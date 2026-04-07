Ante la crisis del petróleo, ¡100.000 coches eléctricos para nuestros cuidadores!

Hay guerras que no elegimos, pero por las que pagamos el precio.

Francia no eligió la guerra en Irán. Y, sin embargo, los franceses pagan las consecuencias: en la gasolinera.

Para qué ?

Porque se tomó una decisión política. Una elección antigua, repetida y asumida: la de mantener nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Hoy en día, dos tercios de la energía final consumida en Francia proceden del petróleo y del gas.

Y esta elección nos condena.

Cuando el precio del petróleo aumenta, no son ni Trump ni Jamenei quienes pagan. Es Angélika, una cuidadora, obligada a utilizar su coche para ayudar a nuestros mayores a vivir dignamente.

A pesar de la repetición de las crisis petroleras, los líderes hoy se sienten tentados a reproducir los errores del pasado. Negar la magnitud de la crisis, taparla, subsidiar el petróleo: una tontería estratégica. Un error político.

Sin embargo, otro mundo es posible. Francia no tiene petróleo, pero tiene electricidad e ideas.

Tomemos el ejemplo del coche: mañana decenas de millones de franceses seguirán necesitando su coche para trabajar. Este es el caso de millones de trabajadores que, como Angélika, trabajan en zonas rurales y periurbanas. Su trabajo requiere viajes constantes de una casa a otra. En estos territorios no hay coche, ni trabajo, ni asistencia sanitaria. Cuando los precios del combustible se disparan, su poder adquisitivo colapsa.

Sin embargo, la solución existe: el coche eléctrico. Conducir un coche eléctrico cuesta entre tres y cinco veces menos que conducir un coche de petróleo. Para un cuidador que recorre 100 kilómetros al día, conducir un diésel a 2 euros/litro cuesta más de 300 euros al mes. Con un coche eléctrico la factura baja a menos de 100 euros al mes. Incluso con un alquiler mensual de arrendamiento social de 120 o 150 euros al mes, pasarse a la electricidad no es simplemente un progreso ecológico, es una ganancia inmediata de poder adquisitivo, un progreso social.

Por eso hoy pedimos una medida de emergencia clara y contundente: la creación de arrendamientos sociales dedicados a los cuidadores, para permitirles acceder a vehículos limpios.

No en cinco años. No con condiciones imposibles. 100.000 coches eléctricos. De inmediato. AHORA.

El coste para el presupuesto estatal sería mínimo, alrededor de 600 millones de euros. Su impacto económico global sería positivo, porque estos coches se fabricarán en Europa, y en gran medida en Francia, con componentes procedentes de las fábricas de Dunkerque, Mondeville y Cléon, ensamblados en fábricas francesas como la de Douai.

Esta medida concreta encarna el avance que Francia necesita: la revolución energética. La revolución energética significa romper con los combustibles fósiles y negarse a permitir que las consecuencias de las crisis en Oriente Medio las paguen los más modestos.

Significa negarse a permitir que el curso de nuestras vidas quede suspendido por decisiones de dictadores extranjeros.

Es elegir proteger a quienes mantienen unido a este país.

La pregunta ya no es si necesitamos cambiar.

La pregunta es: ¿cuántas descargas serán necesarias antes de que lo hagamos?

Primeros firmantes:

Thomas Pellerin-Carlin eurodiputado

Alexandra Beldjoudi concejal departamental de Calvados

Laurent Beauvais presidente del grupo PS en el consejo regional de Normandía, ex presidente de la región de Baja Normandía

Hugo Biolley alcalde de Vinzieux

Gregorio Blanco senador de Maine y Loira

Benoit Calatayud director del observatorio energético y de transición social, Fundación Jean-Jaurès

Christophe Cassou director de investigación del CNRS

Mohamed Chahim eurodiputado

Christophe Clergeau eurodiputado

David Cormand eurodiputado

vanessa cruz miembro de la Asamblea Política Nacional de Place publique, jefe de la comisión nacional de territorios

Anna Creti profesor universitario

Karima Delli ex presidente de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo y ex miembro del Parlamento Europeo

Arturo Delaporte diputado de Calvados

joseph dellatte jefe de estudios de energía y clima del Instituto Montaigne

Dieynaba Diop diputado por Yvelines

Damián de Winter alcalde de Giberville

Christophe Estève teniente de alcalde de la ciudad de Saint-Leu

Claire Fita Miembro del Parlamento Europeo

Jean-Marc Germain eurodiputado

Rafael Glucksmann eurodiputado

Céline Guivarch director de investigación en economía del cambio climático

Jean-Philippe Hermine directora del Instituto Mobilités en Transition

Sacha Houlie diputado de Viena

Ilona Huthwohl co-referente regional Normandía-Plaza Pública

Yannick Jadot senador de París

Bernardo Julián economista, especialista en automóviles, Universidad de Burdeos

Pierre Jouvet eurodiputado

Chantal Jourdan diputado por Orne

François Kalfon eurodiputado

Fanny Lacroix alcalde de Châtel-en-Trièves, vicepresidente de la Asociación de Alcaldes Rurales de Francia

Aurora Lalucq Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y Miembro del Parlamento Europeo

Murielle Laurent Miembro del Parlamento Europeo

Marc Lecerf alcalde de Fleury-Sur-Orne

Solange Martín sociólogo

Bruno Martín alcalde de La Réole

Nicolás Mayer Rossignol alcalde de Rouen, presidente de la metrópoli de Rouen Normandía

Nora Mebarek Miembro del Parlamento Europeo

Cyril Moreau vicepresidente de la metrópoli de Rouen Normandía responsable de transportes, movilidad del futuro y modos de viaje activos

Phuc-Vinh Nguyen jefe del Centro de Energía del Instituto Jacques Delors

Angelika Osmane asistente de vida

Anna Pic diputado por la Mancha

Sara Pigeaud miembro de la comisión política de la Place publique encargada del proyecto

Grégory Pinsard concejal municipal de la ciudad de Caen

Marc Pottier alcalde de Colombelles

Emma Rafowicz Miembro del Parlamento Europeo

Sam Ramdani codirector del programa de Energía y Materias Primas de IRIS

Chloé Ridel Miembro del Parlamento Europeo

Aurélien Rousseau diputado por Yvelines

Guillermo Sacristán profesor de ciencias políticas, Universidad Paris-1 Panthéon Sorbonne

Hélène SupplissonReferente de la Revolución Ecológica – Plaza pública