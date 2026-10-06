Sospecha de peste en Rusia: muerte de un trabajador de laboratorio, medidas sanitarias, ayuda estadounidense… Lo que sabemos

El 2 de octubre, Daria Chipilova, técnica del Instituto de Control de Plagas de Irkutsk, falleció en Siberia, en circunstancias que aún no están claras. Varios medios independientes informaron de su muerte, entre ellos el medio “Gente del Baikal”, que explicó que podría haber contraído la peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo. Entre los elementos que cuestionaron el título local: la cuarentena de 90 casos de contacto el 1ejem octubre, y luego 200 personas a partir del 2 de octubre. Si las autoridades rusas confirmaron su muerte ese mismo día, desde entonces han trabajado para desmentir la hipótesis de un caso de peste.

Este 6 de octubre, la agencia regional de salud pública Rospotrebnadzor desestimó informaciones de medios independientes sobre posibles medidas de cuarentena en la región, que habrían comenzado el 1 de octubre.ejem Octubre, pocas horas antes de la muerte de la joven. En un comunicado en Telegram, la agencia describió “información falsa (…) el establecimiento de un régimen sanitario y epidemiológico reforzado y restricciones estrictas en la región de Irkutsk. » A pesar de las negativas de las autoridades, la situación es preocupante, incluso en Estados Unidos.

Todo comenzó el 2 de octubre, cuando un funcionario regional de Irkutsk confirmó la muerte de Daria Chipilova, mientras que “Gente del Baikal” acababa de mencionar posibles vínculos con la peste neumónica. La hipótesis favorecida por los medios, que hablaron con un médico especialista en infecciones graves, es la de la rotura accidental de un tubo de ensayo que contenía el agente de la peste. El técnico, que no lo habría denunciado, podría haber contraído esta infección provocada por una bacteria y altamente contagiosa.

Si esta pista aún no se confirma, una declaración del gobierno del 2 de octubre va en esta dirección. Alexeï Tsydenov, gobernador de la región rusa de Buriatia, lo indica en un mensaje en las redes sociales que esta mujer es “murió de la peste”. La información oficial rápidamente fue barrida por las siguientes.

El 5 de octubre, el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, basándose en análisis post mortem realizados por una comisión especial de expertos de Rospotrebnadzor, afirmó que la causa de la muerte de la joven “Es una neumonía de etiología indeterminada. » Y precisar en Telegram que, según esta encuesta, “En sus biomateriales no se detectaron microorganismos vinculados a la actividad profesional de la joven”.

La hipótesis de un caso de peste también fue planteada por medios independientes, al recibir testimonios de cuarentenas que se habrían producido desde el 1ejem octubre. Más de sesenta empleados del instituto donde trabajaba Daria Chipilova fueron aislados, según dos testimonios recogidos por el medio independiente “Sibir.Realii”, adscrito a Radio Europa Libre/Radio Liberty y citados por “Courrier International”.

Además del lugar de trabajo del fallecido, ahora serían los hospitales los que llevarían a cabo los confinamientos. Según “Sibir.Realii”, los pacientes del hospital clínico noh 1 de Irkutsk, así como al personal, se les prohibiría salir a la calle. En cambio, “No se permite la entrada a familiares”. Según una fuente médica, el medio regional independiente “Loudi Baïkala” informa que otros hospitales de la región impondrían restricciones y que los médicos “Ya se habla abiertamente de la peste. »

Las precauciones se extenderían incluso a los espacios públicos, según “Gente del Baikal”, que informa que “Los residentes de Shelekhov ya han notado que en las calles hay gente con trajes protectores, máscaras y guantes” Y “informó sobre la distribución de mascarillas en las escuelas infantiles”.

La agencia de salud pública rusa asegura por su parte que “La situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk, así como en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov, está en calma. » Y remitir las posibles cuarentenas a un “información falsa. »

A pesar de estas negativas, la preocupación crece más allá de las fronteras. Porque la peste neumónica, transmisible de persona a persona, siempre es fatal si no se trata, mientras que la peste bubónica, que se transmite de animales a humanos a través de la picadura de pulgas infectadas, tiene una tasa de letalidad del 30 al 60%, según la Organización Mundial de la Salud. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el 5 de octubre: “Estamos analizando esto muy de cerca, acabamos de enterarnos de ello. » Y para agregar: “Vamos a ayudarlos”. “Corresponde a Rusia compartir más información sobre lo sucedido”añadió este martes 6 de octubre el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, subrayando que cualquier infección de laboratorio es una preocupación aún mayor desde la pandemia de Covid.

Si el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se limitó a estimar este martes, durante su rueda de prensa diaria, que una oferta de ayuda estadounidense era “siempre muy positivo”la agencia sanitaria rusa ofreció a cambio sus servicios a Washington. Y por citar casos recientes de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, incluido el sarampión y un caso mortal de peste registrado el pasado mes de junio en Nuevo México.

Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, según Courrier International, anunciaron que estaban siguiendo la situación y reforzando sus controles sanitarios o fronterizos. Por su parte, la OMS estimó, el 6 de octubre, que el riesgo era ” débil “ para Rusia y “muy débil” para Europa, después “evaluación inicial de riesgos” realizado por él.

Anunciada el pasado mes de junio, los días 21 y 22 de octubre se celebrará en Irkutsk una conferencia sobre la peste y otras enfermedades infecciosas que reunirá a expertos de varias ex repúblicas soviéticas. Su tema será la vigilancia epidemiológica, la cooperación internacional y la protección de la salud, según su sitio web, que aún no ha detallado el programa exacto.