Ley integral: Laurent Nuñez desautorizó en la Asamblea sobre creación de unidades especializadas

Esta es una de las medidas emblemáticas del proyecto de ley integral para combatir la violencia sexual y de género. Este lunes 5 de octubre los parlamentarios adoptaron una medida encaminada a crear unidades especializadas dentro de la policía judicial. Sin embargo, se revisó a la baja.

Mientras que la izquierda critica violentamente su gestión de las manifestaciones en los institutos, sobre todo después de que 215 estudiantes resultaran heridos, el ministro del Interior, Laurent Núñez, defendió una enmienda del Gobierno que descarta el sistema, creyendo que no sería adecuado. “operacional”.

El establecimiento de estas unidades requeriría “liberar 12.500 investigadores, con un coste de alrededor de 1.700 millones”suplicó. Más precisamente, el dispositivo se despliega en dos partes. En el marco de una investigación sobre violencia sexual, sexista o doméstica, el fiscal y el juez de instrucción deben encomendarla únicamente a servicios especializados de policía o gendarmería. Son ellos quienes reciben las denuncias de las víctimas.

Así, el artículo disponía que los agentes de estas unidades especializadas reciban formación obligatoria sobre detección de violencia contra hijos y cónyuges, sobre técnicas de prevención, intervención e incluso investigación. Todo ello para tener en cuenta la seguridad psicológica y física de las víctimas, así como el perfil psicológico de los perpetradores de esta violencia.

Pero Laurent Nuñez calificó la medida como “contraproducente y contrario a los intereses de las víctimas”presionando el “Se corre el riesgo de sobrecargar gravemente los servicios de investigación” y enfrentarnos a la falta de recursos humanos. En una formulación eminentemente vaga, el Ministro del Interior concluyó que, a pesar de todo, “Deseamos iniciar un verdadero shock de formación en beneficio de los investigadores de la policía nacional y de la gendarmería. »

Su enmienda fue rechazada por unanimidad menos dos votos. Los diputados de izquierda y macronistas votaron en contra, expresando su adhesión a esta medida percibida como una de las principales respuestas a los fallos del sistema político-judicial en la tramitación de denuncias por violencia machista y sexual.

La diputada del LFI, Sarah Legrain, incluso interrogó al Ministro del Interior sobre una sospecha de agresión sexual cometida por un agente de policía contra una estudiante de secundaria en Metz, visible en un vídeo ampliamente difundido en las redes sociales, pero no confirmado hasta la fecha. “ Ustedes que quieren eliminar la formación policial sobre VSG, ¿qué tienen que decir sobre estas imágenes de un policía que le dice a un profesor “me gusta tocarte” o de otro en Metz que toca el pecho y el pelo de una chica de secundaria? “, se indignó y luego lamentó que el ministro no le respondiera.

En cuanto al diputado Erwan Balanant (MoDem), abogó por que el legislador establezca un “tapa” retrasando el plazo de aplicación. El RN se abstuvo. El diputado Thomas Ménage añadió que entendía “que existe una demanda real de una unidad especializada”mientras escucha “problemas de medios”.

Aunque Laurent Núñez fue desautorizado, los diputados adoptaron casi por unanimidad enmiendas, esta vez presentadas por los diputados Les Républicains, Horizons y Ensemble pour la République, revisando el sistema a la baja. Estas modificaciones estipulan que la no utilización de estas nuevas brigadas no resultaría en la “nulidad del procedimiento”. En definitiva: el Ministerio del Interior no estaría obligado a crear estas unidades especializadas. “Dados los problemas de capacidad, los servicios especializados y la formación de todos los agentes de policía y gendarmes no podrán desplegarse plenamente tan pronto como se promulgue la ley”precisa la enmienda adoptada, redactada por la diputada Laure Miller (EPR). “Sin esa aclaración se podría debilitar todo el proceso penal, lo que resultaría perjudicial para las víctimas”añadió.

También son las formaciones las que se han modificado. Los diputados aprobaron así una enmienda gubernamental que precisa que el contenido de estas formaciones se fijará por decreto y no en la ley, como estaba previsto inicialmente.

La sesión se desarrolló en un contexto tormentoso, señalan varios observadores. Su presidenta, Hélène Laporte (diputada RN), no anunció el número de enmiendas sometidas a votación. Los eurodiputados deberán seguir examinando el texto hasta el viernes. Ya el lunes por la tarde, cientos de manifestantes marcharon en París y otras ciudades de Francia para pedirles que aprueben el texto y le proporcionen medidas.