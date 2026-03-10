Llamado a evacuación, huelgas y presencia del ejército israelí… ¿Cuál es la situación en el Líbano?





El ejército israelí anunció este miércoles 4 de marzo que llevaría a cabo ataques en el sur del Líbano, tras pedir a la población que evacuara al norte del río Litani. el ejercito “Comenzó una ola de ataques en el sur del Líbano”dijo un comunicado. Ella había anunciado anteriormente que se estaba preparando para “operaciones militares” contra el movimiento libanés proiraní Hezbolá.

















El ejército israelí había pedido el miércoles a los residentes del sur del Líbano que se desplazaran al norte del río Litani, situado a unos treinta kilómetros de la frontera israelí, en previsión de“operaciones militares” contra el movimiento libanés proiraní Hezbolá.









“Para garantizar su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus hogares y trasladarse al norte, más allá del río Litani”declaró el día X el portavoz árabe del ejército, el coronel Avichay Adraee. “Cualquier persona que se encuentre cerca de (…) instalaciones” de Hezbolá “pone en peligro su vida”añadió.









Hezbolá afirmó haber atacado dos vehículos militares israelíes en la localidad fronteriza de Houla (sur del Líbano), mientras el ejército israelí entraba en una localidad situada a unos seis kilómetros de la frontera.









El grupo pro-Irán dijo en un comunicado que había “directamente” apuntó a un vehículo de transporte de tropas gracias a “armas apropiadas”así como un tanque Merkava. Según los medios oficiales libaneses, el ejército israelí entró el miércoles en la ciudad de Khiam, cerca de la frontera, junto con una intensa campaña de ataques aéreos. “Dos soldados israelíes resultaron levemente heridos tras disparos antitanques contra tropas desplegadas en el sur del Líbano” y fueron trasladados al hospital, dijo el ejército israelí en un comunicado.