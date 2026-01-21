¡Démosle a los alcaldes el poder de proporcionar alojamiento de emergencia!





Ayer por la tarde, mientras volvía a encontrarme con las personas refugiadas durante diez días en los locales de la ciudad, hablé con madres, jóvenes estudiantes de primaria y un estudiante de segundo año de secundaria que revisaba atentamente la tabla de clasificación periódica de los elementos de Mendeleev, en el ordenador ofrecido por la región, con los auriculares en la oreja. Como los demás, le pregunté dónde vivía el resto del tiempo. O ? En la calle. Y como cada vez, me dio vergüenza. Es una vergüenza que toleremos, como nación, que personas, mujeres, niños, estudiantes duerman en las calles.









Sin embargo, este invierno la ciudad de París volvió a mostrar una solidaridad excepcional. Cuando las temperaturas descendieron por debajo de cero grados en los primeros días del año, se ofrecieron 2.000 plazas adicionales de alojamiento de emergencia en todo París: escuelas, gimnasios, ayuntamientos e instalaciones municipales y estatales. Nos esforzamos por garantizar que todos los parisinos, ya sean de larga estancia o de paso, puedan vivir con dignidad.





En pleno centro de París, abrimos dos instalaciones, a pesar de la programación cultural y deportiva allí prevista. En tres horas, el Carreau du Temple se transformó en un dormitorio gigante, con 300 camas, respetando la intimidad de todos. Luego, fue la Halle des Blancs Manteaux la que en una sola mañana se convirtió en una parada nocturna.









Esta extraordinaria obra pudo realizarse gracias a la movilización excepcional de la Ciudad, de asociaciones como el Centro Protestante de Acción Social y del Estado. Es una asociación ejemplar que, afortunadamente, existe en los momentos más difíciles. El resto del año tenemos la opción de actuar sin medios legales y financieros, o pedir al Estado que lo haga en vano, en una impotencia de la que me avergüenzo.





Porque sí, hoy en día la competencia jurídica en materia de alojamiento de emergencia no se comprende bien, es compleja y difícil de ejecutar. Corresponde al Estado, a través de la prefectura regional, acoger a las personas en situación de calle, incluso si determinados grupos están bajo la jurisdicción del departamento, es decir, en París, de la ciudad de París (que es a la vez departamento y municipio): menores no acompañados, mujeres embarazadas y mujeres con un niño menor de 3 años. Sin embargo, a lo largo del año, la Ciudad suple la falta de lugares adecuados que el Estado es responsable de proporcionar, y alberga a una media de 1.300 personas en albergues temporales y a 3.000 personas en hoteles gracias a la asistencia de Samu Social.





Esta situación no es sostenible. Por eso pido que nosotros, los alcaldes, recuperemos todas las competencias de alojamiento de emergencia. Es una gran responsabilidad. Pero estamos preparados para ello. Porque ya lo asumimos moralmente y, en ocasiones, prácticamente.





Esto sería parte de la lógica de la subsidiariedad según la cual la decisión y la acción deben llevarse hasta la escala más relevante, aquí, la ciudad de París.





Pero, sobre todo, pondría fin a la complejidad administrativa y a la acumulación de competencias, que hacen inútiles las promesas de no ver más a una sola persona en la calle.





Como alcalde, estoy constantemente expuesto a situaciones humana y socialmente complejas, incluso inextricables, ya sea que se trate de distribución de alimentos o alojamiento de emergencia, o del establecimiento de campamentos en espacios públicos. Llamo o escribo al prefecto, responsable del Estado, casi todas las semanas para obtener soluciones de alojamiento adecuadas. En vano.





Sin embargo, lo hemos demostrado en múltiples ocasiones: ante una emergencia absoluta, nosotros, los alcaldes parisinos, sabemos cómo movilizar nuestro equipamiento municipal. El invierno anterior a los Juegos, con la complicidad de agentes municipales y estatales, decidí abrir albergues para cuidadores en las escuelas y habitaciones en los ayuntamientos para albergar a las familias que dormían en la calle. Más recientemente abrimos una parada en el antiguo ayuntamiento de 1ejem ciudad. De hecho, es una tradición. Cuando era alcalde del 4mi distrito, cada invierno recibía a la gente, por la noche, en el ayuntamiento, como mis predecesores y como algunos de mis colegas. En los momentos más críticos, siempre hemos podido actuar, gracias a la movilización excepcional de los residentes locales y de los voluntarios, a veces con el apoyo del Estado, a veces sin él. Pero sin los presupuestos que tiene el Estado no podemos aguantar mucho.





Sin embargo, continuaremos porque no tenemos otra opción. En línea con las medidas que Emmanuel Grégoire revelará próximamente, me gustaría reservar habitaciones en todos los edificios de nuestro ayuntamiento, para disponer de un sistema de alojamiento de emergencia cada invierno, en períodos de frío extremo, y cada verano, en períodos de calor extremo. Estas medidas de solidaridad local coexistirán con los servicios públicos locales (servicios sociales, estado civil).





Dejemos por fin de echarnos la culpa en una maraña de responsabilidades que se cruzan y que hacen que la acción sea ineficaz, incomprensible e indigna. Nuestros conciudadanos ya están hartos de un discurso político que pierde al público en general y a las personas más vulnerables. Esto requerirá una reforma legislativa y la transferencia de presupuestos adecuados. Pero también es una medida de simplificación administrativa y de salud pública. Y es la única manera de que estemos a la altura del drama que se desarrolla en nuestras calles, de la dignidad humana que debemos demostrar y de la eficacia que los ciudadanos esperan de nuestra acción.