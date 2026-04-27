El rapero Freeze Corleone condenado por apología del terrorismo

Publicado el 27 de abril de 2026 a las 18:21 horas. Lectura: 2 min.

Una canción que evoca sin decirlo el ataque al Promenade des Anglais y una obstinada negativa a explicarse. Congelar a Corleone, calificado por la fiscalía como “Dieudonné del rap francés”fue condenado este lunes 27 de abril en Niza a 15 meses de prisión por apología del terrorismo.

El tribunal penal también condenó al rapero a una multa de 50.000 euros y a una prohibición de permanecer en los Alpes Marítimos durante tres años, tras el dictamen de la fiscalía, que había solicitado sin embargo una pena de prisión condicional de 18 meses.

El caso se refiere a la canción. “Haaland”un dúo con el rapero alemán Luciano estrenado en febrero de 2024, donde Freeze Corleone parece identificarse con el autor del atentado que dejó 86 muertos y centenares de heridos tras los fuegos artificiales del 14 de julio de 2016 en la Promenade des Anglais de Niza.

Aunque el nombre de la avenida nunca se pronuncia, sí lo sugieren las rimas y el silencio que sigue a la frase interrumpida: “En defensa soy Kalidou, tú eres Lenglet. Burberry como un abuelo inglés. Llego al rap como un camión bomba bombardeando fuerte…”.

el album “La amenaza fantasma”de donde se toma el dúo “Haaland”registró 5,2 millones de reproducciones en Spotify en las 24 horas posteriores a su lanzamiento, recordó el fiscal Damien Martinelli durante el juicio en febrero. Pero Christian Estrosi y Eric Ciotti, ex y actual alcalde de Niza, protestaron en las redes sociales contra el verso que rápidamente se convirtió en objeto de una investigación.

En un comunicado de prensa publicado unos días después, el rapero criticó “declaraciones inoportunas”, “Interpretaciones arbitrarias e insultantes” o incluso “palabras imaginarias”. Pero Issa Lorenzo Diakhate – nombre real del rapero de 33 años – optó entonces por el silencio durante la investigación y no compareció ni en el juicio ni en la audiencia donde se pronunciaron las deliberaciones.

Su abogado, Adrien Chartron, anunció este lunes que apelará denunciando una decisión “que es más autoritario, discrecional que legal”repitiendo que la condena se refería a palabras que nunca habían sido dichas.

Durante el juicio, los debates se centraron especialmente en la libertad de expresión, especialmente en el caso del rap. “El arte puede y debe sacudirnos”había reconocido el fiscal de Niza, Damien Martinelli, saludando a los raperos que saben poner “palabras a veces violentas sobre realidades sociales a veces olvidadas”.

“No puedo creer que podamos glorificar sus pesadillas”declaró Hager ben Aouissi, presidente de una asociación que apoya a los niños víctimas del ataque, ahora adolescentes o adultos jóvenes, al público de Freeze Corleone. “El terrorismo no debe ser una imagen del poder, no puede ser una figura retórica”. El rapero fue condenado a pagar 2.800 euros en concepto de daños y perjuicios a cada parte civil.

Freeze Corleone ya había sido despedido de su sello Universal Music tras una investigación inicial en 2020 por provocar odio racial, que finalmente fue desestimada. Estaba de gira cuando se abrió la investigación en Niza en febrero de 2024 y finalmente renunció a actuar en conciertos tras una cascada de cancelaciones en las prefecturas. Pero Internet sigue siendo un poderoso vector de influencia e ingresos, señaló Damien Martinelli.