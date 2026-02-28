El Consejo de Estado confirma la clasificación de LFI como “extrema izquierda” para las elecciones municipales





El Consejo de Estado confirmó, en decisión de este viernes 27 de febrero, la clasificación de La France insoumise (LFI) como “la extrema izquierda” y el de la Unión de Derechos por la República (UDR), el partido de Eric Ciotti, para “la extrema derecha” para las elecciones municipales de marzo de 2026. Fue contactado por los dos partidos políticos, que impugnaron esta decisión del Ministerio del Interior.





“El Consejo de Estado juzga, teniendo en cuenta la situación política reinante para las elecciones municipales de 2026 y las alianzas observadas para estas elecciones, que ni la clasificación del LFI en el bloque de divisiones de “extrema izquierda” ni la de la UDR en el bloque de divisiones de “extrema derecha” están manchadas por un error manifiesto de apreciación”escribe el máximo tribunal administrativo en un comunicado de prensa publicado el viernes por la noche.





Es la primera vez que el movimiento de Jean-Luc Mélenchon, que se define como de izquierda radical, es clasificado como de extrema izquierda desde su creación en 2016. Al igual que Lutte Ouvrière (LO) o el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA). La Francia insumisa, aunque lleva un programa de ruptura con el capitalismo y mantiene vínculos con partidos de extrema izquierda, hasta ahora estaba clasificada en la izquierda, como el Partido Comunista (PC), como lo confirmó una decisión del Consejo de Estado en 2024.













Pero el Ministro del Interior, Laurent Nuñez, decidió lo contrario en esta circular publicada el 2 de febrero. LFI, un movimiento conocido por su forma ultra radical y su estilo imbuido de “sonido y furia” teorizado por Jean-Luc Mélenchon, se ve reclasificado debido a su “Cuestionamiento muy fuerte a la autoridad judicial” y su “acusaciones sistemáticas” contra “la policía (que) mata”prueba para Laurent Nuñez de una “evolución hacia una forma de radicalidad”con “llama a la desobediencia civil”.





“No falsificamos etiquetas políticas”insistió el inquilino de Beauvau, suponiendo reclasificar una organización que “se aleja un poco de nuestros valores universalistas republicanos al dar primacía a los aspectos comunitarios (y) identitarios”.





Los rebeldes se indignaron por esta decisión que tomaron como un ataque político. El coordinador del movimiento Manuel Bompard había acusado al ejecutivo “Utilizar estas etiquetas como medio de estigmatización” – incluso si, desde su punto de vista, esta clasificación de extrema izquierda no es “no es infame ni insultante (sino) simplemente incorrecto”.









En el momento de la decisión de elegir el Interior, LFI había sido defendida por el primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, que había considerado que no era ” justo “ clasificarlo como de extrema izquierda. Otro apoyo provino de la portavoz de Lutte Ouvrière (LO), Nathalie Arthaud, que critica periódicamente a los Insoumis por sus propuestas que considera demasiado reformistas. Entonces sintió que había “Dos opciones políticas incompatibles: la de LFI, gestionar el capitalismo. La nuestra, derrocarlo”.









Esta nueva decisión del Consejo de Estado no tardó en provocar la reacción del diputado rebelde de Bouches-du-Rhône Manuel Bompard, que escribió en X: “No podemos más que lamentar que los jueces no hayan tenido el coraje de denunciar el uso de etiquetas políticas con fines políticos. Porque normalmente su papel es resistir el mal uso de las decisiones administrativas por parte de una potencia macronista que definitivamente habrá manchado todo lo que toca”.