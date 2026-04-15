Líbano bombardeado por Israel, más de 200 muertos en un día

En el Líbano, un día de horror. El miércoles 8 de abril, día en que se declaró de última hora un alto el fuego temporal entre Irán y Estados Unidos, Israel continuó con sus bombardeos masivos en su frontera norte, particularmente en los suburbios de Beirut, provocando más de 200 muertos.

El ejército israelí presentó la operación como su “ mayor huelga coordinada » contra Hezbollah desde el estallido de la guerra, diciendo que habían atacado el miércoles “ cientos » de miembros del movimiento proiraní, incluido un comandante.

Bombardeos sin previo aviso en zonas residenciales de Beirut, que dejaron 203 muertos y más de 1.000 heridos, según un informe actualizado el jueves por la mañana del Ministerio de Salud libanés. Estos ataques tuvieron como objetivo varios barrios del corazón de la capital, Beirut, provocando escenas de pánico.

Desde que el movimiento proiraní entró en la guerra contra Israel, 1.739 personas han muerto y 5.873 han resultado heridas en el Líbano. El primer ministro Nawaf Salam declaró este jueves día de duelo nacional.

En reacción al “ violación del alto el fuego » Desde Israel, Hezbolá afirmó el jueves haber lanzado cohetes contra el Estado judío.

creyendo tener “Respetó el alto el fuego mientras que el enemigo no lo hizo”el movimiento libanés proiraní ha “apuntó al área de Manara (al otro lado de la frontera con Israel, nota del editor) con una andanada de cohetes » durante la noche, dijo en un comunicado de prensa. Hezbollah no había reivindicado ningún ataque contra Israel desde el anuncio hace veinticuatro horas de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, tras treinta y nueve días de conflicto.

La Guardia Revolucionaria de Irán también amenazó con tomar represalias después de la “masacre brutal” en Beirut.

Para Teherán, este alto el fuego en el Líbano constituye uno de los “condiciones esenciales” de la tregua con Washington, recordó el miércoles el presidente iraní Massoud Pezeshkian, citado por la agencia ISNA. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país se impuso como mediador en la tregua, declaró sin embargo que el alto el fuego se aplicaba ” en todos lados “incluso en el Líbano, algo que Estados Unidos luego negó.

Triste observación del diario francófono “l’Orient – Le Jour” que titula este jueves 9 de abril: “Los demás firman… y el Líbano sangra”.

Los ataques israelíes en el Líbano han provocado una condena generalizada, desde las Naciones Unidas hasta Irak y Jordania. Bombardeos que pesan un “ grave peligro para el alto el fuego y los esfuerzos por lograr una paz general y duradera en la región “, afirmó Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, en un comunicado de prensa de su portavoz durante la noche. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, evaluó la magnitud de los asesinatos. “horrible” y pidió a la comunidad internacional que ayude a poner fin al “ pesadilla “.

Emmanuel Macron insistió el miércoles ante sus homólogos estadounidenses, Donald Trump, y iraní, Massous Pezeshkian, en la necesidad de extender al Líbano el alto el fuego firmado con Irán. “condición necesaria” según el presidente francés para que sea “creíble y sostenible”. “Condenamos muy enérgicamente estos ataques”luego criticó a la red X.

Por su parte, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, denunció “ataques intolerables”.