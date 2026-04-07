lo que sabemos sobre el rescate de un piloto estadounidense en Irán

Donald Trump anunció el domingo 5 de abril el espectacular rescate de un aviador estadounidense cuyo avión fue derribado en Irán y que fue “gravemente herido”mientras Teherán mantiene dudas sobre el éxito de la operación liderada por Washington. Esto es lo que sabemos, según declaraciones oficiales y de los medios.

El avión fue derribado en el suroeste de Irán el viernes, según informes de los medios estadounidenses e iraníes, algo que la administración Trump no ha confirmado oficialmente. Luego, los dos hombres salieron expulsados ​​del avión. El piloto fue extraído poco después del accidente durante una operación a plena luz del día de las fuerzas especiales estadounidenses en la escarpada provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad (suroeste de Irán).

La suerte del segundo ocupante era incierta. Fue descrito como“oficial de tripulación” por el presidente Donald Trump, lo que significa que era un operador de sistemas de armas a bordo del cazabombardero F-15E. Según el sitio Axios y el “New York Times”, pudo evadir su captura en las montañas durante más de un día, escalando una cresta de 2.100 metros. Sin embargo, Donald Trump declaró el domingo que estaba “gravemente herido”aunque inicialmente lo había presentado simplemente como ” herir “ Y “sano y salvo”.

Los aviadores estadounidenses reciben el llamado entrenamiento SERE (supervivencia, evasión, resistencia y escape) en caso de aterrizar en territorio hostil. Sus chalecos de combate contienen una radiobaliza segura/GPS para transmitir su ubicación, un dispositivo de comunicación, así como agua, comida, equipo de primeros auxilios y una pistola.

El presidente de Estados Unidos proporcionó detalles durante una conferencia de prensa el lunes. “con el ejército” en la Oficina Oval. Según CBS, el aviador herido fue transportado a Kuwait.

Las autoridades iraníes llamaron a la población a participar en la búsqueda del piloto, conscientes del interés político y militar que presentaría su captura con vida, ofreciendo una recompensa. A continuación, durante todo el fin de semana tuvo lugar una carrera en terreno montañoso, y en las redes sociales circularon imágenes que mostraban aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura.

La CIA participó en su localización y llevó a cabo una “campaña de desinformación” El objetivo era convencer a las autoridades iraníes de que ya lo habían encontrado, informaron el “New York Times” y el “Financial Times”. Según Axios, citando a un funcionario, el aviador, un devoto creyente que gritó “Dios es bueno” en su radio después de la expulsión – fue localizado “en una cavidad de roca, invisible excepto para las capacidades de la CIA”.

La operación de rescate iniciada durante la noche del sábado al domingo movilizó 170 aviones, dijo el lunes Donald Trump. Según el New York Times, citando a un funcionario bajo condición de anonimato, fue la unidad especial del SEAL Team 6 de la marina estadounidense, conocida por haber participado en la operación contra Osama bin Laden en 2011, la responsable de esta difícil misión, mientras que los aviones de ataque estadounidenses se encargaron de cubrirla.

Dos de los aviones que debían llevar al aviador y a sus rescatistas a un lugar seguro quedaron atrapados en una base aislada en Irán y tuvieron que ser destruidos para sacarlos de las fuerzas iraníes, según los medios estadounidenses. Luego, las fuerzas estadounidenses utilizaron otros tres aviones. Trump dijo que ningún estadounidense perdió la vida.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó el lunes, sin detalles, que Israel había contribuido a la operación de rescate. “Estoy profundamente orgulloso de que nuestra cooperación, dentro y fuera del campo de batalla, no tenga precedentes y de que Israel haya podido ayudar a salvar a un valiente soldado estadounidense”.escribió en la red X.

El ejército iraní asegura sin más detalles que la operación estadounidense fue “frustrado”. Por la noche, los Guardias Revolucionarios difundieron una fotografía presentada por la agencia Isna como la del “cráneo de un soldado estadounidense entre los escombros de un avión destruido”. Los Guardianes no dieron información, solo transmitieron este mensaje críptico: “Una prueba más de la humillante derrota del mentiroso Trump”. Según el portavoz de las fuerzas armadas, Ebrahim Zolfaghari, “dos helicópteros Black Hawk y dos aviones de transporte militar C-130” los americanos tienen “sido destruido”. Cinco iraníes murieron durante la operación estadounidense, informó la agencia de noticias Tasnim.

Los medios estatales difundieron imágenes de escombros y motores carbonizados esparcidos por una zona desértica. Fueron tomadas a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Isfahán, según especialistas en geolocalización. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï, estimó este lunes que la operación estadounidense para rescatar a un aviador podría haber servido de tapadera para “robar uranio enriquecido”discutiendo “muchas zonas grises”.

“La zona donde se comunicó la presencia del piloto estadounidense, en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad (suroeste), está muy lejos de la zona donde intentaron o desearon desembarcar sus fuerzas en el centro de Irán”declaró durante una rueda de prensa semanal. “No debe descartarse en absoluto la posibilidad de una operación de engaño destinada a robar uranio enriquecido”.

En el centro de Irán hay una planta de procesamiento de uranio en la provincia de Yazd. Esmaïl Baghaï describió la operación de rescate como “desastre” Para Washington, el ejército iraní afirmó que sus fuerzas habían destruido dos helicópteros Black Hawk y dos aviones de transporte militar C-130. Según ella, los aviones fueron atacados, lo que los obligó “a realizar un aterrizaje de emergencia en la provincia de Isfahán. Luego, el ejército estadounidense tuvo que “Aviones derribados con bombas masivas”afirmó en un comunicado de prensa transmitido por la televisión estatal.

Según los medios estadounidenses, dos de los aviones que debían llevar al aviador y a sus salvadores a un lugar seguro permanecieron atrapados en una base aislada en Irán y tuvieron que ser destruidos para sacarlos de las fuerzas iraníes.

En rueda de prensa este lunes, Donald Trump amenazó con prisión a un medio de comunicación estadounidense, al que no nombró, tras filtraciones sobre la búsqueda del aviador estadounidense.

Los iraníes “No sabía que había alguien desaparecido hasta que salió la información”declaró el presidente estadounidense desde Washington, explicando que se dirigirá a este medio exigiendo que se revele la identidad del informante.