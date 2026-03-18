“Lo harán aquí como en Gaza”

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Los bombardeos israelíes, que están aumentando peligrosamente en el Líbano, ya han matado a cientos de personas. También han expulsado a casi un millón de personas de sus hogares, mientras el control de los militares se intensifica y la ocupación del territorio se expande.





Esta mañana del 10 de marzo, la iglesia de Saint-Antoine-le-Grand está a rebosar. El repique de las campanas se mezcla con el zumbido metálico de los drones israelíes que, día y noche, siguen sobrevolando Beirut. Rostros afligidos acuden para despedirse de Sami Youssef al-Ghafri, asesinado el 8 de marzo por un ataque israelí en la aldea cristiana de Alma el-Chaab, a pocos kilómetros de la frontera. El dolor circula en voz baja. “Él solo estaba regando sus plantas »repite Milat, amigo del fallecido. Durante la guerra de otoño de 2024 entre Israel y Hezbollah, ambos se negaron a abandonar sus aldeas a medida que las bombas se acercaban. “Fuimos los últimos en salir y los primeros en regresar para reconstruir nuestras casas destruidas por el ejército israelí. » Esta mañana, entre los que llenan la iglesia se encuentran los últimos habitantes de Alma el-Chaab, evacuados bajo la escolta de vehículos blindados de la FPNUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano). Algunos se refugiaron durante más de una semana en el sótano de su iglesia. Luego juraron no abandonar su aldea.





En medio de la multitud, el alcalde de Alma el-Chaab avanza entre las filas de figuras vestidas de negro. También llegó desde el sur escoltado por cascos azules. Sus rasgos llevan el peso de una decisión que nunca quiso tomar. A todos los que vienen a estrecharle la mano, los golpea…