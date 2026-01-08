Ley sobre el final de la vida: en comisión, el Senado transforma el derecho a la asistencia para morir en una “asistencia” de alcance reducido

Publicado el 7 de enero de 2026 a las 15:10 horas. Lectura: 2 min.







Aplazado durante mucho tiempo debido a la inestabilidad política, el delicado debate parlamentario sobre el fin de la vida se reanudó este miércoles 7 de enero en una comisión del Senado, donde persisten las reticencias a la creación de un sistema de muerte asistida, deseado por el ejecutivo pero profundamente revisado por los senadores.





Establecida por Emmanuel Macron como una prioridad para el segundo mandato quinquenal en el aspecto social, ¿la ley sobre el fin de la vida verá la luz antes de 2027? En cualquier caso, ese es el objetivo del Presidente de la República y del gobierno. “Completaremos el trabajo legislativo sobre el tema del fin de la vida dignamente”aseguró el Jefe de Estado durante sus felicitaciones a los franceses.





El orden del día promete ser intenso para mantener el rumbo porque son necesarias dos lecturas en cada una de las dos cámaras del Parlamento – la Asamblea Nacional y el Senado – para hacer realidad esta reforma… Las recientes convulsiones políticas – disolución, censura del gobierno de Barnier, caída de François Bayrou, alargamiento de los debates presupuestarios – ya han provocado varios aplazamientos del examen de este texto. El Senado lo espera desde mayo de 2025, fecha de su adopción por la Asamblea Nacional en primera lectura.









La creación de un “Derecho a la muerte asistida”deseado por el Presidente de la República, el Gobierno y la Asamblea Nacional, suscita importantes reticencias en el Senado, dominado por una alianza entre la derecha y los centristas.





Una formulación más restrictiva





Por iniciativa de los ponentes Alain Milon y Christine Bonfanti-Dossat (Les Républicains), la Comisión de Asuntos Sociales modificó profundamente el sistema votado por los diputados.





En detalle, los senadores optaron por la creación de un “Asistencia médica al morir” que ya no sería un ” bien “ para los pacientes.





Se trata de hacer posible que el paciente solicitante -o, en determinados casos, un médico o una enfermera- le administre un “sustancia letal” con el fin de “evitar todo sufrimiento y no sufrir una obstinación irrazonable” sobre su estado de salud, según las modificaciones adoptadas.









También se han reforzado estrictamente las condiciones necesarias para acceder a ella: esta asistencia quedaría así reservada a los pacientes cuyas “El pronóstico vital (está) comprometido en el corto plazo”.





La redacción difiere significativamente de la adoptada por los diputados, que pretenden abrir el sistema a los pacientes que padecen “Condición grave e incurable” no sólo en “fase terminal” pero también “en etapas avanzadas”un alcance mucho más amplio.





Una sorpresa senatorial













La izquierda, por su parte, lamentó ver distorsionado el compromiso alcanzado en la Asamblea Nacional, mientras que los centristas estaban divididos.





Otros, como Olivier Henno (UDI), proponen efectivamente “otra manera” centrando el texto en “suicidio asistido” y no eutanasia, lo que sugiere intensos debates en el hemiciclo.





Se adopta la segunda parte sobre cuidados paliativos





La derecha apoyó en gran medida la propuesta de los ponentes, mientras que la izquierda apoyó principalmente la redacción de la Asamblea, indicaron varios senadores presentes en la comisión. Los grupos centristas estaban divididos, lo que sugiere debates inciertos en el hemiciclo a partir del 20 de enero, con posibles modificaciones adicionales. Después de una votación solemne prevista para el 28 de enero, la Asamblea Nacional debería retomarla en febrero.









El proyecto de ley sobre cuidados paliativos también fue adoptado en comisión, nuevamente con varias modificaciones, incluida la eliminación por parte del Senado de la creación de un “derecho exigible a manutención y cuidados paliativos”lo que podría correr el riesgo de crear “decepción entre pacientes y familiares” porque no permitirá aumentar la oferta de atención, según los senadores.