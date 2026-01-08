



Donald Trump lanzó el miércoles 7 de enero una nueva carga contra la diplomacia climática. Ordenó la retirada de Estados Unidos de un tratado y del comité científico de referencia sobre el clima, organizaciones entre decenas identificadas por Washington como no sirviendo “Más intereses americanos”. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





· Después del Acuerdo de París, la CNUCC





El decreto firmado por el presidente estadounidense ordena la retirada de un total de 66 organizaciones de Estados Unidos, aproximadamente la mitad de las cuales están vinculadas a la ONU, anunció la Casa Blanca. Entre ellos, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNUCC), el tratado fundacional de todos los demás acuerdos climáticos internacionales, concertado en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río. Fue en el marco de la CNUCC donde se firmó en particular el Acuerdo de París de 2015, del que Donald Trump dio un portazo por segunda vez a su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Durante su primer mandato, también abandonó el Acuerdo de París, pero no la CNUCC, lo que permitió a Estados Unidos seguir participando en las conferencias anuales sobre el clima.









· Una retirada “lamentable”





Este retiro adicional “es un duro golpe a la acción climática global, fracturando el consenso logrado con tanto esfuerzo y planteando el mayor desafío a los esfuerzos climáticos desde la adopción del Acuerdo de París”explicó a la AFP el analista Li Shuo, del Asia Society Policy Institute. Es “una nueva señal de que esta administración autoritaria y anticientífica está decidida a sacrificar el bienestar de la población y desestabilizar la cooperación internacional”lamentó también a la AFP Rachel Cleetus, de la organización Union of Concerned Scientists.





La retirada de Estados Unidos de la UNCAC, un tratado climático de referencia, es “lamentable”reaccionó el jueves 8 de enero el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, tras la decisión de Donald Trump la víspera de retirar su país. “La CNUCC es el pilar de la acción climática global. Reúne a los países para apoyar la acción climática, reducir las emisiones, adaptarse al cambio climático y seguir el progreso.escribió el directivo en la red LinkedIn. “La decisión tomada por la mayor economía del mundo y el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero de retirarse de esta convención es lamentable y desafortunada”añadió.









“A la Casa Blanca no le importa el medio ambiente, la salud ni el sufrimiento de las personas”reaccionó, por su parte, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una transición limpia, justa y competitiva, en la red Bluesky. “Seguiremos apoyando inequívocamente la investigación climática internacional, que constituye la base de nuestra comprensión y trabajo. También continuaremos trabajando por la cooperación climática internacional”.afirmó también el jueves Wopke Hoekstra.





· Una decisión jurídicamente poco clara





Este anuncio también podría representar un desafío legal, mientras que la Constitución estadounidense, que permite al presidente unirse a un tratado tras una votación de dos tercios de los senadores, no dice nada sobre su salida.





Si Donald Trump hubiera sacado a Estados Unidos del acuerdo de París durante su primer mandato –antes de que Joe Biden revocara esta decisión–, “Salir de la CNUCC es radicalmente diferente”estima Jean Su, abogado del Centro para la Diversidad Biológica. “Creemos que es ilegal que el presidente abandone unilateralmente un tratado que requiere el voto de dos tercios del Senado”dijo a la AFP, refiriéndose a “opciones legales” para demostrarlo.









El decreto también ordena la retirada de Estados Unidos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el referente en ciencia climática, así como de otras organizaciones vinculadas a la protección del planeta, como la Agencia Internacional de Energías Renovables, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o incluso ONU-Agua.





· Otras organizaciones también apuntaron





En septiembre de 2025, desde el podio de la Asamblea General de la ONU, Donald Trump provocó fuertes reacciones al atacar directamente a la ciencia climática, calificando el calentamiento global como un “La mayor estafa de nuestra historia” y alabando el carbón “limpio y hermoso”.





El clima no es el único objetivo de la administración Trump, que ataca otros principios defendidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU destinados a mejorar el futuro de la humanidad, como la igualdad de género. El decreto publicado el miércoles ordena a Estados Unidos retirarse del Fondo de Población de las Naciones Unidas, especializado en salud maternoinfantil, y de ONU Mujeres. También en la lista está la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.









En una declaración, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a las organizaciones objetivo de promover “ideología progresista”denunciando en particular “campañas por la “igualdad de género” y la ortodoxia climática”. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha implementado su visión de “Estados Unidos primero”. Además del Acuerdo de París, decidió en particular retirar una vez más a Estados Unidos de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). También cerró de golpe la puerta a la Organización Mundial de la Salud.





El presidente republicano también ha recortado significativamente la ayuda estadounidense al exterior, recortando los presupuestos de numerosas agencias de la ONU obligadas a reducir sus actividades sobre el terreno, como el Alto Comisionado para los Refugiados o el Programa Mundial de Alimentos. Según él, en general ha lanzado ataques contra la ONU. “muy lejos de realizar su potencial”.