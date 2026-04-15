Kanye West pospone su concierto en Marsella, amenazado de prohibición por Beauvau tras comentarios antisemitas

Kanye West anunció el martes 14 de abril el aplazamiento de su concierto previsto para el 11 de junio en Marsella, en el sureste de Francia, ante la oposición de las autoridades de la ciudad y del gobierno, que denunciaron comentarios antisemitas por su parte.

“Después de una larga reflexión, es mi decisión posponer mi concierto en Marsella hasta nuevo aviso”. escribió en X el rapero estadounidense de 48 años, cuya popularidad se ha visto dañada en los últimos años debido a publicaciones antisemitas y racistas.

“Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi deseo de redimirme. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones, pero no quiero que mis fans queden atrapados en medio de esto”. explicó en otro mensaje, añadiendo que “No puedo esperar a los próximos conciertos”.

El Ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, lo había dicho poco antes “muy decidido” prohibir la actuación del artista, también conocido como “Ye”.

Ya cuando se anunció su llegada, varios personajes políticos de la ciudad de Marsella lo declararon persona non grata. “Me niego a permitir que Marsella sea un escaparate para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido. Kanye West no es bienvenido en el Vélodrome, nuestro templo de la convivencia y de todos los marselleses”, había criticado al alcalde de izquierdas de la segunda ciudad de Francia, Benoît Payan.

Este aplazamiento se produce tras su prohibición de entrada al Reino Unido a principios de mes, por los mismos motivos, tras dictaminar el Ministerio del Interior británico que “su presencia no sería de interés general”.

En el proceso, los organizadores del Wireless Festival, del que el rapero era cabeza de cartel, anunciaron la cancelación del evento que se iba a celebrar del 10 al 12 de julio en Londres.

Por el contrario, los Países Bajos no planeaban prohibir los conciertos de Ye los días 6 y 8 de junio, argumentando que era necesario un riesgo para el orden público o la seguridad nacional para prohibir a alguien la entrada al país, según el ministro de Asilo y Migración, Bart van den Brink.

Autor el 8 de mayo de 2025 de una canción que celebra a Adolf Hitler –prohibida por las principales plataformas de streaming– en el día del 80mi Aniversario de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Kanye West aseguró que no estaba “ni nazi ni antisemita”, citando el trastorno bipolar que padece y un “fase maníaca”.

“Tenemos la impresión de que son otros los que exageran. Tenemos la impresión de ver el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estamos perdiendo completamente el equilibrio. Se defendió en enero, en una carta al “Wall Street Journal”, el artista ganador de 24 premios Grammy, alguna vez famoso por sus escritos musicales originales y sus exitosas producciones.

“Lamento mis acciones en este estado y estoy profundamente mortificado. Estoy comprometido a asumir la responsabilidad, someterme a un tratamiento y hacer cambios reales y duraderos. Esto de ninguna manera excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”. argumentó.

En 2023, Kanye West ya había declarado que “Amaba a los nazis” y puso a la venta en su sitio web una camiseta adornada con una esvástica.