y asegurar el suministro diversificando los proveedores de gas y petróleo.





Este plan está dando algunos resultados: el consumo de gas en la Unión Europea (UE) ha caído más de un 15% desde 2021 y las energías renovables (eólica y solar a la cabeza) producen ahora casi la mitad de la energía consumida, estima la Comisión Europea.





Problema: la soberanía energética sigue siendo una ilusión porque, en lugar de aprovechar esta oportunidad histórica para deshacerse radicalmente de su dependencia de los fósiles, la UE la ha transferido a otros países: el petróleo ruso ha sido reemplazado por el de Oriente Medio, Estados Unidos y África, sin cambiar el nivel general de consumo. El gas ruso se abastece de gas natural licuado (GNL) estadounidense y qatarí, además del gas noruego. “Al diversificar nuestros suministros hacia el GNL, no hemos aprendido plenamente las lecciones de la guerra en Ucrania”analiza Jan Rosenow, profesor de política energética y climática en la Universidad de Oxford, Inglaterra.





Teaser: el despertar será brutal.





Temporada 2: 2026 es la guerra en el Medio Oriente. Tras los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán, el Estrecho de Ormuz, un punto de cruce estratégico por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo y el GNL del mundo, está bloqueado, y los yacimientos de gas en Qatar son el objetivo de la República Islámica. Una vez más, el suministro se ve interrumpido, especialmente en algunos países europeos (Italia, Bélgica) y los precios del gas se disparan. Una nueva oportunidad para que los estados europeos den el giro eléctrico, por razones financieras y de seguridad.





De hecho, entre la amenaza militar rusa y el chantaje comercial estadounidense, una Europa dependiente del gas y el petróleo es más frágil que nunca. El acuerdo celebrado en el verano de 2025 entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (cuya ratificación está suspendida), exige, por ejemplo, que el Viejo Continente triplique sus importaciones de hidrocarburos estadounidenses en los próximos tres años, ¡por una factura de 750 mil millones de dólares (645 mil millones de euros)! Miles de millones que sería mejor invertir en cumplir el objetivo de la neutralidad de carbono.





Razones sociales también destacadas por el experto Neil Makaroff en “Descarbonizar o declinar” (Editions de l’Aube): “El nivel de vida de los hogares no estará garantizado mientras estén sujetos a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. » De modo que “la emancipación de las clases medias y trabajadoras sólo se producirá a través de la electricidad, la única energía que controlan y producen los europeos”.





El experto desarrolla entonces una idea que debería inspirar la segunda temporada: pide “un gran plan para la electrificación de Europa, (…) “El mejor remedio frente a las amenazas del empobrecimiento constante, que es el principal combustible de la ola reaccionaria”.. Apoyo al despliegue de pequeños coches eléctricos y bombas de calor, reindustrialización verde… Proyectos en marcha, pero que ahora se están desmoronando.





Para lograrlo, la UE tendrá que resistir los ataques internos de los partidos de derecha y de extrema derecha, enfrascados en una guerra contra los coches eléctricos, la energía eólica… Una batalla que precisamente está minando a las clases medias a las que pretenden seducir, que pagarán cara – esta vez de verdad – la factura del gas si el conflicto en Oriente Medio se prolonga. Esperemos que no sea necesaria una temporada 3.