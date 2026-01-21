En España, un muerto y cinco heridos graves en una nueva catástrofe ferroviaria





Un nuevo accidente de tren dejó un muerto y cinco heridos graves la tarde del martes 20 de enero en España, dos días después de la catástrofe de Adamuz, en Andalucía, donde al menos 42 personas murieron y más de 120 resultaron heridas, y cuyos resultados aún no son definitivos.









• Una consecuencia de la tormenta





Un tren de cercanías con destino a Barcelona chocó este martes contra los escombros de un muro de contención que se había derrumbado en la vía cerca de Gelida, a unos 40 kilómetros de la capital catalana. “Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un accidente con un tren que transportaba pasajeros” en la localidad de Gelida, a unos cuarenta kilómetros de Barcelona, ​​había indicado anteriormente Protección Civil en su cuenta X.





El administrador de la red ferroviaria nacional, Adif, dijo que el colapso fue causado por una tormenta y lluvias que azotaron gran parte de la región. Sobre X, agregó que el tráfico seguía suspendido en las líneas suburbanas. “por los efectos del temporal en las infraestructuras”.





• El conductor del tren murió





Una persona murió y 37 fueron atendidas por los servicios de emergencia, cinco de ellas con heridas graves, según la consellera del Interior de Cataluña, Nuria Parlon. La mayoría viajaba en el coche que iba delante, el más dañado, explicó el responsable de los bomberos catalanes, Claudi Gallardo. Según medios locales, el fallecido es el conductor del tren.





• Dos días después del accidente de Adamuz





Este nuevo accidente se produce mientras España llora a sus muertos tras el desastre ocurrido el domingo cerca de Córdoba, cuyos resultados aún no son definitivos. El martes, primero de tres días de luto nacional, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia se desplazaron hasta Adamuz para expresar su ” afecto “ a los familiares de las víctimas y a los supervivientes.





Treinta y siete personas, entre ellas cuatro niños, permanecen hospitalizadas y nueve adultos siguen en cuidados intensivos. En el lugar, las máquinas continúan trabajando para retirar los posibles restos que aún puedan quedar allí. El martes se descubrió el cuerpo de la víctima número 42, según las autoridades regionales andaluzas. El ministro español de Transportes, Óscar Puente, sugirió que el balance final podría ser de 43 muertos, el número de personas desaparecidas. En total más de 120 personas resultaron heridas de diversa consideración.





Los últimos tres vagones de un tren que se dirigía a Madrid del operador Iryo, grupo privado filial en un 51% del grupo público italiano Ferrovie dello Stato (Trenitalia), habían descarrilado y pasaban a la siguiente vía. Un tren de Renfe, compañía nacional española, que llegaba al mismo tiempo en dirección contraria hacia Huelva (sur), chocó frontalmente contra estos vagones. Los dos trenes de alta velocidad, que en el momento de la colisión circulaban a más de 200 km/h, transportaban en total más de 500 pasajeros.





Según medios españoles, la investigación está investigando una rotura en la barandilla de más de 30 cm de longitud en el lugar del accidente. Citando “técnicos” Tras haber tenido acceso a la investigación, el diario “el Mundo” estima que esta ruptura sería fruto de“una mala soldadura o una soldadura que se ha deteriorado debido al tráfico (trenes) o el clima » y ve “una causa más que probable” del descarrilamiento de uno de los dos trenes que provocó la tragedia.