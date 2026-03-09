“La clase media sufrirá las consecuencias más directamente”













La situación se ha convertido en un tema inflamable para el gobierno, llamado a reaccionar. Desde el miércoles 4 de marzo, Marine Le Pen, jefa de los diputados de la Agrupación Nacional (RN), pidió al ejecutivo reducir los impuestos sobre los carburantes para compensar la subida de los precios (en particular, como su partido exige desde hace varios años, aplicar un IVA reducido al 5,5% en lugar del 20%). Por su parte, La France insoumise (LFI) planteó su idea de “bloqueo de precios” gasolina: una opción implementada en Croacia, donde se ha limitado el precio en el surtidor. “Es demasiado pronto” hablar de nuevas ayudas para la compra de combustible, declaró la ministra delegada de Energía y portavoz del gobierno, Maud Bregeon, aunque el gobierno “Considerar todos los escenarios”y anunció “un plan excepcional de 500 cheques” de Represión del Fraude (DGCCRF), para vigilar posibles “aumentos abusivos de precios en el surtidor”.





Céline Antonin, economista del Observatorio francés de las condiciones económicas (OFCE), especialista en petróleo e investigadora asociada del Collège de France, cuestiona las consecuencias concretas de un aumento duradero del precio del barril. Entrevista.





La guerra en Irán parece durar más de lo esperado y el precio del barril de petróleo se está estabilizando por encima de los 110 dólares. ¿Qué pasará si este precio se mantiene?





Céline Antonin Es difícil hacer previsiones porque no tenemos idea de cómo evolucionará el conflicto, si el estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado durante mucho tiempo y cómo reaccionarán los mercados. En general, prevemos que un aumento del precio del barril del +10% se traducirá en +0,4 puntos de inflación, es decir, un aumento de los precios al consumo en Francia.





Esto se puede explicar muy simplemente por nuestra dependencia del petróleo, que todavía representa en promedio el 5% de la canasta de consumo de los hogares. Pero es difícil cuantificar con precisión el impacto del barril en el precio en el surtidor (a veces escuchamos que +10 dólares se traducen en +5 centavos, pero eso no es del todo correcto), de ahí esta correlación relativa donde todo depende del nivel inicial y final.





Hoy, con el barril a 110 dólares, es un aumento del +50%, lo que podría traducirse en +2 puntos de inflación.





¿Es serio?





Todo se pone en perspectiva. Una economía con cierta inflación es una economía dinámica. En este sentido, al partir Francia de una previsión del 1%, pasaría al 3% de inflación, lo que no es insalvable. Pero esto, sin embargo, reduciría inmediatamente el poder adquisitivo, porque los salarios no están indexados, excepto el salario mínimo y los mínimos sociales.





Nos mantendríamos lejos de los niveles de la crisis del Covid-19, donde la inflación alcanzó el 6%. Pero esto todavía tendría un impacto negativo en el PIB. (riqueza producida, nota del editor). Se estima que un aumento del +10% en el precio del petróleo se traduce en una caída de -0,1 puntos del crecimiento. En nuestro caso, esto significaría -0,5 puntos sobre una previsión de crecimiento ya débil del 0,9%. Llegar a un crecimiento del 0,4% no es despreciable.





Más allá del petróleo, el aumento de los precios del gas también tendrá un impacto, pero mucho menor. Al igual que otras materias primas que circulan por el Estrecho de Ormuz. De hecho, los impactos del precio del barril son una especie de base para las consecuencias económicas que cabe esperar.





¿Algunas personas hablan del riesgo de “estanflación”?





Es una expresión que se remonta a la crisis del petróleo de los años 1970, cuando la inflación era alta y la desaceleración económica era tal que no había más crecimiento. Pero nuestra economía ya no tiene la misma intensidad petrolera: hoy, las industrias y los consumidores dependen mucho menos del petróleo, por lo que el impacto económico es menor.









¿Todos los franceses se verán afectados de la misma manera?





No. El impacto será muy heterogéneo y no es una cuestión de ingresos. El elemento determinante será la limitación de los modos de transporte: quienes no tengan otra opción que coger el coche sufrirán el aumento mucho más que quienes viajen en metro. Habrá una verdadera dicotomía entre lo urbano y lo rural.





Por otro lado, en términos de ingresos, los más pobres se salvarán relativamente del aumento general de los precios, ya que el salario mínimo y los mínimos sociales están indexados a la inflación. Los más ricos tendrán suficientes ingresos disponibles para hacer frente a la situación. Y será especialmente la clase media la que sufrirá las consecuencias más directamente.





Al igual que ciertas profesiones que dependen en gran medida del petróleo, como por ejemplo los pescadores o los agricultores, estarán más expuestas. Por lo tanto, podemos anticipar que la cuestión del poder adquisitivo surgirá, como suele ocurrir, en el centro del debate para las elecciones presidenciales de 2027.





La RN pide bajar impuestos a los combustibles. ¿Qué opinas?





Es un llamamiento recurrente, que hace cada vez que suben los precios. Pero no es tan simple. El IVA, por ejemplo, está limitado por la “directiva IVA” a nivel europeo, y sólo los productos esenciales pueden beneficiarse de un IVA reducido, lo que no ocurre con la gasolina.





Además, no en vano se aplica un fuerte impuesto al combustible, que representa entre el 50 y el 60% del precio en el surtidor. Esto implica fomentar usos bajos en carbono. Sin embargo, bajar los impuestos enviaría una señal contradictoria con este objetivo. O aspiramos, como sociedad, a hacer de la transición una prioridad; O la gasolina es un bien esencial y la lucha contra la contaminación ya no es una prioridad.









LFI menciona una congelación de precios.





Esta es una idea más interesante. Pero sólo debe utilizarse como último recurso. Porque es una medida que no se limita en absoluto a quienes más la necesitan y que al final cuesta muy caro. Sin embargo, nuestras finanzas públicas no están en un estado de color de rosa…





Sería mejor considerar acciones específicas, pero sólo si el precio del combustible se dispara (por ejemplo, si se triplica). Esto podría ser una especie de “escudo de precios”, pero limitado (a determinadas profesiones o a aquellas que están más limitadas) y la medida debe ser única. Pero esto no es lo ideal: dejar que el mercado haga lo suyo podría ser, en última instancia, una mejor solución para perseguir nuestro objetivo a largo plazo de descarbonizar la economía.





Usted es responsable del análisis de los precios del petróleo para la OFCE desde 2009. ¿No existe una forma de recurrencia en este tipo de crisis?





Digamos que sistemáticamente tenemos las mismas discusiones cada vez que los precios suben. Siempre surge la cuestión del peso de los impuestos, cualquiera que sea su nombre. Pero en alguna parte esta situación muestra lo esencial que es ser menos dependiente del petróleo, para evitar ser rehenes de los precios y los conflictos que pueden tener lugar, particularmente en el Medio Oriente.