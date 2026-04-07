Trump amenaza con destruir todas las centrales eléctricas iraníes

Sitios energéticos en el centro de la escalada militar. En el día 38 de la guerra en Oriente Medio, las perspectivas de poner fin a la guerra parecen lejanas, ya que Donald Trump amenaza con atacar la infraestructura civil de Irán si el Estrecho de Ormuz no se reabre y, al mismo tiempo, cada vez más complejos energéticos son objetivo de ataques, incluido el mayor complejo petroquímico de Irán, este lunes 6 de abril.

Una evolución del conflicto que está causando gran preocupación en el escenario internacional donde aumentan las alertas ante el riesgo de escalada.

Durante una conferencia de prensa celebrada el lunes en la Casa Blanca, Donald Trump fijó un ultimátum para las 20:00 horas. Martes (hora de Washington) para que los líderes iraníes lleguen a un acuerdo: “Tenemos un plan, a través del poder de nuestras fuerzas armadas, para que todos los puentes en Irán sean destruidos mañana a medianoche, todas las plantas de energía en Irán estarán fuera de servicio (…) y nunca podrán volver a usarse”, declaró, antes de agregar: “Y se hará en el espacio de cuatro horas, si así lo quisiéramos”. » Al comienzo de esta conferencia inconexa, Donald Trump incluso declaró: “El país entero podría quedar destruido en una sola noche”.

Estas declaraciones llegan al final de un largo fin de semana en el que aumentaron los ataques a sitios energéticos. Lunes durante el día, “ El ejército israelí atacó por la fuerza el mayor complejo petroquímico de Irán, situado en Assalouyeh, un objetivo clave que proporciona aproximadamente la mitad de la producción petroquímica del país. dijo Israel Katz, ministro de Defensa israelí, en un mensaje de vídeo.

El complejo de gas de Assalouyeh, en el sur de Irán, está situado en el borde del inmenso campo de gas de South Pars, compartido por Irán con Qatar y esencial para el sector energético iraní.

“ El incendio fue controlado. Actualmente la situación está bajo control y se están investigando los aspectos técnicos y el alcance de los daños. », indica Irna, citando un comunicado de prensa de la petroquímica iraní, que añade que no se registraron heridos.

Poco después, un segundo complejo situado también en el sur de Irán fue a su vez objetivo de ataques, anunciaron el lunes las autoridades locales. “ Tras el ataque al complejo petroquímico de Marvdasht (…) el incendio fue controlado “, indicaron los responsables de esta ciudad del sur de Irán, cerca de Shiraz, en un comunicado difundido por la agencia Fars, en el que se menciona ” daños menores “.

Un ataque que no es el primero. El sábado por la mañana, ataques israelíes-estadounidenses tuvieron como objetivo una planta petroquímica en Mahshahr, en la provincia de Khouzestan (suroeste), matando a cinco personas.

“Cinco personas fueron martirizadas tras el ataque de enemigos sionistas estadounidenses a empresas ubicadas en la zona económica especial petroquímica de Mahshahr”en la provincia de Juzestán, declaró el vicegobernador de la región, Valiollah Hayati, citado por la agencia iraní Irna, sin más detalles sobre la identidad de las víctimas.

El mismo día, la central nuclear de Bushehr, construida con ayuda rusa, fue blanco de un ataque. La única instalación nuclear civil operativa en Irán ya ha sido atacada cuatro veces desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Según Irna, un proyectil impactó “ un área cercana a la central eléctrica, donde un guardia fue asesinado “. No se registraron daños en las instalaciones, según la misma fuente.

Una situación de la que es difícil ver salida. “ Tenemos la legitimidad para atacar objetivos civiles en Irán. “, afirmó el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, en el canal Fox News mientras que, al mismo tiempo, el portavoz del ejército iraní afirmó que Irán continuará la guerra ” siempre y cuando los dirigentes políticos lo consideren oportuno”en momentos en que varios países intentan negociar un alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Ataques que asustan. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, juzgó este lunes sobre los ataques “, como el ocurrido el sábado” a 75 metros » sólo desde el perímetro de la central nuclear de Bushehr, constituida “ un peligro muy real para la seguridad nuclear y tuvo que detener “.

“ Nunca se debe atacar una instalación nuclear y sus alrededores. “, añadió.

Una preocupación compartida por el Consejo Europeo. Este lunes, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, advirtió el día X que cualquier ataque contra infraestructuras civiles, en particular instalaciones energéticas, es “ ilegal ” Y ” inaceptable “.

“Esto se aplica a la guerra de Rusia en Ucrania y se extiende a todas partes. La población civil iraní es la principal víctima del régimen iraní. También sería la principal víctima de una expansión de la campaña militar.añadió Antonio Costa, sin mencionar a Estados Unidos ni a Israel en su mensaje pidiendo nuevamente la desescalada.

Una postura compartida por la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, que denunció este lunes la “amenazas deliberadas” contra infraestructuras civiles en Oriente Medio, recordando que la guerra librada sin límites es contraria a la ley.

“Las amenazas deliberadas, ya sean verbales o concretas, contra infraestructuras civiles e instalaciones nucleares críticas no deben convertirse en la nueva normalidad en la guerra”dijo, en una declaración escrita enviada a la prensa.