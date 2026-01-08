Captura de Maduro, ataques a Caracas, más de 150 aviones movilizados... Lo que sabemos del ataque estadounidense a Venezuela

para ir más lejos





Se trata de una ofensiva a gran escala, en palabras de Donald Trump, que Estados Unidos llevó a cabo durante la noche del viernes al sábado. Tras una serie de ataques aéreos contra Venezuela, el presidente estadounidense afirmó que sus fuerzas habían capturado y exfiltrado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. ¿Cuál fue el objetivo de la intervención? ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde está Maduro? ¿Y qué futuro se perfila en Venezuela? Poco menos de 24 horas después del atentado, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





¿A qué se dirigían las huelgas?





Potentes explosiones se escucharon poco antes de las 2:00 horas en Caracas y zonas aledañas de la capital. Las imágenes en las redes sociales mostraban misiles partiendo el cielo y luego cayendo sobre su objetivo. También se vieron helicópteros sobrevolando los cielos de Caracas. A última hora de la mañana del sábado, el senador estadounidense Marco Rubio afirmó que Estados Unidos había completado su acción militar.









Explosiones seguidas de columnas de humo y fuego tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante de Venezuela, que alberga el Ministerio de Defensa y la Academia Militar. De dimensiones muy amplias, alberga no sólo estructuras militares, sino también espacios urbanos para alojar tropas donde viven miles de familias. Otras explosiones se produjeron cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y de vuelos privados, en el este de Caracas.





También se reportaron explosiones en el oeste del país, en La Guaira (aeropuerto y puerto internacional de Caracas), en Maracay, capital del estado Aragua (a 100 kilómetros al suroeste de Caracas), y en Higuerote (a 100 kilómetros al este de Caracas), en el estado Miranda, en la costa caribeña.





¿Dónde está Nicolás Maduro?





Donald Trump lo anunció el sábado por la mañana en su red Truth Social: “Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y exfiltrados. » Afirmó haber visto la operación en directo. “Literalmente lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión. Lo vimos en una habitación y seguimos cada aspecto del mismo”.le dijo a Fox News.









Según él, ningún estadounidense murió durante la captura de Nicolás Maduro. “Estaba en un lugar muy bien vigilado, como una fortaleza”dijo, contactado por teléfono. “El hecho de que no hayan matado a nadie es increíble”estimó, añadiendo que “Dos hombres fueron alcanzados, pero regresaron y se encuentran en buen estado”.





La pareja Maduro, añadió Trump, se encuentra ahora a bordo de un barco que se dirige a Nueva York, donde son acusados ​​en un tribunal federal de “narcoterrorismo” y “conspiración para importar cocaína”.











En esta operación se utilizaron más de 150 aviones y, según afirmó el jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, estaba preparada “durante meses” : “Esta operación, denominada Absolute Resolve (determinación absoluta, nota del editor), discreta, precisa y llevada a cabo durante las horas de máxima oscuridad del 2 de enero, es la culminación de meses de preparación y entrenamiento”dijo el general Caine.









¿Qué futuro para Venezuela?





También en este caso los estadounidenses parecen tener una idea muy precisa del futuro del país. El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos “conduciría” Venezuela hasta una transición política “seguro” puede tener lugar.





“Lideraremos el país hasta que podamos realizar una transición segura, apropiada y sensata”dijo el presidente estadounidense durante una conferencia de prensa en Florida, invocando la “Doctrina Monroe” y agregando que Estados Unidos estaba listo para lanzar “un segundo ataque, más significativo si es necesario”.









También dijo que permitiría a las compañías petroleras estadounidenses viajar a Venezuela para explotar las enormes reservas de crudo del país, luego de la operación de las fuerzas estadounidenses contra el presidente Nicolás Maduro.





“Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, saldrán a gastar miles de millones de dólares, repararán la infraestructura petrolera gravemente dañada y comenzarán a generar ingresos para el país”.afirmó el presidente estadounidense durante su rueda de prensa en Florida.









¿Qué reacciones internacionales?





Rusia, principal aliado de Venezuela, condenada “un acto de agresión armada”rechazando “los pretextos utilizados para justificar tales acciones” y lamentando eso “La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo habitual”.





Otro partidario de Venezuela, Irán, señaló “flagrante violación de la soberanía nacional y la integridad territorial del país”, castigar “agresión ilegal por parte de Estados Unidos”enemigo de la República Islámica.





Colombia ha anunciado el despliegue de tropas en su frontera con Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro, cercano a Nicolás Maduro, denunció un ataque estadounidense a “misiles” contra Caracas, calificó las acciones de Washington como“ataque a la soberanía” de América Latina y declaró que conducirían a una crisis humanitaria.









Francia también condenó la captura de Nicolás Maduro a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, al considerar que“No se puede imponer ninguna solución política duradera desde fuera”. Emmanuel Macron llamó el sábado, el “transición pacífica” Y “democrático” en Venezuela, evocando el fin del “Dictadura madura”de los cuales “El pueblo venezolano ahora es libre y sólo puede alegrarse”. Abogó por la transición, “respetuosos de la voluntad del pueblo venezolano”tenga la seguridad “lo antes posible” Por Edmundo González Urrutia, candidato opositor a las elecciones presidenciales de 2024.





En Europa, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió “restricción” y respeto por “principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.









España se ofreció a actuar como intermediario, diciendo “dispuesto a ofrecer sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la crisis actual”. Venezuela solicitó el sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.