Francia sola contra todos (y lástima para la salud)

Broma de Carambar: ¿qué tienen en común las zonas de bajas emisiones (ZFE), estos territorios en los que está restringida la circulación de los vehículos más contaminantes, y el acetamiprid, este pesticida prohibido desde 2018 en Francia y demandado por los productores de remolacha y avellana? Respuesta: se trata de dos excepciones francesas. Sólo que en el primer caso nuestros parlamentarios lo toleran, mientras que en el segundo lo deploran. Explicaciones. En cuanto al acetamiprid, el senador LR Laurent Duplomb, que lucha contra proyectos de ley para reintroducirlo en los campos, lo repite una y otra vez: “En la Unión Europea, 26 de 27 países lo utilizan, no nosotros. ¿Y oyes manifestaciones en otros lugares para hacer como los franceses? » Un argumento de bazuca, repetido una y otra vez por todos sus seguidores: “¿En nombre de qué tendría Francia la verdad sola contra todos?”, pregunta uno de ellos.

Excepto que hay otra excepción que nuestros parlamentarios han decidido esta vez defender a toda costa: la abolición de las ZFE, cuyo objetivo era, cuando se introdujeron en la ley, reducir la concentración de partículas finas en la atmósfera urbana. Una medida injusta para los automovilistas con ingresos modestos, denunció conjuntamente La France insoumise, la derecha y la extrema derecha. La ley de simplificación adoptada el martes en la Asamblea Nacional, antes de una votación final en el Senado este miércoles, prevé su derogación.

Sin embargo, había maneras de hacer aceptable esta regulación del tráfico de automóviles en la ciudad… Estableciendo mucho antes y a gran escala el arrendamiento social de coches eléctricos. O viendo cómo les fue a nuestros vecinos, ¡que casi todos dieron el paso! España tiene sus ZBE (zonas de bajas emisiones), obligatorias en municipios de más de 50.000 habitantes desde 2023. Madrid, Barcelona, ​​Sevilla las han implementado. Alemania tiene su Zonas del mundo exterior en Munich, Berlín, Frankfurt o Colonia: tenía más, pero aumentó un poco cuando mejoró la calidad del aire. El Reino Unido tiene su Zona de bajas emisiones e incluso su Zonas de emisiones ultrabajasespecialmente en Londres. Sin ZFE, Francia será el único país europeo que no se tomará en serio esta contaminación urbana, lo que a su vez le acarreará fuertes multas en Bruselas. Pero esta vez ella tiene razón “solos contra todos”. La excepción es cuando nos conviene.

La abolición de las ZFE persigue un objetivo muy honorable: no atrapar fuera de las ciudades a los automovilistas que no tienen medios para permitirse vehículos limpios como los nuevos. Pero su corolario tiene un resultado terrible: poner en peligro la salud de los franceses, la contaminación del aire con partículas finas es responsable de varias decenas de miles de muertes prematuras cada año, sin mencionar las enfermedades cardiorrespiratorias y el asma en los niños. Sin embargo, las primeras víctimas son las poblaciones de bajos ingresos, que viven en viviendas sociales a lo largo de las carreteras de circunvalación o que no tienen medios para volverse “verdes”. La ironía es que los más ardientes detractores de la ZFE, encabezados por la Agrupación Nacional y Francia Insumisa, son precisamente los que dicen hablar en nombre de la defensa del pueblo… ¿Por qué no haber exigido con la misma energía medidas de apoyo para que estos cambios sean menos dolorosos para los automovilistas menos afortunados?