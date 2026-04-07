Ante la crisis del petróleo, ¡100.000 coches eléctricos para nuestros cuidadores!

Hay guerras que no elegimos, pero por las que pagamos el precio.
Francia no eligió la guerra en Irán. Y, sin embargo, los franceses pagan las consecuencias: en la gasolinera.
Para qué ?
Porque se tomó una decisión política. Una elección antigua, repetida y asumida: la de mantener nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Hoy en día, dos tercios de la energía final consumida en Francia proceden del petróleo y del gas.
Y esta elección nos condena.
Cuando el precio del petróleo aumenta, no son ni Trump ni Jamenei quienes pagan. Es Angélika, una cuidadora, obligada a utilizar su coche para ayudar a nuestros mayores a vivir dignamente.
A pesar de la repetición de las crisis petroleras, los líderes hoy se sienten tentados a reproducir los errores del pasado. Negar la magnitud de la crisis, taparla, subsidiar el petróleo: una tontería estratégica. Un error político.
Sin embargo, otro mundo es posible. Francia no tiene petróleo, pero tiene electricidad e ideas.
Tomemos el ejemplo del coche: mañana decenas de millones de franceses seguirán necesitando su coche para trabajar. Este es el caso de millones de trabajadores que, como Angélika, trabajan en zonas rurales y periurbanas. Su trabajo requiere viajes constantes de una casa a otra. En estos territorios no hay coche, ni trabajo, ni asistencia sanitaria. Cuando los precios del combustible se disparan, su poder adquisitivo colapsa.
Sin embargo, la solución existe: el coche eléctrico. Conducir un coche eléctrico cuesta entre tres y cinco veces menos que conducir un coche de petróleo. Para un cuidador que recorre 100 kilómetros al día, conducir un diésel a 2 euros/litro cuesta más de 300 euros al mes. Con un coche eléctrico la factura baja a menos de 100 euros al mes. Incluso con un alquiler mensual de arrendamiento social de 120 o 150 euros al mes, pasarse a la electricidad no es simplemente un progreso ecológico, es una ganancia inmediata de poder adquisitivo, un progreso social.
Por eso hoy pedimos una medida de emergencia clara y contundente: la creación de arrendamientos sociales dedicados a los cuidadores, para permitirles acceder a vehículos limpios.
No en cinco años. No con condiciones imposibles. 100.000 coches eléctricos. De inmediato. AHORA.
El coste para el presupuesto estatal sería mínimo, alrededor de 600 millones de euros. Su impacto económico global sería positivo, porque estos coches se fabricarán en Europa, y en gran medida en Francia, con componentes procedentes de las fábricas de Dunkerque, Mondeville y Cléon, ensamblados en fábricas francesas como la de Douai.
Esta medida concreta encarna el avance que Francia necesita: la revolución energética. La revolución energética significa romper con los combustibles fósiles y negarse a permitir que las consecuencias de las crisis en Oriente Medio las paguen los más modestos.
Significa negarse a permitir que el curso de nuestras vidas quede suspendido por decisiones de dictadores extranjeros.
Es elegir proteger a quienes mantienen unido a este país.
La pregunta ya no es si necesitamos cambiar.
La pregunta es: ¿cuántas descargas serán necesarias antes de que lo hagamos?
Primeros firmantes:
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Thomas Pellerin-Carlineurodiputado
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Alexandra Beldjoudiconcejal departamental de Calvados
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Laurent Beauvaispresidente del grupo PS en el consejo regional de Normandía, ex presidente de la región de Baja Normandía
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Hugo Biolleyalcalde de Vinzieux
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Gregorio Blancosenador de Maine y Loira
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Benoit Calatayuddirector del observatorio energético y de transición social, Fundación Jean-Jaurès
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Christophe Cassoudirector de investigación del CNRS
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Mohamed Chahimeurodiputado
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Christophe Clergeaueurodiputado
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David Cormandeurodiputado
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vanessa cruzmiembro de la Asamblea Política Nacional de Place publique, jefe de la comisión nacional de territorios
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Anna Cretiprofesor universitario
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Karima Delliex presidente de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo y ex miembro del Parlamento Europeo
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Arturo Delaportediputado de Calvados
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joseph dellattejefe de estudios de energía y clima del Instituto Montaigne
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Dieynaba Diopdiputado por Yvelines
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Damián de Winteralcalde de Giberville
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Christophe Estèveteniente de alcalde de la ciudad de Saint-Leu
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Claire FitaMiembro del Parlamento Europeo
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Jean-Marc Germaineurodiputado
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Rafael Glucksmanneurodiputado
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Céline Guivarchdirector de investigación en economía del cambio climático
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Jean-Philippe Herminedirectora del Instituto Mobilités en Transition
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Sacha Houliediputado de Viena
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Ilona Huthwohlco-referente regional Normandía-Plaza Pública
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Yannick Jadotsenador de París
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Bernardo Juliáneconomista, especialista en automóviles, Universidad de Burdeos
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Pierre Jouveteurodiputado
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Chantal Jourdandiputado por Orne
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François Kalfoneurodiputado
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Fanny Lacroixalcalde de Châtel-en-Trièves, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Rurales de Francia
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Aurora LalucqPresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y Miembro del Parlamento Europeo
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Murielle LaurentMiembro del Parlamento Europeo
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Marc Lecerfalcalde de Fleury-Sur-Orne
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Solange Martínsociólogo
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Bruno Martínalcalde de La Réole
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Nicolás Mayer Rossignolalcalde de Rouen, presidente de la metrópoli de Rouen Normandía
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Nora MebarekMiembro del Parlamento Europeo
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Cyril Moreauvicepresidente de la metrópoli de Rouen Normandía responsable de transportes, movilidad del futuro y modos de viaje activos
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Phuc-Vinh Nguyenjefe del Centro de Energía del Instituto Jacques Delors
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Angelika Osmaneasistente de vida
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Anna Picdiputado por la Mancha
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Sara Pigeaudmiembro de la comisión política de la Place publique encargada del proyecto
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Grégory Pinsardconcejal municipal de la ciudad de Caen
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Marc Pottieralcalde de Colombelles
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Emma RafowiczMiembro del Parlamento Europeo
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Sam Ramdanicodirector del programa de Energía y Materias Primas de IRIS
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Chloé RidelMiembro del Parlamento Europeo
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Aurélien Rousseaudiputado por Yvelines
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Guillermo Sacristánprofesor de ciencias políticas, Universidad Paris-1 Panthéon Sorbonne
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Hélène SupplissonReferente de la Revolución Ecológica – Plaza pública
Este artículo es una columna, escrita por un autor ajeno al periódico y cuyo punto de vista no compromete a la redacción.