“El paralelo entre el ICE de Trump y la Gestapo está lamentablemente bien fundamentado”





Alex Pretti, Renee Good, dos ciudadanos estadounidenses asesinados por ICE en Minneapolis. La policía de inmigración parece cada vez más tener como objetivo a los opositores políticos. Para Alexis Pichard, doctor en civilización americana, “El paralelo con la Gestapo lamentablemente está bien fundamentado. »





El ICE de Trump parece cada vez más una milicia fuera de control. Sin embargo, la policía estatal ha actuado en las últimas semanas contra todas las reglas que se supone deben regir un estado democrático.





ICE se creó tras los ataques del 11 de septiembre. Pero desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha revisado seriamente sus poderes.





“Las prerrogativas de las que disfruta se han ampliado enormemente. Pisotean determinadas enmiendas de la Constitución, en particular las relativas a las libertades individuales”observa Alexis Pichard, “En particular, la libertad garantizada por la Cuarta Enmienda relativa a la posibilidad de que todo ciudadano tenga derecho a no ser arrestado arbitrariamente. »









El investigador explica que estas prerrogativas probablemente estén validadas por memorandos presidenciales, pero en ningún caso por leyes aprobadas por el Congreso estadounidense.





Como vaqueros sin control





Lo más inquietante de los acontecimientos de Minneapolis es la impunidad de la que parecen disfrutar los agentes de ICE. Incluso el Departamento de Seguridad Nacional cubre esta aplicación de la ley de inmigración: “La institución que se supone debe regularlos les da vía libre y les permite hacer casi todo lo que quieran sin temor a represalias, especialmente legales. »





Los miembros de ICE actúan como vaqueros sin control y esto se explica simplemente por su entrenamiento. “Al principio fueron varios meses, son unos cuarenta días”señala Alexis Pichard, “Entonces se trata de personas que no están capacitadas y que, para algunos, son individuos que estuvieron presentes durante el asalto al Capitolio en enero de 2021. Fueron indultados por Donald Trump y reentrenados en esta policía de inmigración”.









Hombres que no siguen las reglas o que son completamente extremistas. Están allí para practicar la violencia con el pretexto de llevar a cabo una misión de interés público.





Su acción es tanto más desenfrenada cuanto que se les anima a realizar figuras: “Tienen bonos de hasta $2,000 al mes cuando alcanzan cifras de arrestos de inmigrantes, ya sean legales o ilegales. »





¿Un calendario político?





Las provocaciones del ICE son tales que empujan a algunos observadores a ver una agenda muy política porque Donald Trump, lejos de calmar los ánimos, al menos en el caso de Renee Good, ha favorecido por el contrario la conflagración que tuvo lugar en Minnesota.









Para Alexis Pichard, una situación así podría permitir al presidente estadounidense impedir la celebración de elecciones intermedias debido a la insurrección: “ Podríamos imaginar la reproducción de este modelo en otros estados clave, más proclives a la democracia, para evitar que las elecciones intermedias se desarrollen bien. Esto permitiría a Donald Trump mantener el ascendiente sobre el Congreso que necesita desesperadamente si desea continuar con sus políticas tal como están. »





Pero por el momento, ante la ola de indignación, Trump intenta calmar los ánimos. Ha iniciado una retirada parcial de los hombres del Hielo, hablando de una “Poca desescalada. »