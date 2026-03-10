¿La IA nos reemplazará a todos? Cómo una publicación de blog sacudió a Wall Street (y qué sacar de ella)





En una larga nota publicada el 22 de febrero, Citrini Research, una firma de asesoría de inversiones, pinta un futuro en el que el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial (IA) conduciría a una crisis financiera global para 2028.





El argumento es este. Las capacidades de la IA siguen mejorando, reemplaza cada vez a más trabajadores en las empresas, especialmente a los trabajadores administrativos. Estos últimos se trasladan gradualmente a profesiones menos remuneradas. Como gastan menos, los márgenes de beneficio de las empresas se reducen. Esta crisis de subconsumo los está empujando a invertir más en IA. Lo que significa que las capacidades de la inteligencia artificial mejoran, etcétera. Según esta nota, no existe “frenos naturales” a este círculo vicioso.





La idea de que las promesas de la tecnología puedan resultar contraproducentes para sus creadores no es nada fundamentalmente nuevo. El escenario descrito en la nota de Citrini Research se parece en muchos aspectos al “Pianista desatado”, una novela de ciencia ficción del escritor estadounidense Kurt Vonnegut, publicada en 1952, en la que describe una sociedad donde las máquinas habrían dejado sin trabajo no sólo a los trabajadores, sino también a cada vez más directivos, provocando descontento social. También podemos decir que estamos ante una nueva expresión del “mito de la singularidad”, del que habla el investigador informático Jean-Gabriel Ganascia, donde un “inteligencia general artificial” habría superado las habilidades humanas.





La historia podría haber terminado ahí y este ejercicio bastante común de futurología se habría sumado a los numerosos discursos catastrofistas sobre el llamado “peligros existenciales” de la IA, ni sobre sus efectos en el mercado laboral, salvo que, poco después de su publicación, esta nota habría contribuido a la caída de Wall Street, en particular de las cotizaciones de las empresas tecnológicas. La importancia mediática de este episodio merece atención, no porque revele lo que la IA puede hacer, sino más bien por la fragilidad del revuelo actual en torno a la inteligencia artificial.









El memorando se basa en varias premisas cuestionables. Por un lado, que pudiéramos predecir cómo será el mundo del trabajo dentro de dos años o más. Sin embargo, no hace falta decir que en 2019 nadie podría haber predicho cómo sería el mundo del trabajo en 2023, después de la Covid-19, la guerra en Ucrania y su participación en las rupturas de la cadena de suministro y la reconfiguración de las relaciones geopolíticas. Incluso si existe un mercado real para la futurología, con formadores, oradores y bestsellers, sigue siendo un ejercicio de anticipación, más cercano a la ciencia ficción que a la ciencia.





Por otro lado, que “esta vez es diferente”: el “destrucción creativa” (se crean más empleos que los que se destruyen) ya no es relevante en la era de la IA. Esto habría llegado a un desarrollo tecnológico tal que los empleados cuyos puestos de trabajo sean destruidos no podrían ocupar puestos de supervisión de las máquinas, ya que éstas también estarían automatizadas. Sin embargo, esta no es la primera vez que la gente dice que esta vez es diferente. Volvemos continuamente, periódicamente, a la misma forma de determinismo tecnológico. Cada período de entusiasmo en torno a las nuevas tecnologías ha ido acompañado de esta retórica, con predicciones más o menos exageradas y bastante laxas sobre el número de puestos de trabajo perdidos.









Con esta nota de tintes apocalípticos, Citrini Research no hace más que desempeñar su papel en el mercado emergente de la inteligencia artificial. Las grandes empresas de IA presentan sus productos como “disruptivo”De lo contrario “revolucionarios”exagerando su desempeño con declaraciones alarmistas sobre la inteligencia artificial general y el desempleo tecnológico masivo, mientras se presentan como garantes frente a “peligros existenciales” de sus propios productos. Citrini Research llega en una segunda fase, para recuperar una parte del pastel guiando a los inversores en el entorno incierto de una industria que cambia rápidamente.









Pero quizás lo que la nota no dice sea más importante que lo que sí dice. Para Citrini Research, no existe “frenos naturales” al círculo vicioso descrito de inversión en IA y desempleo masivo. Sin embargo, en ningún momento menciona los límites ecológicos de la inteligencia artificial, en particular sus necesidades de agua y energía. Recordemos que OpenAI pronto podría consumir tanta electricidad como Nueva York y San Diego juntas durante una ola de calor, es decir, más que Suiza o Portugal, es decir, el equivalente al consumo de electricidad de 20 millones de personas.









Aún más sorprendente para una empresa de asesoría de inversiones es que la nota no dice nada sobre los riesgos de una burbuja financiera relacionada con la IA. Como señala el economista Michael Roberts, las empresas están apostando ahora por la capacidad del auge de la IA para generar productividad y rentabilidad. Sin embargo, todavía se debaten los efectos de la inteligencia artificial en la productividad laboral. Asimismo, OpenAI gasta generosamente en su infraestructura, sus chips electrónicos y su contratación, sin tener el capital necesario para financiar estos proyectos. Allá “crisis global de inteligencia” de 2028 corre el riesgo de convertirse en una crisis financiera muy clásica.









Finalmente, el memorándum no menciona los riesgos políticos de la IA, como la videovigilancia algorítmica o la alianza entre las empresas de IA y el militarismo. Sobre este último punto, en junio de 2025, el ejército estadounidense integró a ejecutivos de Meta, OpenAI y Palantir en una unidad de reserva. Más recientemente, en Francia, MistralAI formalizó un acuerdo con el ejército francés. Escribir historias anticipadas sobre el desempleo tecnológico masivo y sembrar el pánico en Wall Street parece estar muy fuera de sintonía con las aplicaciones reales de la IA.





Juan Sebastián Carbonell Es sociólogo laboral. En septiembre de 2025 publicó “Un taylorismo aumentado. Crítica de la inteligencia artificial” publicado en Amsterdam.